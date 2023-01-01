بدائل - Patch Customer Retention

Brainbase

brainbase.com

Brainbase عبارة عن منصة تقنية حديثة تساعد فرق الترخيص على تحسين شراكاتهم بدءًا من العقد وحتى الإيرادات. بدءًا من إدارة الصفقات وحتى إعداد تقارير حقوق الملكية والموافقات على المنتجات، تعمل Brainbase كمنصة واحدة لتوحيد عمليات الترخيص الخاصة بك. تخلص من العمليات اليدوية وجداول البيانات لتنمية أعمال الت...