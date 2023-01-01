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بدائل - Opensend

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

يقدم Zoho SalesIQ أفضل برامج دعم العملاء عبر الدردشة المباشرة لتتبع مواقع الويب والزوار. تتبع عملائك والتقاطهم والتفاعل معهم. مجانًا لعدد 2 من المستخدمين. حاول الآن!

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

نحن المصدر الموثوق به للحصول على معلومات عنوان IP، حيث نتعامل مع 40 مليار طلب من API لتحديد الموقع الجغرافي عبر IP شهريًا لأكثر من 1000 شركة وأكثر من 100000 مطور

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Clearbit هو محرك البيانات التسويقية لجميع تفاعلات عملائك. افهم عملائك بعمق، وحدد الآفاق المستقبلية، وقم بتخصيص كل تفاعل تسويقي ومبيعاتي.

Signals

Signals

getsignals.ai

تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.ai عبارة عن منصة تحليلات تسويقية وإسناد شاملة ومتكاملة عبر صوامع البيانات لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع الخصوصية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. حاول الآن!

User.com

User.com

user.com

User.com هو برنامج متقدم لأتمتة التسويق والمبيعات. نحن نساعد الشركات على تبسيط العمليات الداخلية وتنمية أعمالها بشكل أسرع.

Lead Forensics

Lead Forensics

leadforensics.com

Lead Forensics هو برنامج B2B لتوليد الرصاص المشحون بشاحن توربيني. حدد زوار موقعك المجهولين، وتفاصيل الاتصال، وقم بزيادة خط أنابيب المبيعات لديك."

Customers.ai

Customers.ai

customers.ai

Customers.ai هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال أتمتة مبيعات الذكاء الاصطناعي ومنصة التنقيب عن بيانات B2C. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: تحديد زوار موقع الويب المجهولين لديك عن طريق البريد الإلكتروني، وأدوات أتمتة التواصل مع المبيعات، والتكامل مع الآلاف من أدوات إنتاجية الأعمال، ومئات الملايين من سجل...

SalesIntel

SalesIntel

salesintel.io

ابحث عن عملائك المثاليين وتواصل معهم واكسبهم. احصل على بيانات دقيقة عن الشركات وبيانات الاتصال لتحقيق المزيد من الإيرادات بشكل أسرع.

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

تساعد منصة ذكاء المبيعات B2B الخاصة بنا فرق المبيعات والتسويق على بيع المزيد. بيانات النوايا وقاعدة بيانات B2B ومعرف زائر الويب وتتبع البريد الإلكتروني.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

استكمال برامج التسويق الواردة والصادرة B2B. التأكد من أن فرق التسويق والمبيعات لديك تحصل على المزيد من العملاء المحتملين من حركة مرور موقع الويب، وتحويل المزيد من الزوار إلى MQLs وتشغيل حملات تسويقية كاملة.

Leadberry

Leadberry

leadberry.com

Leadberry هو برنامج قائم على الويب لإنشاء عملاء محتملين B2B يحول زوار موقع الويب إلى عملاء محتملين للمبيعات. مدعوم من جوجل أناليتكس.

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

إن Ruler Analytics عبارة عن نظام أساسي لقياس التسويق وإسناده يربط بيانات التسويق والمبيعات والإيرادات والعملاء المنعزلة بما يلي: - توفير عرض مسار كامل لرحلة العميل الخاصة بك - إسناد الإيرادات بدقة على مستوى القناة والحملة والمحتوى والكلمات الرئيسية - إنشاء اللمس المتعدد تقارير الإحالة باستخدام 6 نما...

Dealfront

Dealfront

dealfront.com

Dealfront (المعروفة سابقًا باسم Leadleader) هي منصة تسويقية توفر لفرق المبيعات والتسويق البيانات والتطبيقات والرؤى التي يحتاجونها للعثور على عملاء محتملين وإبرام الصفقات.

Act-On

Act-On

act-on.com

منصة أتمتة التسويق متخصصة في التسويق بين الشركات (B2B) وB2C (B2C) والبريد الإلكتروني، وهي مصممة لتلبية الاحتياجات الفعلية للأعمال في العصر الحديث.

