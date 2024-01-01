بدائل - Pareto

ChatGPT

ChatGPT

chat.openai.com

ChatGPT: تحسين نماذج اللغة للحوار. لقد قمنا بتدريب نموذج يسمى ChatGPT والذي يتفاعل بطريقة المحادثة. يتيح تنسيق الحوار لـ ChatGPT الإجابة على أسئلة المتابعة، والاعتراف بأخطائه، وتحدي المقدمات غير الصحيحة، ورفض الطلبات غير المناسبة. ChatGPT هو نموذج شقيق لـ InstructGPT، والذي تم تدريبه على اتباع التعل...

Google Gemini

Google Gemini

gemini.google.com

يمكنك استخدام Bard للمساعدة في دفع أفكارك إلى الأمام. مع القليل من المساعدة من Bard، يمكنك القيام بأشياء مثل: - تبادل الأفكار، أو وضع خطة، أو إيجاد طرق مختلفة لإنجاز الأمور - احصل على ملخص سريع وسهل الفهم للموضوعات الأكثر تعقيدًا - قم بإنشاء المسودات الأولى للمخططات ورسائل البريد الإلكتروني ومشاركا...

Replit

Replit

replit.com

Repl.it هي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو وهي عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) عبر الإنترنت. يأتي اسمها من الاختصار REPL، والذي يعني "حلقة القراءة والتقييم والطباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني أمجد مسعد والمصممة الأردنية هيا عودة في عام 2016. وتتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات ال...

Claude

Claude

claude.ai

يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.

Leonardo.AI

Leonardo.AI

leonardo.ai

أنشئ أصولًا عالية الجودة لمشاريعك الإبداعية بسرعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتناسق الأسلوب.

VEED

VEED

veed.io

أصبح تحرير الفيديو أمرًا بسيطًا. إنشاء مقاطع فيديو بنقرة واحدة. أضف ترجمات ونسخ الصوت والمزيد.

Playground AI

Playground AI

playgroundai.com

Playground AI عبارة عن أداة إنشاء صور AI مجانية الاستخدام عبر الإنترنت. استخدمه لإنشاء أعمال فنية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وعروض تقديمية وملصقات ومقاطع فيديو وشعارات والمزيد.

Microsoft Designer

Microsoft Designer

designer.microsoft.com

تطبيق تصميم رسومي يساعدك على إنشاء منشورات ودعوات وبطاقات بريدية رقمية ورسومات على وسائل التواصل الاجتماعي بجودة احترافية والمزيد. ابدأ بفكرتك واصنع شيئًا فريدًا لك.

Runway

Runway

runwayml.com

كل ما تحتاجه لتحرير الفيديو، بسرعة. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية والتعاون في الوقت الفعلي والتحرير الدقيق والمزيد. مجموعة إنشاء الفيديو من الجيل التالي.

Fotor

Fotor

fotor.com

محرر صور مجاني على الإنترنت للجميع. يمكنك تحرير الصور مجانًا باستخدام محرر الصور Fotor ببضع نقرات فقط. فهو يغطي جميع أدوات تحرير الصور عبر الإنترنت، بحيث يمكنك قص الصور وتغيير حجمها وإضافة نص إلى الصور وحتى إنشاء صور مجمعة وإنشاء تصميمات رسومية بسهولة.

D-ID

D-ID

d-id.com

الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يواجه المستقبل. قم بإنتاج مقاطع فيديو مخصصة تتضمن صورًا رمزية ناطقة بلمسة زر واحدة، مما يمنح الشركات والمبدعين قوى خارقة.

Midjourney

Midjourney

midjourney.com

Midjourney هو برنامج وخدمة ذكاء اصطناعي توليدي تم إنشاؤه واستضافته من قبل مختبر الأبحاث المستقل Midjourney, Inc. ومقره سان فرانسيسكو. يقوم Midjourney بإنشاء صور من أوصاف اللغة الطبيعية، تسمى المطالبات، على غرار DALL-E الخاص بـ OpenAI وStable Diffusion الخاص بـ Stability AI.

ClipDrop

ClipDrop

clipdrop.co

قم بإنشاء صور احترافية بدون استوديو للصور

Wonder Dynamics

Wonder Dynamics

wonderdynamics.com

ستوديو وندر. أداة ذكاء اصطناعي تعمل تلقائيًا على تحريك شخصيات CG وإضاءتها وتركيبها في مشهد حي.

