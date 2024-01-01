بدائل - Newsworthy.ai
Business Wire
businesswire.com
الشركة الرائدة عالميًا في توزيع البيانات الصحفية والإفصاح التنظيمي. يعتمد متخصصو العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين على Business Wire للوصول إلى الأسواق على نطاق واسع ومستهدف.
Agility PR Solutions
agilitypr.com
تعد شركة Agility PR Solutions (المعروفة سابقًا باسم MediaMiser) مزودًا لبرامج مراقبة وتحليل الوسائط والخدمات المهنية لمحترفي العلاقات العامة والتسويق. تستخدم Agility PR Solutions تكنولوجيا خاصة لرصد وتجميع وتحليل ومشاركة المحتوى من أكثر من 200000 مصدر عبر الوسائط الاجتماعية والتقليدية والرقمية لتقدي...
Prezly
prezly.com
Prezly هي منصة لسرد القصص تساعد المؤسسات على نشر قصصها وتوزيعها وامتلاكها بهدف جذب المعجبين.
PR Newswire
prnewswire.com
تساعدك حلول توزيع الأخبار والاستهداف والمراقبة والتسويق التي تقدمها PR Newswire على التواصل والتفاعل مع الجماهير المستهدفة في جميع أنحاء العالم.
MediaHQ
mediahq.com
سوف يقوم MediaHQ بتحويل علاقاتك الإعلامية. في مكان واحد، يمكنك إنشاء قوائم إعلامية، وتوزيع البيانات الصحفية، وعرض قصتك، وقراءة تقارير البيانات الصحفية. يجعل مشاركة الأخبار الخاصة بك فورية وخالية من المتاعب.
Press Hook
presshook.com
Press Hook is a tech-enabled Public relations marketplace that connects brands to the media. Create your profile, submit samples to relevant journalists, and get your brand mentioned in top tier publications such as Forbes, Esquire, Good Housekeeping, Today, and many more.
Newsfile
newsfilecorp.com
Newsfile is your customer-first newswire and regulatory filing team that delivers service and support you won’t find anywhere else in the industry. Our comprehensive circuits distribute news to a worldwide audience of investors, analysts and institutions while ensuring compliance with all Stock Exch...
Legit.ng
legit.ng
Legit.ng is Nigeria’s #1 online and entertainment news publisher by audience, meeting the news needs of over 20 million unique readers monthly via our website. We publish various news and editorial content, including entertainment, business, politics, current affairs, and human interest stories.
JournoLink
journolink.com
The quickest, easiest way to get your business in the press, JournoLink is an easy-to-use, easy-to-learn publicity software, to help your small business to communicate with huge audiences. Press release distribution, online publication, media requests and press room. JournoLink offers support and le...
Software Connect
softwareconnect.com
Software Connect help businesses and organizations find better software. Software Connect website is a free resource for businesses to find software reviews on anything from ERP to WMS, and everything in between. Additionally Software Connect's team of software experts provide free phone consultat...
Coinscribble
coinscribble.com
What is Coinscribble? Coinscribble is a press release newswire service platform for the crypto, blockchain, Web3, and NFT industries. Coinscribble is designed to help Web3 companies secure guaranteed, quality coverage from leading crypto media and news platforms like CoinTelegraph, CoinMarketCap, Be...
Zwak News
zwaknews.com
Zwak News is a leading news platform that delivers up-to-date and accurate news from Afghanistan and around the world. Our team of experienced journalists is committed to providing reliable and unbiased news to our readers. In addition, we also strongly believe in the importance of sharing good serv...
PR Fire
prfire.com
Use PR Fire to distribute news and get noticed! Rank Higher on Google Increase Sales Build Your Brand Raise Your Profile Get More Exposure Become the Authority
ClickPress
click.press
Master your WordPress site like a pro with brilliant one-click features. Unlock your site's potential and experience unlimited performance and speedy loading for an exceptional online presence.
3BL Media
3blmedia.com
توفر 3BL Media اتصالات موجهة نحو الأغراض للشركات الرائدة في العالم. إن منصات التوزيع والقيادة والتحرير التي لا مثيل لها لدينا تلهم وتدعم الأعمال المستدامة العالمية، حيث تصل إلى أكثر من 10 ملايين من صانعي التغيير.
PR Wire Pro
prwirepro.com
توزيع النشرات الصحفية على أكثر من 250 موقعًا إخباريًا - فريق التحرير على مدار 24 ساعة - التوزيع السريع - (800)460-2502 توزيع سريع للبيانات الصحفية على كل من Google وApple News، وشبكات ABC وNBC Affiliate Networks، والشركات التابعة لـ CBS وFOX، وDigital Journal والمئات من شبكات الأخبار الإضافية. يمكنك...
