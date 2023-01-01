جرب الآلة الحاسبة NumWorks - هذا المحاكي هو نسخة مجانية عبر الإنترنت من الآلة الحاسبة الرسومية NumWorks. إنها الأداة المثالية للعروض التقديمية الصفية وللتعلم عن بعد.

الموقع الإلكتروني: numworks.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NumWorks Emulator. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.