يتيح لك ntfy إرسال إشعارات الدفع عبر البرامج النصية من أي جهاز كمبيوتر أو هاتف، تمامًا بدون اشتراك أو تكلفة. صُنع باستخدام ❤ بواسطة Philipp C. Heckel، ترخيص Apache 2.0، المصدر على https://heckel.io/ntfy.

الموقع الإلكتروني: ntfy.sh

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ntfy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.