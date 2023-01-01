بدائل - Paced Email

Qualifier.ai

qualifier.ai

يقوم Qualifier.ai بأتمتة عمليات التنقيب والعثور على رسائل البريد الإلكتروني والتواصل، حتى تتمكن من التركيز على إتمام الصفقات. وهذا يعني أنك تحصل على دفق مستمر من المحادثات عبر البريد الإلكتروني مع العملاء المحتملين المهتمين مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك! باستخدام Qualifier.ai، يمكنك إنشاء روبوت و...