بدائل - Patreon
Kajabi
kajabi.com
Kajabi عبارة عن منصة أعمال شاملة لإنشاء أعمالك المعرفية وتوسيع نطاقها. جرب Kajabi مجانًا مع نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا اليوم.
Podia
podia.com
Podia هي واجهة متجرك الرقمية الشاملة. أسهل طريقة لبيع الدورات التدريبية والتنزيلات والندوات عبر الإنترنت والعضويات عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى مهارات فنية. جربها مجانا!
beehiiv
beehiiv.com
يمكنك الوصول إلى أفضل الأدوات المتاحة في البريد الإلكتروني، مما يساعد على توسيع نطاق رسالتك الإخبارية وتحقيق الدخل منها بشكل لم يسبق له مثيل.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown هي أسهل طريقة لإنشاء رسالتك الإخبارية وتشغيلها. Buttondown هي أداة صغيرة وأنيقة لإنتاج الرسائل الإخبارية. تسهل عليك الواجهة البسيطة كتابة رسائل بريد إلكتروني رائعة؛ تعمل الأتمتة مثل مساعد التحرير الذي ترغب في الحصول عليه، عن طريق التحقق من الأخطاء المطبعية أو الروابط المعطلة أو الصور الم...
MemberSpace
memberspace.com
بيع العضويات والمنتجات الرقمية من موقع الويب الخاص بك. شارك علمك واكسب الدخل. أضف حق الوصول للأعضاء فقط إلى أي جزء من موقع الويب الخاص بك واقبل المدفوعات. تعمل أي منصة: Squarespace وWordPress وWix وNotion والمزيد.