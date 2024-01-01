بدائل - Pareto
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT: تحسين نماذج اللغة للحوار. لقد قمنا بتدريب نموذج يسمى ChatGPT والذي يتفاعل بطريقة المحادثة. يتيح تنسيق الحوار لـ ChatGPT الإجابة على أسئلة المتابعة، والاعتراف بأخطائه، وتحدي المقدمات غير الصحيحة، ورفض الطلبات غير المناسبة. ChatGPT هو نموذج شقيق لـ InstructGPT، والذي تم تدريبه على اتباع التعل...
Google Gemini
gemini.google.com
يمكنك استخدام Bard للمساعدة في دفع أفكارك إلى الأمام. مع القليل من المساعدة من Bard، يمكنك القيام بأشياء مثل: - تبادل الأفكار، أو وضع خطة، أو إيجاد طرق مختلفة لإنجاز الأمور - احصل على ملخص سريع وسهل الفهم للموضوعات الأكثر تعقيدًا - قم بإنشاء المسودات الأولى للمخططات ورسائل البريد الإلكتروني ومشاركا...
Replit
replit.com
Repl.it هي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو وهي عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) عبر الإنترنت. يأتي اسمها من الاختصار REPL، والذي يعني "حلقة القراءة والتقييم والطباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني أمجد مسعد والمصممة الأردنية هيا عودة في عام 2016. وتتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات ال...
Claude
claude.ai
يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.
Leonardo.AI
leonardo.ai
أنشئ أصولًا عالية الجودة لمشاريعك الإبداعية بسرعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتناسق الأسلوب.
VEED
veed.io
أصبح تحرير الفيديو أمرًا بسيطًا. إنشاء مقاطع فيديو بنقرة واحدة. أضف ترجمات ونسخ الصوت والمزيد.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI عبارة عن أداة إنشاء صور AI مجانية الاستخدام عبر الإنترنت. استخدمه لإنشاء أعمال فنية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وعروض تقديمية وملصقات ومقاطع فيديو وشعارات والمزيد.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
تطبيق تصميم رسومي يساعدك على إنشاء منشورات ودعوات وبطاقات بريدية رقمية ورسومات على وسائل التواصل الاجتماعي بجودة احترافية والمزيد. ابدأ بفكرتك واصنع شيئًا فريدًا لك.
Runway
runwayml.com
كل ما تحتاجه لتحرير الفيديو، بسرعة. أدوات الذكاء الاصطناعي السحرية والتعاون في الوقت الفعلي والتحرير الدقيق والمزيد. مجموعة إنشاء الفيديو من الجيل التالي.
Fotor
fotor.com
محرر صور مجاني على الإنترنت للجميع. يمكنك تحرير الصور مجانًا باستخدام محرر الصور Fotor ببضع نقرات فقط. فهو يغطي جميع أدوات تحرير الصور عبر الإنترنت، بحيث يمكنك قص الصور وتغيير حجمها وإضافة نص إلى الصور وحتى إنشاء صور مجمعة وإنشاء تصميمات رسومية بسهولة.
D-ID
d-id.com
الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يواجه المستقبل. قم بإنتاج مقاطع فيديو مخصصة تتضمن صورًا رمزية ناطقة بلمسة زر واحدة، مما يمنح الشركات والمبدعين قوى خارقة.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney هو برنامج وخدمة ذكاء اصطناعي توليدي تم إنشاؤه واستضافته من قبل مختبر الأبحاث المستقل Midjourney, Inc. ومقره سان فرانسيسكو. يقوم Midjourney بإنشاء صور من أوصاف اللغة الطبيعية، تسمى المطالبات، على غرار DALL-E الخاص بـ OpenAI وStable Diffusion الخاص بـ Stability AI.
ClipDrop
clipdrop.co
قم بإنشاء صور احترافية بدون استوديو للصور
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
ستوديو وندر. أداة ذكاء اصطناعي تعمل تلقائيًا على تحريك شخصيات CG وإضاءتها وتركيبها في مشهد حي.
Opus Clip
opus.pro
يقوم Opus Clip بتحويل مقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع سريعة الانتشار وعالية الجودة لتتمكن من مشاركتها على TikTok وYouTube Shorts وReels لزيادة الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
DeepBrain AI
deepbrain.io
قم بإنشاء مقاطع فيديو تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بسرعة باستخدام نص بسيط. دعم تحويل النص إلى كلام متعدد اللغات مع Metahuman. تحدث إلى الصورة الرمزية الواقعية لمنظمة العفو الدولية.
