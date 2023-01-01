بدائل - Otterfish
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
DashThis
dashthis.com
الطريقة البسيطة لأتمتة تقاريرك التسويقية! احصل على تسويق آلي جميل، وتحليلات، وتقارير SEM وSEO في ثوانٍ. ابدأ نسخة تجريبية مجانية وانظر!
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - أفضل برنامج لإدارة الإطلاق في العالم. إدارة جهات الاتصال والأحداث وعروض الأزياء وحملات البريد الإلكتروني وصالات العرض الرقمية وغرف الأخبار عبر الإنترنت.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle عبارة عن مجموعة تحليلات تسويقية مصممة لتمكين مديري التسويق ووكالات التسويق. فهو يساعد الشركات على تصور بيانات التحليلات التسويقية المعقدة واتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على البيانات. يقدم الجناح مجموعة من الميزات لوسائل التواصل الاجتماعي وتحليلات الإعلانات التي تجعل الحياة اليومية للمسوقين أسهل....
Favikon
favikon.com
قم بتحويل إستراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك باستخدام Favikon: منصة تسويق المبدعين المدعومة بالذكاء الاصطناعي. - أطلق العنان لإمكانات وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة لاكتشاف المبدعين المثاليين. تمكّنك مرشحاتنا من استهداف مجالات محددة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك أو احتياجات عملائك. - استفد...
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz عبارة عن منصة عبر الإنترنت مصممة لمساعدة الشركات من جميع الأحجام على إنشاء اختبارات واستطلاعات تسويقية جذابة وجمع التعليقات وزيادة المبيعات. يوفر Marquiz أداة إنشاء اختبارات سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات، ومجموعة واسعة من قوالب الاختبارات الفريدة، وإحصائيات مجانية لكل اختبار. تسهل هذه ...
Digivizer
digivizer.com
Digivizer عبارة عن منصة تحليلية شاملة مصممة لمساعدة الشركات على تحقيق أقصى استفادة من استثماراتها في التسويق الرقمي. تتيح منصتنا للشركات من أي حجم رؤية جميع رؤى أدائها الاجتماعية والبحثية والمدفوعة والويب في لوحة تحكم واحدة سهلة المتابعة دون مغادرة المنصة. باستخدام Digivizer، يمكن للمسوقين اتخاذ قرا...