The CyberWire
thecyberwire.com
يعد CyberWire صوتًا مستقلاً يقدم أخبارًا موجزة وسهلة الوصول وذات صلة بالأمن السيبراني وملفات صوتية للأمن السيبراني للناس في جميع أنحاء العالم.
Faselis Growth
faselisgrowth.com
يوفر Faselis Growth للشركات الصغيرة طريقة سهلة لإرسال البيانات الصحفية مباشرة إلى وسائل الإعلام الوطنية والمحلية بسرعة. على عكس العديد من الخدمات الأخرى في هذه الفئة، تقدم Faselis Growth قوائم وسائط مجزأة يمكن اكتشافها بسهولة، ونموذج بيان صحفي يسهل ملؤه كما هو الحال في التحرير، وتقارير تسليم الإصدار...
PressPog
presspog.com
PressPog هي خدمة نشرات صحفية تم تحسينها لتحسين محركات البحث (SEO) لضمان التوزيع الرائع وسهولة الاستخدام. عندما نظرنا إلى الأسعار في السوق، كان من الصعب جدًا تحملها في كثير من الأحيان. أراد فريقنا جعل النشرات الصحفية ميسورة التكلفة، وتوفير الوقت من خلال تضمين كتابة المقالات لك والحصول على المزيد من ا...
FinanceWire
financewire.com
FinanceWire هي عبارة عن منصة مشاركة إخبارية لشركات التمويل والتكنولوجيا المالية. باستخدام نهج شديد الاستهداف، تستخدم الشركات FinanceWire لبث الأخبار على وسائل الإعلام الرائدة في عالم التمويل.
eReleases
ereleases.com
توزيع البيان الصحفي على الصحفيين الذين يريدون ذلك. نتائج قابلة للقياس بالإضافة إلى PR Newswire. عملاء الأعمال التجارية الصغيرة يقيموننا بشكل أفضل.
24-7 Press Release Newswire
24-7pressrelease.com
بيان صحفي على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع Newswire هي خدمة توزيع بيانات صحفية للشركات التي تتطلع إلى نشر أخبارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الأخبار التقليدية للوصول إلى جمهورك وإدارة الزوار والمبيعات والوعي بالعلامة التجارية.
PR.com
pr.com
PR.com هو موقع ويب يمكنك من خلاله الترويج لشركتك من خلال دليل الشركات والمنتجات والخدمات، وتوزيع البيانات الصحفية، والمزيد، PR.com هو سوق تجاري شامل.
MarketersMEDIA
marketersmedia.com
MarketersMEDIA Newswire هي شركة نشرات صحفية تساعد الشركات على الوصول إلى وكالات الأنباء الدولية والنشر على وسائل الإعلام ذات السمعة الطيبة، بما في ذلك APNews وMarketWatch وYahoo! الأخبار، وAsiaOne، وأكثر من 500 نقطة نهاية للوسائط. بفضل قوة التكنولوجيا والتزامها بإسعاد العملاء، توفر MarketersMEDIA تج...
PRnews.io
prnews.io
توفر PRNEWS.IO موضعًا مضمونًا للمحتوى المدعوم في الوسائط عبر الإنترنت حول العالم. ستساعدك المنصة على زيادة الوعي بين الشركاء والمستثمرين المحتملين، وتعزيز مبيعاتك، والحصول على عصير الروابط. لا داعي للقلق بشأن البحث في مئات المنصات لمشاركة أخبارك أو قصتك. في العالم الرقمي، يمكن لأي شخص أن يتم ملاحظته...
iCrowdNewswire
icrowdnewswire.com
تأسست iCrowdNewswire في عام 2015 على يد فريق من كبار المديرين التنفيذيين السابقين من Marketwired وBusiness Wire وPR Newswire وDow Jones وغيرها من المؤسسات الإخبارية المالية والشركات الرائدة. ومع نشر الآلاف من البيانات الصحفية وتوزيعها يوميًا، وصلت المنافسة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. تتميز iCrow...
Chainwire
chainwire.org
Chainwire هي خدمة مشاركة إخبارية لصناعة العملات المشفرة و blockchain. تم تصميم Chainwire لمشاريع العملات المشفرة وشركات blockchain والبورصات وشركات الاستثمار ووكالات العلاقات العامة، وهو يسمح بنشر البيانات الصحفية في وقت واحد عبر منافذ وسائط التشفير شديدة الاستهداف. من نحن؟ تم تطوير Chainwire بواسطة...
