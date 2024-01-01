بدائل - PeakMetrics

Feedly

Feedly

feedly.com

Feedly (منمق كـ Feedly) هو تطبيق لتجميع الأخبار لمختلف متصفحات الويب والأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي iOS وAndroid. وهي متاحة أيضًا كخدمة مستندة إلى السحابة. يقوم بتجميع موجزات الأخبار من مجموعة متنوعة من المصادر عبر الإنترنت ليتمكن المستخدم من تخصيصها ومشاركتها مع الآخرين. تم إصدار Feedly لأول مر...

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs.com عبارة عن مجموعة أدوات معروفة للروابط الخلفية وتحليل تحسين محركات البحث. في الوقت الحالي، نتميز عن قطيع الخدمات المماثلة الأخرى بأكبر قاعدة من الروابط المباشرة والفهرس الضخم وأفضل سرعة لتحديثات الفهرس. نعمل باستمرار على تحسين جميع خوارزمياتنا لتزويد عملائنا بأحدث بيانات الروابط الخلفية و...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

اكتشف كيف تساعد شركة Meltwater فرق العلاقات العامة والتسويق على مراقبة التغطية الإعلامية عبر كل من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز إدارة العلامات التجارية.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

منصة التسويق المؤثرة الرائدة تساعد Octoly العلامات التجارية على زيادة ظهورها وبناء الثقة وتعزيز المبيعات من خلال ربط أصحاب النفوذ الصغار الذين تم فحصهم والمستهلكين على نطاق واسع. تستفيد العلامات التجارية من مجتمعنا المنسق لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات التجارة الإلكترونية مقابل...

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch هي شركة استخبارات رقمية للمستهلك يقع مقرها الرئيسي في برايتون، إنجلترا. تبيع Brandwatch ستة منتجات مختلفة: Consumer Research، وAudiences، وVizia، وQriously، وReviews، وBuzzSumo. يعد Brandwatch Consumer Research "تطبيقًا ذاتي الخدمة" أو برنامجًا كخدمة، يعمل على أرشفة بيانات الوسائط الاجتما...

Awario

Awario

awario.com

ابدأ بمراقبة العلامة التجارية مجانًا! تتبع الإشارات على مصادر الويب، وقم بتحليل منافسيك، وراقب المؤثرين المتخصصين لديك، وابحث عن عملاء محتملين على الشبكات الاجتماعية!

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

خدمة مراقبة الوسائط الأفضل في فئتها للتلفزيون والراديو والأخبار والبودكاست ووسائل التواصل الاجتماعي، وقاعدة بيانات الاتصال بالوسائط الأكثر دقة في الصناعة.

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

ابحث عن المحتوى الذي يحقق أفضل أداء. التعاون مع المؤثرين الذين يهمونك. استخدم رؤى المحتوى الخاصة بنا لتوليد الأفكار وإنشاء محتوى عالي الأداء ومراقبة أدائك وتحديد المؤثرين. تعمل BuzzSumo على دعم استراتيجيات أكثر من 500 ألف مسوق، مع بيانات تسويق المحتوى على 8 مليار مقالة، و42 مليون موقع ويب، و300 طن...

Brand24

Brand24

brand24.com

تمنحك Brand24 إمكانية الوصول الفوري إلى الإشارات المتعلقة بعلامتك التجارية عبر الويب.

Business Wire

Business Wire

businesswire.com

الشركة الرائدة عالميًا في توزيع البيانات الصحفية والإفصاح التنظيمي. يعتمد متخصصو العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين على Business Wire للوصول إلى الأسواق على نطاق واسع ومستهدف.

BuzzStream

BuzzStream

buzzstream.com

BuzzStream هو برنامج قائم على الويب يساعد أفضل المسوقين في العالم على الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم ومحتواهم لبناء الروابط والإثارة والعلامات التجارية.

Dataminr

Dataminr

dataminr.com

يعتمد العملاء على منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Dataminr للحصول على إشارات مبكرة للأحداث عالية التأثير والمخاطر الناشئة، للاستجابة بثقة وإدارة الأزمات بشكل أكثر فعالية

Cision

Cision

cision.com

Cision Ltd. هي شركة علاقات عامة وبرمجيات إعلامية ومزودة خدمات. تأسست الشركة في جزر كايمان ويقع مقرها الرئيسي في شيكاغو، إلينوي؛ مع العملاء في جميع أنحاء العالم. تم طرح الشركة للاكتتاب العام من خلال الدمج العكسي في يونيو 2017. بالإضافة إلى مجموعة برامج العلاقات العامة والوسائط المكتسبة كخدمة (SaaS) ا...