Dynamic Leads

Dynamic Leads

dynamicleads.co.uk

Our Software uncovers your Business Visitors, even if they do not enquire, so you can get there 1st.

Whois Visiting

Whois Visiting

whoisvisiting.com

Whoisvisiting.com is a simple and effective way to find which companies are visiting your website but not contacting you. The company's unique approach turns unknown B2B website visitors into business leads (that would otherwise be lost). Receive real-time reporting on high potential leads.

LeadMagic

LeadMagic

leadmagic.io

LeadMagic is the most accurate Website Identification Product for Businesses. Our product provides Businesses with the most accurate identification data even if their visitors work from home. We will tell you the company and provide suggested contacts to prospect. On-top of that we now provide an AP...

Happierleads

Happierleads

happierleads.com

Happierleads is a lead-gen tool designed to give you information on each and every person that visits your website. Happierleads gives you specific information about your site's visitors, including their contact details, the company they worked for, how many times they visited your site, which pages...

IP GeoLocation

IP GeoLocation

ipgeolocation.io

Free IP Geolocation API and Accurate IP Lookup Database Free IP API provides country, city, state, province, local currency, latitude and longitude, company detail, ISP lookup, language, zip code, country calling code, user-agent information, IP-Security information, time zone, current time, sunset ...

Retention.com

Retention.com

retention.com

Retention.com integrates with the world’s leading marketing automation platforms to maximize audience growth, reclaim abandonment cart revenue, and re-engage lapsed audiences through industry leading data integration systems. Maximize untapped revenue for your e-commerce store with a platform that’s...

Snitcher

Snitcher

snitcher.com

Snitcher enables you to find and close more deals, improve re-targeting and enrich analytics. By identifying the companies visiting your website and connecting to CRM’s and Google Analytics. Our platform offers high identification rates (2-3x industry averages). The interface is easy to use, boastin...

Leady.com

Leady.com

leady.com

أداة بديهية لتوليد الرصاص B2B. مناسبة لجميع شركات B2B، بدءًا من المتداول الفردي وحتى الشركات متعددة الجنسيات. يقدم Leady 2.0 لمديري التسويق بيانات سلوكية متعمقة لزوار موقع الويب ومستلمي البريد الإلكتروني، مما يسمح لهم بمراقبة عرض 360 درجة لدورة حياة العميل. يقدم بعد ذلك معلومات اتصال تفصيلية عن العم...

Infynd

Infynd

infynd.com

InFynd هو حل متكامل لذكاء البيانات. تساعدك أداة التنقيب البسيطة وسهلة الاستخدام لدينا في تحديد العملاء المحتملين المناسبين والوصول إليهم في السوق المتخصصة لديك. لدينا أكبر عدد من جهات الاتصال B2B المتوافقة مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) في المملكة المتحدة، مع إمكانية التسليم بنسبة 95%. يمكن...

bant.io

bant.io

bant.io

منصة الكل في واحد لتوليد العملاء المحتملين وتسريع المبيعات التي تساعد على أتمتة عملية اكتساب العملاء من خلال التجارب المستندة إلى البيانات، مما يجعل الفشل مستحيلاً.

Clickback

Clickback

clickback.com

Clickback هو برنامج لإنشاء عملاء محتملين عبر البريد الإلكتروني بين الشركات لتحقيق النمو المتسارع. يتيح حلنا القوي للمسوقين إرسال قائمة جهات الاتصال المشتراة أو الباردة الخاصة بهم عبر البريد الإلكتروني، مما يحولهم إلى عملاء متوقعين ودودين ومشتركين. لن تسمح لك خدمات أتمتة التسويق وإرسال البريد الإلكتر...

LeadBoxer

LeadBoxer

leadboxer.com

LeadBoxer عبارة عن منصة لتوليد العملاء المحتملين وتسجيل النتائج لفرق مبيعات B2B الصغيرة والكبيرة. توفر LeadBoxer لفرق المبيعات من أي حجم رؤى قيمة حول ما يهتم به عملاؤهم المحتملون حتى قبل أن يتواصلوا معهم. يقوم البرنامج تلقائيًا بإنشاء ملفات تعريف الزائرين لزوار موقع الويب، ويلتقط البيانات حول سلوكهم...