Wiztrust
wiztrust.com
منصة تمكين الاتصالات. Wiztrust عبارة عن منصة توزيع متعددة القنوات، تم تصميمها لتبسيط الاتصالات الداخلية والخارجية. أداة واحدة لنشر المحتوى الخاص بك عبر أي قناة لأي صاحب مصلحة. أصبح الحل القائم على السحابة من Wiztrust لا يقدر بثمن بالنسبة للشركات في جميع الصناعات مثل Disney وAllianz وKPMG وAmundi وL'...
ACCESSWIRE
accesswire.com
توفر منصة التوزيع عبر الإنترنت ACCESSWIRE® لمحترفي الاتصالات سير عمل أبسط وأكثر كفاءة لأنشطتهم اليومية. أصبح لدى متخصصي الاتصالات الآن مصدر واحد يمكنهم اللجوء إليه حيث يمكنهم توزيع البيانات الصحفية وإنشاء غرفة الأخبار والتخطيط لأحداثهم بضغطة زر واحدة فقط.
PR.co
pr.co
تقوم pr.co ببناء غرف أخبار وبرامج مصممة بشكل جميل عبر الإنترنت لمساعدة فرق العلاقات العامة على زيادة التعرض لوسائل الإعلام والوعي بالعلامة التجارية وبناء سمعة إيجابية. تعمل غرف الأخبار لدينا على إبراز معالم شركتك وتسهل على أي صاحب مصلحة، من الصحفيين إلى المستثمرين، التواصل مع علامتك التجارية. يساعد ...
Metro Monitor
metromonitor.com
تقوم شركة Metro Monitor بمراقبة جميع وسائل الإعلام الخاصة بالعلاقات العامة ومحترفي اتصالات الشركات، مما يسمح لك بالوصول إلى قواعد بيانات مراقبة الأخبار الخاصة وابتكار خدمات قص الأخبار التلفزيونية وتحليل الوسائط.
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill هي منصة استخبارات إعلامية رائدة في الوقت الفعلي. من خلال الجمع بين فريق Alex Northcott من المتخصصين المتمرسين في مجال العلاقات العامة والصناعة والتكنولوجيا المبتكرة، توفر Roxhill تحليلات الوسائط والبصيرة التي تحتاجها في سوق اليوم سريع الحركة.
Wizikey
wizikey.com
ما هو ويزيكي؟ Wizikey هو برنامج لمراقبة الوسائط والعلاقات العامة. فهو يساعد الشركات في مراقبة الوسائط عبر الوسائط المختلفة جنبًا إلى جنب مع الاتجاهات والرؤى حول الذكاء التنافسي وتوزيع البيانات الصحفية في جميع أنحاء العالم. كما أنه يساعد محترفي العلاقات العامة في العثور على المجموعة المناسبة من المرا...
Prowly
prowly.com
Prowly هو حل متكامل لأتمتة سير العمل لمحترفي العلاقات العامة حيث يمكن للشركات من جميع الأحجام إدارة العلاقات الإعلامية بشكل أكثر فعالية من خلال توفير الوقت في المهام الروتينية. يدعم Prowly المستخدمين في سرد القصص، والعثور على جهات الاتصال الإعلامية المناسبة وتنظيمها في نظام إدارة علاقات العملاء لل...
Newswire
newswire.com
Newswire هي شركة تكنولوجيا إعلامية توفر لعملائها خدمات توزيع البيانات الصحفية التي تساعد في بناء الوعي بالعلامة التجارية، وكسب الإشارات الإعلامية، وزيادة الظهور عبر الإنترنت، وتحسين أداء تحسين محركات البحث، وتحقيق المبيعات، والمزيد. بالإضافة إلى توزيع البيانات الصحفية ومُحسِّن البيانات الصحفية، تقدم...
Notified
notified.com
توفر Notified Event Cloud تقنية الأحداث الشاملة الأكثر شمولاً في العالم والخدمات ذات الصلة لدعم إنشاء الأحداث وإدارتها. قم بإدارة دورة الحياة الكاملة للأحداث الخاصة بك، بغض النظر عن الموقع أو التنسيق أو الحجم أو المدة - بدءًا من الجلسات الفردية وحتى التجارب المستمرة. يسمح Notified لمخططي الأحداث وال...
PRWeb
prweb.com
يساعدك توزيع البيانات الصحفية على إنشاء مشاركة، وزيادة الظهور عبر الإنترنت، وزيادة حركة المرور على موقع الويب.
Mynewdesk
mynewsdesk.com
اكتشف تأثير العلاقات العامة عبر الإنترنت! راقب ما يقال عن علامتك التجارية، وأنشئ قصتك، وحدد جمهورك وأشركه وقم بتحليل النتائج.