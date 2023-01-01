بدائل - Otterfish

Digivizer

digivizer.com

Digivizer عبارة عن منصة تحليلية شاملة مصممة لمساعدة الشركات على تحقيق أقصى استفادة من استثماراتها في التسويق الرقمي. تتيح منصتنا للشركات من أي حجم رؤية جميع رؤى أدائها الاجتماعية والبحثية والمدفوعة والويب في لوحة تحكم واحدة سهلة المتابعة دون مغادرة المنصة. باستخدام Digivizer، يمكن للمسوقين اتخاذ قرا...