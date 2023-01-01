بدائل - NotesHub
Google Keep
google.com
Google Keep هي خدمة تدوين ملاحظات تم تطويرها بواسطة Google. تم إطلاق Google Keep في 20 مارس 2013، وهو متاح على الويب، ويحتوي على تطبيقات الهاتف المحمول لأنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة Android وiOS. يقدم Keep مجموعة متنوعة من الأدوات لتدوين الملاحظات، بما في ذلك النصوص والقوائم والصور والصوت. يمكن للمس...
Notion
notion.so
Notion هو تطبيق يوفر مكونات مثل قواعد البيانات ولوحات كانبان والويكي والتقويمات والتذكيرات. يمكن للمستخدمين ربط هذه المكونات لإنشاء أنظمتهم الخاصة لإدارة المعرفة وتدوين الملاحظات وإدارة البيانات وإدارة المشاريع وغيرها. يمكن استخدام هذه المكونات والأنظمة بشكل فردي أو بالتعاون مع الآخرين.
iCloud Notes
icloud.com
يمكنك استخدام Notes على iCloud.com لالتقاط فكرة سريعة أو حفظ شيء مهم أو مثير للاهتمام لوقت لاحق، ثم عرض تلك الملاحظات في تطبيق Notes على iPhone أو iPad أو iPod touch أو Mac. يمكنك أيضًا استخدام Notes على iCloud.com لعرض وتحرير الملاحظات التي قمت بإنشائها في تطبيق Notes.
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote هو برنامج لتدوين الملاحظات لجمع المعلومات بشكل حر والتعاون بين المستخدمين المتعددين. فهو يجمع ملاحظات المستخدمين ورسوماتهم وقصاصات الشاشة والتعليقات الصوتية. يمكن مشاركة الملاحظات مع مستخدمي OneNote الآخرين عبر الإنترنت أو الشبكة. في السابق، كان OneNote متاحًا بشكل أساسي كجزء من م...
Evernote
evernote.com
Evernote هو تطبيق مصمم لتدوين الملاحظات والتنظيم وإدارة المهام والأرشفة. تم تطويره من قبل شركة Evernote، ومقرها في ريدوود سيتي، كاليفورنيا. يتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء ملاحظات، والتي يمكن أن تكون نصًا أو رسومات أو صورًا فوتوغرافية أو محتوى ويب محفوظًا. يتم تخزين الملاحظات في دفاتر الملاحظات ويمكن ...
Notebook
zoho.com
أجمل تطبيق لتدوين الملاحظات عبر الأجهزة.
Roam Research
roamresearch.com
سهل الاستخدام كمستند Word أو قائمة نقطية، كما أنه فعال في البحث عن الأفكار ذات الصلة وجمعها وربطها مثل قاعدة بيانات الرسم البياني. تعاون مع الآخرين في الوقت الفعلي، أو قم بتخزين جميع بياناتك محليًا.
Sticky Notes
onenote.com
Sticky Notes هو تطبيق ملاحظات لسطح المكتب مضمن في أنظمة التشغيل Windows 7 وWindows 8 وWindows 10. يتم تحميل التطبيق بسرعة ويمكّن المستخدمين من تدوين الملاحظات بسرعة باستخدام النوافذ التي تشبه الملاحظات اللاحقة على سطح المكتب. نشأت الملاحظات الملصقة في Windows XP Tablet Edition في عام 2002 وتم تضمين...
RemNote
remnote.com
أداة الكل في واحد للتفكير والتعلم. بالتأكيد، إنها أداة لتدوين الملاحظات. ولكن هناك أيضًا بطاقات تعليمية وملفات PDF وروابط خلفية والمزيد - لمساعدتك على التعلم والبقاء منظمًا والتفكير.
Simplenote
simplenote.com
Simplenote هو تطبيق لتدوين الملاحظات مع دعم Markdown. بالإضافة إلى التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية، يمكن الوصول إليها عبر معظم متصفحات الويب. يحتوي Simplenote على واجهة برمجة تطبيقات يمكن الوصول إليها خارجيًا، مما يسمح للعملاء الآخرين بالكتابة: عنصر واجهة مستخدم لوحة تحكم macOS DashNote؛ nvPY، عميل S...
Bundled Notes
bundlednotes.com
Bundled Notes عبارة عن تطبيق جميل وبديهي للملاحظات والكتابة والقوائم والتذكيرات وتطبيق المهام عبر الأنظمة الأساسية.
Capacities
capacities.io
أداة قوية لتدوين الملاحظات تساعدك على تنظيم عقلك.
Zorbi
zorbi.com
البطاقات التعليمية التي يمكنها التنبؤ بموعد نسيانها. يسهّل Zorbi على أي شخص إنشاء بطاقات تعليمية من Chrome وأدوات تدوين الملاحظات مثل Notion.
Notesnook
notesnook.com
أخيرًا، بديل أفضل بكثير للملاحظات لـ Evernote الذي يأخذ خصوصيتك على محمل الجد، ويتزامن مع عدد غير محدود من الأجهزة (مجانًا) ويجعل تدوين الملاحظات أمرًا بسيطًا مرة أخرى.
Relanote
relanote.com
أداة لتدوين الملاحظات لمساعدتك على ربط النقاط. Wiki أو التسلسل الهرمي الكلاسيكي، يتكيف Relanote مع سير عملك الإبداعي
Joplin Cloud
joplinapp.org
Joplin هو تطبيق مفتوح المصدر لتدوين الملاحظات. التقط أفكارك وقم بالوصول إليها بشكل آمن من أي جهاز. تتيح لك Joplin Cloud مزامنة ملاحظاتك عبر الأجهزة. كما يتيح لك أيضًا نشر الملاحظات والتعاون في دفاتر الملاحظات مع أصدقائك أو عائلتك أو زملائك.
Notebase
notabase.io
Notabase هو تطبيق قوي وسهل الاستخدام لتدوين الملاحظات. اربط أفكارك معًا واكتب بسهولة أكبر.
NoteGenie
notegenie.ai
ارفع مستوى تدوين الملاحظات الاحترافي الخاص بك باستخدام ذكاء NoteGenie. من الأخصائيين الاجتماعيين والمهنيين الطبيين إلى المعلمين ومسؤولي إنفاذ القانون، يعد NoteGenie الرفيق النهائي للمحترفين في مجالات متنوعة. تعمل منصتنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على تحسين التوثيق السريري بسلاسة، وتبسيط الملاحظا...
Passfindr
passfindr.com
Passfindr ليس مجرد مدير كلمات مرور أو مدير إشارات مرجعية. يعيد Passfindr تعريف الإشارة المرجعية لتكون أي شيء تريده تقريبًا. إذا كان بإمكانك كتابته، فيمكن لـ Passfindr تخزينه والعثور عليه وتشفيره، أو لا. لدى Passfindr التزام كامل وكامل بالموثوقية وأمانك. يعتمد Passfindr على الويب تمامًا، ولا يتطلب أي...