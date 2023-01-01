بدائل - Ortto
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Zoho CRM
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Miro
miro.com
Miro هي منصة السبورة البيضاء التعاونية عبر الإنترنت التي تمكن الفرق الموزعة من العمل معًا بشكل فعال، بدءًا من تبادل الأفكار باستخدام الملاحظات اللاصقة الرقمية وحتى تخطيط وإدارة سير العمل السريع.
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
LeadSquared
leadsquared.com
برنامج متكامل لأتمتة التسويق وإدارة علاقات العملاء للشركات. قم بتنظيم التقاط العملاء المتوقعين وإدارة العملاء المحتملين وإدارة المبيعات والتحليلات في منصة واحدة.
Zoho SalesIQ
zoho.com
يقدم Zoho SalesIQ أفضل برامج دعم العملاء عبر الدردشة المباشرة لتتبع مواقع الويب والزوار. تتبع عملائك والتقاطهم والتفاعل معهم. مجانًا لعدد 2 من المستخدمين. حاول الآن!
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo عبارة عن منصة للتسويق عبر البريد الإلكتروني تم إنشاؤها للشركات عبر الإنترنت - وتتميز بأتمتة قوية للتسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
CallRail
callrail.com
تتبع وتحليلات للمكالمات الهاتفية ونماذج الويب. قم بتحسين التسويق الخاص بك وزيادة عائد الاستثمار على الحملات الإعلانية الخاصة بالدفع لكل نقرة (PPC) وتحسين محركات البحث (SEO) والحملات الإعلانية غير المتصلة بالإنترنت.
Keap
keap.com
يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.
Typeform
typeform.com
أنشئ نماذج جميلة وتفاعلية - واحصل على المزيد من الردود. لا حاجة للترميز. قوالب للاختبارات والأبحاث والتعليقات وتوليد العملاء المحتملين والمزيد. الاشتراك مجانا.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.
Freshsales
freshworks.com
قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX
Similarweb
similarweb.com
يعد موقع Sameweb مزودًا للاستخبارات الرقمية لعملاء المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB). توفر المنصة خدمات تحليلات الويب وتقدم لمستخدميها معلومات حول حركة مرور الويب الخاصة بعملائهم ومنافسيهم.
Avochato
avochato.com
Avochato هو إرسال الرسائل النصية للأعمال بطريقة سهلة. سوف تقوم خدمة الرسائل النصية التجارية الرائدة في السوق لدينا بتوصيلك بعملائك بشكل أسرع وأكثر فعالية من أي وقت مضى.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Privyr
privyr.com
Privyr هو تطبيق يساعد مندوبي المبيعات والشركات على تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء من هواتفهم.
Splunk
splunk.com
هي شركة تكنولوجيا أمريكية مقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، تنتج برامج للبحث عن البيانات التي يتم إنشاؤها آليًا ومراقبتها وتحليلها عبر واجهة على نمط الويب. تقوم حلول Splunk Enterprise وEnterprise Cloud بالتقاط وفهرسة وربط البيانات الحقيقية بيانات الوقت في مستودع قابل للبحث يمكن من خلاله إنشاء الرس...
TheyDo
theydo.io
التفكير في التصميم الرقمي لحل المشكلات التي تتمحور حول العملاء. قم بتحويل أعمالك لإنتاج ابتكارات مذهلة، باستخدام طريقة مجربة على نطاق واسع.
OnePage CRM
onepagecrm.com
برنامج CRM فريد يساعد الشركات الصغيرة على التركيز على المبيعات وزيادتها. بناءً على GTD والمبيعات المبادئ، تتضمن أداة المبيعات لدينا إدارة الاتصال ومسار التحويل.
Manycontacts
manycontacts.com
إدارة علاقات العملاء لتطبيق WhatsApp أداة واتس اب للمبيعات والدعم قم بتوصيل WhatsApp Business (أو API) الخاص بك بـ ManyContacts لمشاركة صندوق الوارد الخاص بك مع فريقك، والرد على جميع الدردشات وتنظيمها في نفس الواجهة.
Segment
segment.com
تقدم شركة Segment.Io, Inc. حلول واجهة برمجة التطبيقات. تقوم الشركة بجمع بيانات العملاء وتنظيفها والتحكم فيها مع القطاع، بالإضافة إلى توفير خدمات تكامل البيانات والحوكمة وإدارة الجمهور. يخدم Segment.Io العملاء في ولاية كاليفورنيا.
involve.me
involve.me
تنمية مشاركة العملاء. من خلال مسارات التفاعلية. منشئ محتوى بدون تعليمات برمجية للاختبارات والاستطلاعات والآلات الحاسبة والنماذج وصفحات الدفع. قم بإنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل.
Formaloo
formaloo.com
منصة تعاون قوية للفرق لجمع بياناتهم وتنظيمها وفهمها. انتقل من الفكرة إلى التنفيذ في دقائق دون الحاجة إلى كود برمجي!
AWeber
aweber.com
جرب AWeber مجانًا اليوم واحصل على جميع الحلول لتنمية قائمة بريدك الإلكتروني والتفاعل مع جمهورك وزيادة المبيعات. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
FlippingBook
flippingbook.com
يمكنك تحويل ملفات PDF البسيطة إلى مستندات تفاعلية وجذابة بمظهر احترافي وإدارة أدوات التسويق وتحليل الملفات والمزيد.
NetHunt
nethunt.com
تقدم NetHunt برنامج CRM بالإضافة إلى دعم العملاء الممتاز وقاعدة المعرفة لفرق المبيعات والتسويق وخدمة العملاء. انضم إلينا!
Planhat
planhat.com
Planhat عبارة عن منصة جميلة ومرنة وقوية لنجاح العملاء. العملاء 360، والنتائج الصحية، وكتب قواعد اللعبة، وبوابات العملاء، والمزيد.
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
Landbot
landbot.io
أقوى أداة إنشاء Chatbot بدون تعليمات برمجية قم بزيادة إيراداتك وخفض تكاليف التشغيل وإسعاد عملائك.
Customer.io
customer.io
قم بتشغيل البريد الإلكتروني والدفع والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد باستخدام Customer.io. يمكنك التحكم في البيانات السلوكية لتخصيص التواصل مع العملاء وتعزيز المشاركة. ابدأ مجانًا.
UpViral
upviral.com
تُعد مسابقات اليانصيب والمكافآت الخاصة بـ UpViral أسرع طريقة لتنمية أعمالك عبر الإنترنت. قم بتوليد حركة المرور وتنمية قائمتك وتحويل المشتركين إلى عملاء.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap هي شركة لإدارة دورة حياة العملاء والتسويق عبر الهاتف المحمول قائمة على SaaS ومقرها في ماونتن فيو، كاليفورنيا. تأسست في مايو 2013، وتوفر تحليلات تطبيقات الهاتف المحمول ومنتجات مشاركة المستخدم لأكثر من 8000 شركة بما في ذلك Sony وVodafone وCarousell وDC Comics وGo-Jek وBookMyShow وDealsPlus. ...
CoPilot AI
copilotai.com
تعمل مجموعة أدوات CoPilot AI المتقدمة على تمكين مندوبي المبيعات من استهداف العملاء المحتملين الأكثر ملائمة ورعاية العملاء المحتملين ذوي الجودة وحجز المزيد من الاجتماعات على LinkedIn Sales Navigator.
RocketReach
rocketreach.co
اتصالك من الدرجة الأولى بأي محترف. تواصل مباشرة مع صناع القرار المناسبين، باستخدام أكبر وأدق قاعدة بيانات في العالم لرسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.
about.me
about.me
قم بإنشاء موقع الويب الخاص بك مجانًا والمكون من صفحة واحدة في دقائق معدودة.
Contentsquare
contentsquare.com
قم بتحسين الإيرادات والتحويل والمشاركة من خلال منصة تحليلات التجربة الرقمية الأكثر اكتمالاً في العالم.
Sender
sender.net
قم ببناء الجسر بين قوائم بريدك الإلكتروني والإيرادات. يمكّنك Sender من البقاء على اتصال مع عملائك بسرعة وسهولة وتنمية أعمالك - مع إنفاق أقل بكثير.
WotNot
wotnot.io
أتمتة التفاعلات مع عملائك الحاليين والمستقبليين اليوم! من السهل بناء الروبوتات، ولكن من الصعب الحصول على النتائج المرجوة. هذا هو المكان الذي تتدخل فيه WotNot، حيث تقدم خدمة مخصصة لك. نحن نبني مجموعة من العملاء المحتملين المؤهلين، ونعمل على أتمتة دعمك، دون زيادة عدد الموظفين من خلال منصة chatbot الخا...
GetProspect
getprospect.com
LinkedIn Email Finder أسرع طريقة للتنقيب. أداة البحث عن العملاء المتوقعين لمديري مبيعات B2B متعددة المهام والتوظيف والتسويق.
Piwik PRO
piwik.pro
تحليل رحلة العميل عبر مواقع الويب والتطبيقات. مجموعة تحليلات تركز على خصوصية المستخدم وأمن البيانات - البديل الأمثل لبرنامج Google Analytics.