Mention

Mention

mention.com

احصل على الأداة الشاملة التي تتيح لك الاستماع إلى جمهورك ونشر المشاركات المتميزة والرد على عملائك.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

تعد شركة Agility PR Solutions (المعروفة سابقًا باسم MediaMiser) مزودًا لبرامج مراقبة وتحليل الوسائط والخدمات المهنية لمحترفي العلاقات العامة والتسويق. تستخدم Agility PR Solutions تكنولوجيا خاصة لرصد وتجميع وتحليل ومشاركة المحتوى من أكثر من 200000 مصدر عبر الوسائط الاجتماعية والتقليدية والرقمية لتقدي...

Sourcery

Sourcery

sourcery.ai

الوصول إلى المزيد من العملاء. احصل على روابط خلفية عالية الجودة. توقف عن التساؤل عن كيفية الحصول على دعاية مجانية. يساعدك برنامجنا على كسب روابط خلفية عالية الجودة بنفسك. سهل جدًا، إنه مثل السحر. » زيادة الوعي بالعلامة التجارية » المزيد من حركة المرور الواردة والعملاء المحتملين » الإستراتيجية والتدر...

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

​استخبارات السوق ومنصة البحث اكتشف الرؤى في ثوانٍ، وليس ساعات تحرك بسرعة السوق من خلال تتبع الشركات والموضوعات والصناعات بسهولة عبر عالم واسع من المحتوى - مفهرسة وقابلة للبحث وكل ذلك في مكان واحد.

Prezly

Prezly

prezly.com

Prezly هي منصة لسرد القصص تساعد المؤسسات على نشر قصصها وتوزيعها وامتلاكها بهدف جذب المعجبين.

SentiOne

SentiOne

sentione.com

اكتشف الاستماع عبر الإنترنت القائم على الذكاء الاصطناعي ومستقبل أتمتة خدمة العملاء باستخدام روبوتات المحادثة وروبوتات الدردشة.

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

سوف يقوم MediaHQ بتحويل علاقاتك الإعلامية. في مكان واحد، يمكنك إنشاء قوائم إعلامية، وتوزيع البيانات الصحفية، وعرض قصتك، وقراءة تقارير البيانات الصحفية. يجعل مشاركة الأخبار الخاصة بك فورية وخالية من المتاعب.

Diffbot

Diffbot

diffbot.com

بيانات الويب دون تجريف الويب. يمكنك الاستعلام عن تريليون قطعة من المحتوى المتصل عبر الويب أو استخراجها عند الطلب باستخدام Diffbot.

JustReachOut

JustReachOut

justreachout.io

برامج وإرشادات للعلاقات العامة للحصول على العرض الذي تحتاجه لتنمية أعمالك. تواصل مع معرفة أن الصحفي مناسب لقصتك. يتيح لك برنامجنا العثور على الصحفيين والمنشورات والفرص الصحفية والبودكاست والروابط المعطلة الأكثر صلة حتى تتمكن من العرض بثقة. يدربك برنامج PR PRO الخاص بنا على استخدام أفضل الاستراتيجيات...

Contify

Contify

contify.com

Contify عبارة عن منصة للسوق والاستخبارات التنافسية تدعم الذكاء الاصطناعي لتتبع المعلومات حول المنافسين والعملاء وقطاعات الصناعة.

Muck Rack

Muck Rack

muckrack.com

استخدم Muck Rack للعثور على الصحفيين، والضغط من أجل قصتك، ومراقبة الأخبار والإبلاغ عن تأثير العلاقات العامة الخاصة بك. يمكن للصحفيين بناء ملفاتهم وتسريع حياتهم المهنية.

Spica Media

Spica Media

spica.media

نحن نقدم لك مراقبة شاملة لوسائل الإعلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف والمجلات والتلفزيون والراديو والأخبار عبر الإنترنت، مع تحليلات وتقارير قيمة لمساعدتك على تحسين أدائك.

Storiad

Storiad

storiad.com

يساعد Storiad المؤلفين على تخطيط ونشر وإدارة حملات ترويج الكتب الرقمية للوصول إلى جمهور الكتاب المناسب لزيادة الوعي بالكتاب وزيادة مبيعات الكتب.

Postaga

Postaga

postaga.com

يمكنك توليد المزيد من العملاء المحتملين، وبناء العلاقات، والحصول على روابط خلفية من خلال منصة فعالة وسهلة وباردة للبريد الإلكتروني والتواصل مع المبيعات.

CoverageBook

CoverageBook

coveragebook.com

إعداد تقارير التغطية بشكل أسرع. تقارير مصممة بشكل جميل مع مقاييس علاقات عامة موثوقة يمكنك أن تفخر بها.

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