Synthesia
synthesia.io
قم بإنشاء مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي بمجرد كتابة النص. سهلة الاستخدام ورخيصة وقابلة للتطوير. أنشئ مقاطع فيديو جذابة مع مقدمي العروض البشرية مباشرةً من متصفحك
PromeAI
promeai.com
يحتوي PromeAI على مساعدين تصميميين أقوياء يعتمدون على الذكاء الاصطناعي ومكتبة واسعة النطاق لنماذج AIGC (C-AIGC) يمكن التحكم فيها، مما يتيح لك إنشاء رسومات ومقاطع فيديو ورسوم متحركة مذهلة بسهولة. تعد PromeAI أداة أساسية للمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومصممي المنتجات ومصممي الألعاب/الرسوم...
Simplified
simplified.com
منصة التصميم الرقمي الشاملة التي تساعدك على إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق علامتك التجارية والتعاون مع فريقك بشكل لم يسبق له مثيل. كل ما تحتاجه لتروي قصتك، في مكان واحد.
AKOOL
content.akool.com
منصة محتوى AGI مخصصة للتجارة نحن متجر شامل للشركات الصغيرة والتجارة الإلكترونية للحصول على أوصاف منتجات احترافية عالية الجودة في النصوص والصور والصوت ومقاطع الفيديو التي تستفيد من AIGC.
getimg.ai
getimg.ai
كل ما تحتاجه لإنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. أدوات فنية سحرية للذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء صور أصلية، وتعديل الصور الموجودة، وتوسيع الصور خارج حدودها الأصلية، والمزيد.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI عبارة عن ماجستير في البرمجة (LLM) للبرمجة مصمم لتحويل الطريقة التي نبني بها البرامج. من خلال بناء BLACKBOX.AI، هدفنا هو: تسريع وتيرة الابتكار داخل الشركات من خلال جعل المهندسين أسرع 10 مرات في بناء المنتجات وإصدارها تسريع نمو مهندسي البرمجيات حول العالم وزيادة عدد المهندسين بمقدار 10 أ...
Rask.ai
rask.ai
قل وداعًا للمترجمين المكلفين. هدفنا هو تقديم تجربة دبلجة وترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي تكون بنفس جودة الإنسان
Build AI
buildai.space
قم ببناء الذكاء الاصطناعي في عملك. في دقائق. أنشئ تطبيقات الويب الخاصة بك والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصًا لشركتك. لا المهارات التقنية المطلوبة.
Krater AI
krater.ai
انتقل بمشاريعك إلى المستوى التالي مع Krater AI. يفتح تطبيق SuperApp الشامل الخاص بنا قوة تقنية الذكاء الاصطناعي، مما يتيح كل شيء بدءًا من إنشاء المحتوى وحتى إمكانات تحويل النص إلى كلام. مع Krater، ستتمكن من الوصول إلى إمكانيات لا حدود لها والابتكار الحقيقي. استمتع بوظائف لا مثيل لها وسهولة الاستخدام...
Booth.ai
booth.ai
أنشئ صورًا فوتوغرافية للمنتج بجودة احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي. أنشئ صورًا عالية الجودة لأسلوب الحياة بسرعة عن طريق تحديد اللقطة التي تريدها وتحميل بعض نماذج صور المنتج.
Craiyon
craiyon.com
نموذج الذكاء الاصطناعي يرسم الصور من أي موجه!
AI Code Mentor
code-mentor.ai
مرشد كود الذكاء الاصطناعي. ابدأ البرمجة بشكل أكثر ذكاءً اليوم باستخدام أداة الشرح المثالية. يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين التعليمات البرمجية وإعادة هيكلتها ومراجعتها!
Artsmart.ai
artsmart.ai
تحويل الخيال إلى فن. يعمل مولد الصور AI الخاص بنا على إضفاء الحيوية على الخيال، وينتج أعمالًا فنية ورسومًا توضيحية وصورًا مذهلة في ثوانٍ.
Elai.io
elai.io
أنشئ مقاطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي من نص فقط. قم بإنشاء مقاطع فيديو مخصصة بتقنية الذكاء الاصطناعي مع مقدم العرض في دقائق دون استخدام الكاميرا والاستوديو والشاشة الخضراء.