Leadinfo

Leadinfo

leadinfo.com

اكتشف كيف يمكن أن تساعدك Leadinfo في تحقيق مبيعات أكثر وأفضل من منافسيك من خلال تحويل زوار موقع الويب المجهولين إلى عملاء متوقعين

Leadoo

Leadoo

leadoo.com

Leadoo عبارة عن منصة تحويل تعمل على تحويل حركة المرور السلبية على موقع الويب الخاص بك إلى عملاء محتملين نشطين ونتائج أعمال ملموسة. نظرًا لأن 83% من قرارات الشراء تتم عبر الإنترنت، فإن فرص التحويل إلى موقع الويب لم تكن أعلى من أي وقت مضى. لكن معظم زوار الموقع سلبيون وغير مستعدين للشراء. في المتوسط، ي...

Visitor Queue

Visitor Queue

visitorqueue.com

إن برنامج Visitor Queue عبارة عن برنامج لإنشاء عملاء محتملين في مجال B2B وتخصيص مواقع الويب يهدف إلى تزويد فريق المبيعات الخاص بك بمعلومات ثاقبة عن زوار موقع الويب الخاص بك، مع تزويدهم بتجربة موقع ويب فريدة من نوعها. من خلال خدمات جذب العملاء المحتملين، يمكنك تحديد الاسم وتفاصيل الاتصال وبيانات المس...

CANDDi

CANDDi

canddi.com

98% من العملاء المحتملين الذين يزورون موقع الويب الخاص بك لن يتواصلوا معك أبدًا. ماذا لو كان بإمكانك التعرف على هؤلاء الأشخاص والتواصل معهم وإبرام الصفقة؟ CANDDi هي أداة لتتبع زوار موقع الويب تساعد في الكشف عن الشركات والأفراد الذين يتصفحون موقع الويب الخاص بك. نحن نتجاوز مجرد "التتبع على مستوى الشر...

Leadfwd

Leadfwd

leadfwd.com

تجمع Leadfwd بين بيانات التنقيب B2B والتواصل مع المبيعات والتسويق القائم على الحساب جنبًا إلى جنب مع قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. الكل في واحد منصة النمو لا يمكن وقفها.

Recotap

Recotap

recotap.com

Recotap عبارة عن منصة ABM من الجيل التالي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتساعد المسوقين في مجال B2B على تشغيل حملات مشاركة مستهدفة وشخصية قائمة على الحساب، على نطاق واسع. يعد Recotap هو الأنسب للشركات الناشئة والمؤسسات التي تسعى إلى تحسين أدائها التسويقي. مع حل الإعلان القائم على حساب Recotap، يصل إلى عدد ...

Warmly,

Warmly,

warmly.ai

يساعد بحرارة فريق الإيرادات لديك على اكتشاف الفرص المتاحة في السوق في وقت أقرب. التقدم لهم بشكل أسرع. وحقق أهدافك ربعًا بعد ربع. تضيء منصة العروض الدافئة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي خط أنابيبك من خلال مراقبة إشارات نية الشراء عبر موقع الويب الخاص بك والصادرة وإدارة علاقات العملاء. وبعد ذلك، نساعدك ع...

Albacross

Albacross

albacross.com

بيانات نوايا الطرف الأول لفهم جمهورك، والكشف عن العملاء المحتملين غير المرئيين، وإثراء كل سجل لزيادة كفاءة التسويق والمبيعات.

Foundry

Foundry

foundryco.com

قم بتحويل أهم حساباتك من خلال تنسيق ABM القائم على النوايا من Foundry - مما يؤدي إلى مسار أكبر وأفضل.

6sense

6sense

6sense.com

أعد اختراع الطريقة التي تقوم بها شركتك بإنشاء وإدارة وتحويل خط الأنابيب إلى إيرادات. يكشف برنامج ABM الخاص بنا عن رؤى حول الإيرادات تؤدي إلى مسارات عالية الجودة، مما يزيل التخمين ويزود فريق الإيرادات لديك بالبيانات والرؤية التي يحتاجها.

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