SALESmanago
salesmanago.com
CDXP الوحيد بدون تعليمات برمجية والمعتمد على الذكاء الاصطناعي مع قنوات تنفيذ تسويقية مدمجة ومدمجة محليًا.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero هو برنامج لنجاح العملاء يساعد الشركات على فهم استخدام منتجات العملاء، وتقييم صحتهم، ويمنح الأعمال الوسائل اللازمة لإدارة تجربة العملاء وأتمتتها.
Gleam
gleam.io
Gleam هي عبارة عن منصة تسويقية للنمو. نحن نمكنك من تشغيل حملات رائعة تعمل على تنمية أعمالك.
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai عبارة عن مجموعة برامج مدعومة من GenAI تتيح مبيعات عالية السرعة للشركات B2C وB2B2C. توفر منصة المبيعات المتكاملة الخاصة بـ Floww.ai إدارة علاقات العملاء (CRM) لتنفيذ المبيعات، والتحليلات الفورية لـ NoCode، وأتمتة التسويق وسير العمل المتكاملة مع مجموعة الاتصالات الحديثة. تعمل أدوات الذكاء الا...
Forest Admin
forestadmin.com
توقف عن إنشاء لوحة الإدارة الخاصة بك، فلدينا واحدة لك لا يجب أن يستغرق الحصول على لوحة الإدارة وقتًا طويلاً. بدلاً من إنشائه، يقوم Forest Admin بإنشاء لوحة إدارة أعلى بياناتك في غضون ثوانٍ.
Contlo
contlo.com
قل مرحباً للتسويق التوليدي المستقل. Contlo عبارة عن منصة تسويق من الجيل التالي، تم إنشاؤها لعالم الذكاء الاصطناعي الأول. مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بعلامتك التجارية ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.
Catalyst
catalyst.io
برنامج نجاح العملاء الذي يساعدك على مركزية بيانات العملاء والحصول على رؤية واضحة لصحة العملاء وتوسيع نطاق التجارب التي تدفع الاحتفاظ والنمو.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace هي شركة علوم بيانات برمجيات كخدمة (SaaS) توفر منصة بيانات العملاء B2B. تعمل منتجات الشركة على توحيد مصادر البيانات المتعددة ومصادر الطرف الأول والثالث من وسائل التواصل الاجتماعي وقواعد بيانات الاتصال وأنظمة إدارة علاقات العملاء ومنصات أتمتة التسويق.
Tealium
tealium.com
Tealium هي شركة أمريكية يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، تأسست عام 2008 في سان دييغو، كاليفورنيا، وتبيع إدارة علامات المؤسسات ومركز واجهة برمجة التطبيقات (API) ومنصة بيانات العملاء مع التعلم الآلي ومنتجات إدارة البيانات.
Listrak
listrak.com
Listrak يسلم النتائج. منصة التسويق الرقمي المتكاملة الوحيدة التي يثق بها أكثر من 1000 من تجار التجزئة والعلامات التجارية الرائدة للبريد الإلكتروني وتسويق الرسائل النصية وحل الهوية والمحفزات السلوكية والتنسيق عبر القنوات.
FormAssembly
formassembly.com
يوفر FormAssembly أداة إنشاء النماذج عبر الإنترنت سهلة الاستخدام للشركات. التكامل مع Salesforce من خلال الويب السلس الخاص بنا لحل أي شيء. إبدأ اليوم.
Anyleads
anyleads.com
Anyleads™، المنصة الرائدة لتوليد العملاء المحتملين. برنامج أتمتة المبيعات رقم 1 في السوق. قم بالتسجيل والانضمام إلى المنصة
GoSquared
gosquared.com
قم بتنمية أعمالك من خلال أتمتة التسويق والدردشة المباشرة والتحليلات في الوقت الفعلي.
Workbooks
workbooks.com
يمكنك تحقيق نجاح الأعمال باستخدام Workbooks CRM - وهو حل CRM ميسور التكلفة وغني بالميزات يمكّن الشركات من اكتساب العملاء وتحويلهم والاحتفاظ بهم.
Skeepers
octoly.com
منصة التسويق المؤثرة الرائدة تساعد Octoly العلامات التجارية على زيادة ظهورها وبناء الثقة وتعزيز المبيعات من خلال ربط أصحاب النفوذ الصغار الذين تم فحصهم والمستهلكين على نطاق واسع. تستفيد العلامات التجارية من مجتمعنا المنسق لإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومراجعات التجارة الإلكترونية مقابل...