Opus Clip

Opus Clip

opus.pro

يقوم Opus Clip بتحويل مقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع سريعة الانتشار وعالية الجودة لتتمكن من مشاركتها على TikTok وYouTube Shorts وReels لزيادة الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

قم بإنشاء مقاطع فيديو تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بسرعة باستخدام نص بسيط. دعم تحويل النص إلى كلام متعدد اللغات مع Metahuman. تحدث إلى الصورة الرمزية الواقعية لمنظمة العفو الدولية.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

قم بإنشاء مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي بمجرد كتابة النص. سهلة الاستخدام ورخيصة وقابلة للتطوير. أنشئ مقاطع فيديو جذابة مع مقدمي العروض البشرية مباشرةً من متصفحك

PromeAI

PromeAI

promeai.com

يحتوي PromeAI على مساعدين تصميميين أقوياء يعتمدون على الذكاء الاصطناعي ومكتبة واسعة النطاق لنماذج AIGC (C-AIGC) يمكن التحكم فيها، مما يتيح لك إنشاء رسومات ومقاطع فيديو ورسوم متحركة مذهلة بسهولة. تعد PromeAI أداة أساسية للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومصممي المنتجات ومصممي الألعاب/الرسوم...

Simplified

Simplified

simplified.com

منصة التصميم الرقمي الشاملة التي تساعدك على إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق علامتك التجارية والتعاون مع فريقك بشكل لم يسبق له مثيل. كل ما تحتاجه لتروي قصتك، في مكان واحد.

AKOOL

AKOOL

content.akool.com

منصة محتوى AGI مخصصة للتجارة نحن متجر شامل للشركات الصغيرة والتجارة الإلكترونية للحصول على أوصاف منتجات احترافية عالية الجودة في النصوص والصور والصوت ومقاطع الفيديو التي تستفيد من AIGC.

getimg.ai

getimg.ai

getimg.ai

كل ما تحتاجه لإنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. أدوات فنية سحرية للذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء صور أصلية، وتعديل الصور الموجودة، وتوسيع الصور خارج حدودها الأصلية، والمزيد.

Blackbox

Blackbox

blackbox.ai

BLACKBOX.AI عبارة عن ماجستير في البرمجة (LLM) للبرمجة مصمم لتحويل الطريقة التي نبني بها البرامج. من خلال بناء BLACKBOX.AI، هدفنا هو: تسريع وتيرة الابتكار داخل الشركات من خلال جعل المهندسين أسرع 10 مرات في بناء المنتجات وإصدارها تسريع نمو مهندسي البرمجيات حول العالم وزيادة عدد المهندسين بمقدار 10 أ...

Rask.ai

Rask.ai

rask.ai

قل وداعًا للمترجمين المكلفين. هدفنا هو تقديم تجربة دبلجة وترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي تكون بنفس جودة الإنسان

Build AI

Build AI

buildai.space

قم ببناء الذكاء الاصطناعي في عملك. في دقائق. أنشئ تطبيقات الويب الخاصة بك والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصًا لشركتك. لا المهارات التقنية المطلوبة.

Krater AI

Krater AI

krater.ai

انتقل بمشاريعك إلى المستوى التالي مع Krater AI. يفتح تطبيق SuperApp الشامل الخاص بنا قوة تقنية الذكاء الاصطناعي، مما يتيح كل شيء بدءًا من إنشاء المحتوى وحتى إمكانات تحويل النص إلى كلام. مع Krater، ستتمكن من الوصول إلى إمكانيات لا حدود لها والابتكار الحقيقي. استمتع بوظائف لا مثيل لها وسهولة الاستخدام...

Booth.ai

Booth.ai

booth.ai

أنشئ صورًا فوتوغرافية للمنتج بجودة احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي. أنشئ صورًا عالية الجودة لأسلوب الحياة بسرعة عن طريق تحديد اللقطة التي تريدها وتحميل بعض نماذج صور المنتج.

Craiyon

Craiyon

craiyon.com

نموذج الذكاء الاصطناعي يرسم الصور من أي موجه!

AI Code Mentor

AI Code Mentor

code-mentor.ai

مرشد كود الذكاء الاصطناعي. ابدأ البرمجة بشكل أكثر ذكاءً اليوم باستخدام أداة الشرح المثالية. يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين التعليمات البرمجية وإعادة هيكلتها ومراجعتها!

Artsmart.ai

Artsmart.ai

artsmart.ai

تحويل الخيال إلى فن. يعمل مولد الصور AI الخاص بنا على إضفاء الحيوية على الخيال، وينتج أعمالًا فنية ورسومًا توضيحية وصورًا مذهلة في ثوانٍ.

Elai.io

Elai.io

elai.io

أنشئ مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي من نص فقط. قم بإنشاء مقاطع فيديو مخصصة بتقنية الذكاء الاصطناعي مع مقدم العرض في دقائق دون استخدام الكاميرا والاستوديو والشاشة الخضراء.

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