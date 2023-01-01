WebCatalog
Notino

Notino

notino.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Notino على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أسرع طريقة للجمال والصحة. عروض خاصة كل أسبوع ✓ خيار كبير ✓ توصيل سريع ✓ العطور ومنتجات التجميل المتوفرة في المخزون ✓ متجر العطور عبر الإنترنت notino.fr.

الموقع الإلكتروني: notino.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Notino. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Amazon France

Amazon France

amazon.fr

Picard

Picard

picard.fr

Jumia Algérie

Jumia Algérie

jumia.dz

Jumia Côte d'Ivoire

Jumia Côte d'Ivoire

jumia.ci

Amazon Belgium

Amazon Belgium

amazon.com.be

Jumia Sénégal

Jumia Sénégal

jumia.sn

Decathlon Algérie

Decathlon Algérie

decathlon.com.dz

Marionnaud

Marionnaud

marionnaud.fr

La Boutique Officielle

La Boutique Officielle

laboutiqueofficielle.com

AR24

AR24

ar24.fr

Galeries Lafayette

Galeries Lafayette

galerieslafayette.com

Decathlon Tunisie

Decathlon Tunisie

decathlon.tn

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية