بدائل - 네이버 검색

搜狗

sogou.com

Sogou Search هو محرك بحث تفاعلي من الجيل الثالث في العالم، وهو يدعم حساب WeChat العام والبحث عن المقالات، وبحث Zhihu، والبحث والترجمة باللغة الإنجليزية، وما إلى ذلك، ويوفر للمستخدمين خدمات بحث احترافية ودقيقة ومريحة من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي المطورة بشكل مستقل.