بدائل - PeakMetrics
Feedly
feedly.com
Feedly (منمق كـ Feedly) هو تطبيق لتجميع الأخبار لمختلف متصفحات الويب والأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي iOS وAndroid. وهي متاحة أيضًا كخدمة مستندة إلى السحابة. يقوم بتجميع موجزات الأخبار من مجموعة متنوعة من المصادر عبر الإنترنت ليتمكن المستخدم من تخصيصها ومشاركتها مع الآخرين. تم إصدار Feedly لأول مر...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com عبارة عن مجموعة أدوات معروفة للروابط الخلفية وتحليل تحسين محركات البحث. في الوقت الحالي، نتميز عن قطيع الخدمات المماثلة الأخرى بأكبر قاعدة من الروابط المباشرة والفهرس الضخم وأفضل سرعة لتحديثات الفهرس. نعمل باستمرار على تحسين جميع خوارزمياتنا لتزويد عملائنا بأحدث بيانات الروابط الخلفية و...
SEMrush
semrush.com
تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم
Meltwater
meltwater.com
اكتشف كيف تساعد شركة Meltwater فرق العلاقات العامة والتسويق على مراقبة التغطية الإعلامية عبر كل من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز إدارة العلامات التجارية.
Skeepers
octoly.com
منصة التسويق المؤثرة الرائدة تساعد Octoly العلامات التجارية على زيادة ظهورها وبناء الثقة وتعزيز المبيعات من خلال ربط أصحاب النفوذ الصغار الذين تم فحصهم والمستهلكين على نطاق واسع. تستفيد العلامات التجارية من مجتمعنا المنسق لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات التجارة الإلكترونية مقابل...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch هي شركة استخبارات رقمية للمستهلك يقع مقرها الرئيسي في برايتون، إنجلترا. تبيع Brandwatch ستة منتجات مختلفة: Consumer Research، وAudiences، وVizia، وQriously، وReviews، وBuzzSumo. يعد Brandwatch Consumer Research "تطبيقًا ذاتي الخدمة" أو برنامجًا كخدمة، يعمل على أرشفة بيانات الوسائط الاجتما...
Awario
awario.com
ابدأ بمراقبة العلامة التجارية مجانًا! تتبع الإشارات على مصادر الويب، وقم بتحليل منافسيك، وراقب المؤثرين المتخصصين لديك، وابحث عن عملاء محتملين على الشبكات الاجتماعية!
Critical Mention
criticalmention.com
خدمة مراقبة الوسائط الأفضل في فئتها للتلفزيون والراديو والأخبار والبودكاست ووسائل التواصل الاجتماعي، وقاعدة بيانات الاتصال بالوسائط الأكثر دقة في الصناعة.
BuzzSumo
buzzsumo.com
ابحث عن المحتوى الذي يحقق أفضل أداء. التعاون مع المؤثرين الذين يهمونك. استخدم رؤى المحتوى الخاصة بنا لتوليد الأفكار وإنشاء محتوى عالي الأداء ومراقبة أدائك وتحديد المؤثرين. تعمل BuzzSumo على دعم استراتيجيات أكثر من 500 ألف مسوق، مع بيانات تسويق المحتوى على 8 مليار مقالة، و42 مليون موقع ويب، و300 طن...
Brand24
brand24.com
تمنحك Brand24 إمكانية الوصول الفوري إلى الإشارات المتعلقة بعلامتك التجارية عبر الويب.
Business Wire
businesswire.com
الشركة الرائدة عالميًا في توزيع البيانات الصحفية والإفصاح التنظيمي. يعتمد متخصصو العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين على Business Wire للوصول إلى الأسواق على نطاق واسع ومستهدف.
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream هو برنامج قائم على الويب يساعد أفضل المسوقين في العالم على الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم ومحتواهم لبناء الروابط والإثارة والعلامات التجارية.
Dataminr
dataminr.com
يعتمد العملاء على منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Dataminr للحصول على إشارات مبكرة للأحداث عالية التأثير والمخاطر الناشئة، للاستجابة بثقة وإدارة الأزمات بشكل أكثر فعالية
Cision
cision.com
Cision Ltd. هي شركة علاقات عامة وبرمجيات إعلامية ومزودة خدمات. تأسست الشركة في جزر كايمان ويقع مقرها الرئيسي في شيكاغو، إلينوي؛ مع العملاء في جميع أنحاء العالم. تم طرح الشركة للاكتتاب العام من خلال الدمج العكسي في يونيو 2017. بالإضافة إلى مجموعة برامج العلاقات العامة والوسائط المكتسبة كخدمة (SaaS) ا...
