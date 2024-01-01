بدائل - Neural Designer

Civis Analytics

civisanalytics.com

تساعد Civis Analytics المؤسسات على استخدام البيانات للحصول على ميزة تنافسية في كيفية تحديد جماهيرها وجذبها وإشراكها. من خلال مزيج قوي من البيانات الأفضل في فئتها، والحلول البرمجية المتطورة، وفريق متعدد التخصصات من علماء البيانات، والمطورين، وخبراء علوم المسح، تعمل Civis مع مؤسسات رائدة في القطاعين ا...