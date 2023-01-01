بدائل - Outreach
Gong.io
gong.io
تعرف على كيفية استخدام قادة المبيعات لذكاء الإيرادات لزيادة نجاح مندوبي المبيعات والفوز بالمزيد من الصفقات. تم التصويت له رقم 1 من قبل محترفي الإيرادات مثلك. احجز عرضًا توضيحيًا.
Salesloft
salesloft.com
تعد SalesLoft منصة المشاركة في المبيعات رقم 1، حيث تساعد البائعين في مجال B2B على الوصول إلى "نعم" بشكل أسرع. نحن نتكامل مع أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء اليوم، لنحول بياناتك إلى دولارات.
Clari
clari.com
التنبؤ وذكاء النشاط وإدارة خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات B2B.
Groove
groove.co
اختبر قوة البيع السلس. تخلص من الاحتكاك في عملية المبيعات الخاصة بك وحقق المزيد من الإيرادات باستخدام منصة مشاركة المبيعات الأعلى تقييمًا لـ Salesforce.
Jiminny
jiminny.com
تعظيم إيرادات فريقك. أطلق العنان لإمكانات فريق المبيعات لديك لزيادة الإيرادات من خلال ذكاء المحادثة.
Aviso
aviso.com
Aviso هي بوصلة الذكاء الاصطناعي التي توجه فرق المبيعات والذهاب إلى السوق لإبرام المزيد من الصفقات، وتسريع النمو، والعثور على إيراداتهم بشكل صحيح.
Weflow
getweflow.com
Weflow is a sales performance & forecasting platform. Sales teams use Weflow to drive sales performance, process adherence, and forecast accuracy. - Save reps 4h/week by making Salesforce updates faster - Spot risks early to win 12% more deals - Get >92% forecast accuracy with an effective process &...
Kluster
kluster.com
تعمل منصة القدرة على التنبؤ بالإيرادات من Kluster على تمكين شركات SaaS من التغلب على الهدف كل ثلاثة أشهر. نحن نساعد قادة الإيرادات على تحقيق النمو من خلال تمكين الإستراتيجية والتخطيط والتنفيذ. تساعد أدوات Kluster سهلة الاستخدام فرق الإيرادات على تحديد استراتيجية رابحة، وتصميم خطة تحقق الأهداف، وتنفي...
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai هو مركز قيادة RevOps المدعوم بمحرك RevBI الأول والوحيد. فهو يعمل على تسريع تسليم رؤى الإيرادات الأكثر أهمية لديك وتبسيط اعتماد عمليات الإيرادات. مع RevBI، يمنح BoostUp RevOps التحكم الكامل في بيانات الإيرادات حتى يتمكنوا من مواءمة الفرق ومحاسبتهم برؤى لا يمكن دحضها. تتضمن المنصة 3 وحدات -...
Mediafly
mediafly.com
محطة B2B الأولى والوحيدة لتمكين الإيرادات كل ما يحتاجه فريقك لإشراك المشترين، وإعداد البائعين، وتحديد القيمة، وتحسين الأداء باستمرار. منصة معيارية واحدة - تحقق نموًا متوقعًا في الإيرادات على نطاق واسع.
Dreamdata
dreamdata.io
يرتبط التسويق B2B بخط الأنابيب والإيرادات تقوم Dreamdata تلقائيًا باستخراج بيانات الذهاب إلى السوق الخاصة بـ B2B وتنظيفها وتبسيطها لتوفير شفافية كاملة بشأن ما يحفز إيراداتك.