Mention
mention.com
احصل على الأداة الشاملة التي تتيح لك الاستماع إلى جمهورك ونشر المشاركات المتميزة والرد على عملائك.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...
Agility PR Solutions
agilitypr.com
تعد شركة Agility PR Solutions (المعروفة سابقًا باسم MediaMiser) مزودًا لبرامج مراقبة وتحليل الوسائط والخدمات المهنية لمحترفي العلاقات العامة والتسويق. تستخدم Agility PR Solutions تكنولوجيا خاصة لرصد وتجميع وتحليل ومشاركة المحتوى من أكثر من 200000 مصدر عبر الوسائط الاجتماعية والتقليدية والرقمية لتقدي...
Sourcery
sourcery.ai
الوصول إلى المزيد من العملاء. احصل على روابط خلفية عالية الجودة. توقف عن التساؤل عن كيفية الحصول على دعاية مجانية. يساعدك برنامجنا على كسب روابط خلفية عالية الجودة بنفسك. سهل جدًا، إنه مثل السحر. » زيادة الوعي بالعلامة التجارية » المزيد من حركة المرور الواردة والعملاء المحتملين » الإستراتيجية والتدر...
AlphaSense
alpha-sense.com
استخبارات السوق ومنصة البحث اكتشف الرؤى في ثوانٍ، وليس ساعات تحرك بسرعة السوق من خلال تتبع الشركات والموضوعات والصناعات بسهولة عبر عالم واسع من المحتوى - مفهرسة وقابلة للبحث وكل ذلك في مكان واحد.
Prezly
prezly.com
Prezly هي منصة لسرد القصص تساعد المؤسسات على نشر قصصها وتوزيعها وامتلاكها بهدف جذب المعجبين.
SentiOne
sentione.com
اكتشف الاستماع عبر الإنترنت القائم على الذكاء الاصطناعي ومستقبل أتمتة خدمة العملاء باستخدام روبوتات المحادثة وروبوتات الدردشة.
MediaHQ
mediahq.com
سوف يقوم MediaHQ بتحويل علاقاتك الإعلامية. في مكان واحد، يمكنك إنشاء قوائم إعلامية، وتوزيع البيانات الصحفية، وعرض قصتك، وقراءة تقارير البيانات الصحفية. يجعل مشاركة الأخبار الخاصة بك فورية وخالية من المتاعب.
Diffbot
diffbot.com
بيانات الويب دون تجريف الويب. يمكنك الاستعلام عن تريليون قطعة من المحتوى المتصل عبر الويب أو استخراجها عند الطلب باستخدام Diffbot.
JustReachOut
justreachout.io
برامج وإرشادات للعلاقات العامة للحصول على العرض الذي تحتاجه لتنمية أعمالك. تواصل مع معرفة أن الصحفي مناسب لقصتك. يتيح لك برنامجنا العثور على الصحفيين والمنشورات والفرص الصحفية والبودكاست والروابط المعطلة الأكثر صلة حتى تتمكن من العرض بثقة. يدربك برنامج PR PRO الخاص بنا على استخدام أفضل الاستراتيجيات...
Contify
contify.com
Contify عبارة عن منصة للسوق والاستخبارات التنافسية تدعم الذكاء الاصطناعي لتتبع المعلومات حول المنافسين والعملاء وقطاعات الصناعة.
Muck Rack
muckrack.com
استخدم Muck Rack للعثور على الصحفيين، والضغط من أجل قصتك، ومراقبة الأخبار والإبلاغ عن تأثير العلاقات العامة الخاصة بك. يمكن للصحفيين بناء ملفاتهم وتسريع حياتهم المهنية.
Spica Media
spica.media
نحن نقدم لك مراقبة شاملة لوسائل الإعلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف والمجلات والتلفزيون والراديو والأخبار عبر الإنترنت، مع تحليلات وتقارير قيمة لمساعدتك على تحسين أدائك.
Storiad
storiad.com
يساعد Storiad المؤلفين على تخطيط ونشر وإدارة حملات ترويج الكتب الرقمية للوصول إلى جمهور الكتاب المناسب لزيادة الوعي بالكتاب وزيادة مبيعات الكتب.
Postaga
postaga.com
يمكنك توليد المزيد من العملاء المحتملين، وبناء العلاقات، والحصول على روابط خلفية من خلال منصة فعالة وسهلة وباردة للبريد الإلكتروني والتواصل مع المبيعات.
CoverageBook
coveragebook.com
إعداد تقارير التغطية بشكل أسرع. تقارير مصممة بشكل جميل مع مقاييس علاقات عامة موثوقة يمكنك أن تفخر بها.