بدائل - OneMob

Quickblog

quickblog.co

يساعد Quickblog المدونين ووكالات المحتوى على إنشاء مدونات خالية من الأخطاء، ذات أولوية في التصنيف على Google، دون إنفاق ساعات و$$ على ترميز الموضوع أو تحريره أو تصميمه.