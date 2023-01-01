بدائل - Pamtree
Penny AI
pennyapp.com
تعمل Penny على زيادة الإيرادات بشكل كبير من خلال الخبرة الميدانية القابلة للتكرار التي يطلبها المستشارون والقادة مع تزويدك بالبيانات والرؤى بوتيرة الابتكار التي تحتاجها. تم تصميم Penny لمساعدة مستشاري المبيعات على التفاعل مع العملاء وأتمتة سير عمل المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) وتكنولوجيا ا...
Infinite MLM Software
infinitemlmsoftware.com
Infinite MLM software is unified solution for all type of MLM business plans like binary, matrix, uni-level or any other compensation plans.