بدائل - Nosto

Movable Ink

movableink.com

يعمل Movable Ink على توسيع نطاق التخصيص عن طريق تحويل البيانات لإنشاء المحتوى الإبداعي المخصص الأكثر صلة وحداثة تلقائيًا لكل عميل في كل نقطة اتصال. تعمل المنصة مع تقنيات التسليم التي يستخدمها المسوقون اليوم لإرسال اتصالات عملائهم والتخلص من عمليات العمل اليدوية المرهقة. يمكن للمسوقين تخصيص الصور في ...