بدائل - Neo.Tax
Gusto
gusto.com
تساعد منصة الأشخاص في Gusto الشركات مثل شركتك على الانضمام إلى فريقك المجتهد، والدفع والتأمين والدعم. الرواتب والمزايا والمزيد.
Pilot
pilot.com
ركز على عملك، مع العلم أن المحاسبين الخبراء لدينا، بمساعدة القوى العظمى في البرمجيات، يعتنون بكتبك.
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible عبارة عن منصة SaaS قوية تمكن CPAs من تحديد وتقديم الحوافز الضريبية التجارية الفيدرالية والولائية لعملائهم بسرعة. بعد 20 عامًا من الشراكة مع CPAs، أدركنا الحاجة إلى تبسيط وتبسيط عملية الائتمان الضريبي. تعمل TaxCredible على إنشاء كفاءات في عملية كثيفة العمالة وتحسين قدرتك على خدمة العملاء ...
GOAT.tax
goat.tax
يتيح موقع GOAT.tax فرصة للشركات الناشئة والشركات بما في ذلك الشركات المصنعة والبرمجيات والألعاب وشركات إنترنت الأشياء للمطالبة بإعفاءات ضريبية للبحث والتطوير عبر منصة عبر الإنترنت. تتخلص GOAT.tax من كل التخمينات المتعلقة بحوافز الائتمان الضريبي المعقدة من خلال تقديم تجربة سهلة الاستخدام وذاتية التوج...
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot هي الطريقة الأسرع والأسهل والأقل تكلفة لأتمتة حساب رصيد البحث والتطوير الخاص بك واستلام أموالك. نحن نقدم تقارير الإثبات الأفضل في فئتها، ودفاع التدقيق دون أي رسوم إضافية، والأفضل من ذلك كله، أننا لا نفرض أي رسوم ما لم نحدد فائدة.
Clarus R+D
clarusrd.com
يقوم تطبيق Clarus R+D بأتمتة عملية المطالبة بالإعفاءات الضريبية للبحث والتطوير. يمكن للشركات من جميع الأحجام والأنواع التأهل للحصول على الائتمان الضريبي للبحث والتطوير. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من القروض تطالب بها شركات التصنيع الكبرى. لماذا؟ لأن الدراسات الضريبية للبحث والتطوير معقدة ومكلفة تقل...
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
تقدم Accountancy Cloud أفضل وظيفة تمويل متكاملة للشركات الناشئة ذات النمو المرتفع. يقدم المديرون الماليون والبرمجيات القوية خدمات محاسبية لا مثيل لها، وإعفاءات ضريبية للبحث والتطوير، وخدمات مالية للشركات الناشئة. تحصل كل شركة ناشئة على حق الوصول إلى برنامجنا الذي يوفر التقارير المالية والمعلومات الإ...