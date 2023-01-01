بدائل - Narrator
Issuu
issuu.com
أنشئ دفاتر صور متحركة تفاعلية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصور GIF والمزيد من ملفات PDF. اكتشف قوة أدوات النشر الرقمي وتسويق المحتوى هنا!
Showpad
showpad.com
تدمج منصة تمكين المبيعات Showpad برامج التدريب والتوجيه الرائدة في الصناعة مع حلول المحتوى المبتكرة، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات.
involve.me
involve.me
تنمية مشاركة العملاء. من خلال مسارات التفاعلية. منشئ محتوى بدون تعليمات برمجية للاختبارات والاستطلاعات والآلات الحاسبة والنماذج وصفحات الدفع. قم بإنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل.
FlippingBook
flippingbook.com
يمكنك تحويل ملفات PDF البسيطة إلى مستندات تفاعلية وجذابة بمظهر احترافي وإدارة أدوات التسويق وتحليل الملفات والمزيد.
Allego
allego.com
الشركة الرائدة في السوق في مجال حلول التعلم والتمكين الافتراضية. قم بتحويل مؤسستك باستخدام النظام الأساسي المحمول المصمم للفرق الموزعة اليوم.
Visually
visual.ly
قم بإنشاء رسوم بيانية ومقاطع فيديو وكتب إلكترونية جذابة لحملاتك التسويقية. نحن نجعل إنشاء المحتوى المتميز سريعًا وبسيطًا وبأسعار معقولة.
Spott
spott.ai
قم بإنشاء محتوى تفاعلي باستخدام الصور والكتالوجات ومقاطع الفيديو والإعلاناتجرب مجانًاقم بإنشاء محتوى تفاعلي باستخدام الصور والكتالوجات ومقاطع الفيديو والإعلاناتجرب مجانًاقم بإنشاء محتوى تفاعلي باستخدام الصور والكتالوجات ومقاطع الفيديو والإعلاناتجرب مجانًاقم بإنشاء محتوى تفاعلي باستخدام الصور والكتال...
Storylane
storylane.io
يساعد Storylane الشركات على إنشاء عروض توضيحية تفاعلية للمنتجات ومشاركتها مع عملائها المحتملين في 10 دقائق. قم بإشراك المستخدمين وتعزيز التحويلات باستخدام برنامج العرض التفاعلي للمنتج من StoryLane.
Contentstack
contentstack.com
التجارب الرقمية التي تريدها في كل مكان انقل أعمالك إلى المزيد من الأماكن باستخدام DXP الوحيد المؤتمت بالكامل والقابل للتركيب والذي يتم تشغيله بواسطة نظام إدارة المحتوى بدون رأس رقم 1
Foleon
foleon.com
أيًا كان الشخص الذي تستهدفه، فهو المحتوى الذي يجذب جمهورك، ويملأ المسار، ويحقق النتائج. لذا اجعل لك تجربة.
Joomag
joomag.com
قم بإنشاء ونشر وتوزيع وتتبع وتحقيق الدخل من المجلات الرقمية والكتالوجات والكتيبات والرسائل الإخبارية باستخدام منصة Joomag الرقمية الشاملة.
ClearSlide
clearslide.com
نحن نطمح إلى جعل كل تفاعل مع العملاء ناجحًا. يجب أن تكون كل رسالة بريد إلكتروني وكل اجتماع وكل عرض تقديمي مذهلة. يوفر ClearSlide نظامًا أساسيًا متكاملاً لمشاركة المبيعات يجمع بين إدارة المحتوى والاتصالات المتكاملة وتحليلات المشاركة والبيع الموجه لتعزيز المشاركة الديناميكية مع المشترين وزيادة استثمار...
OneMob
onemob.com
نقدم لكم OneMob - النظام الأساسي المتكامل لإنشاء ومشاركة وتتبع المواقع الصغيرة الجميلة في ثوانٍ! سواء كنت تعمل في مجال المبيعات أو التسويق أو نجاح العملاء أو كنت منشئ محتوى، فإن OneMob لديه كل ما تحتاجه لرفع مستوى انتشارك وجذب المزيد من الاهتمام والمشاركة والاستجابات. باستخدام منشئ المواقع الصغيرة ا...
Consensus
goconsensus.com
الإجماع هو منصة التشغيل الآلي للعرض التجريبي الذكي التي تستخدمها أفضل الشركات في العالم لتوسيع نطاق المبيعات المسبقة، وتعزيز فرق المبيعات لديها، وتعزيز تجربة الشراء. تقوم فرق ما قبل البيع والمبيعات الفنية بأتمتة العروض التوضيحية المتكررة للمنتج مما يسمح لهم بإعادة تخصيص ذلك الوقت للأنشطة ذات القيمة ...
Tourial
tourial.com
اسمح للمشترين بالتفاعل مع منتجك مباشرة من موقع الويب الخاص بك. عندما لا تكون الخدمة الذاتية خيارًا (أو تكون صعبة حقًا)، فإن العروض التوضيحية التفاعلية ستجعلك أكثر توجهاً نحو المنتج دون الحاجة إلى المصعد الكبير.
The Juice
thejuicehq.com
وصول أكبر وعمل أقل. توقف عن إهدار الدولارات على منصات مشاركة المحتوى القديمة والحملات الباهتة. مع جمهور من محترفي المبيعات والتسويق المشاركين، يضع The Juice المحتوى الخاص بك أمام الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. ابحث عن مدى الوصول والصدى لتوزيع المحتوى الخاص بك على The Juice.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip عبارة عن منصة وبرنامج لتجربة المحتوى يمكّن المسوقين من إنشاء تجارب رقمية مع محتوى لكل مرحلة من رحلة المشتري.
PathFactory
pathfactory.com
يعمل PathFactory على إزالة الاحتكاك من كل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل، مما يساعد المسوقين على تقديم تجربة أفضل للعملاء وتسريع الإيرادات.
FORTVISION
fortvision.com
Boost your sales, get more email subscribers and show your audience dynamic, personalized content with FORTVISION’s marketing automation and web personalization platform. FORTVISION is the smartest way to improve engagement and conversion rates in one place. Catch users' attention with personalized ...
Fabl
fabl.co
Acquired by Britelite Immersive in January 2021, Fabl was developed to increase audience engagement while decreasing production and management costs for brand publishers, Fabl’s comprehensive software platform enables marketers themselves to build, manage, deploy and analyze engagement and conversio...
Dot.vu
dot.vu
Dot.vu is an Interactive Content Platform that empowers brands to create Interactive Experiences that engage, entertain, and educate their audiences – without writing a single line of code. Powered by a wide range of add-ons and components, the Dot.vu platform gives its users complete creative freed...
degpeg
degpeg.com
Degpeg is a Cloud-based Live Commerce platform, which adds and enhances online selling & marketing of any product /services through better customer experience by multi-streaming on both web & mobile, supporting 30+ social platforms at the same time. Products: Live communication Platform The live com...
Maglr
maglr.com
Maglr is the content creation platform that empowers companies to create visual and interactive content for sales & marketing communications. The platform allows marketers & designers to easily create online publications, presentations and microcontent without code. Join their mission by replacing s...
Zoomforth
zoomforth.com
Zoomforth allows the modern enterprise to build beautiful, no-code websites for everything from digital sales proposals to recruitment postings. What problems do we help you solve? 1.) Speed to market - Create mobile-friendly sites quickly & easily with drag & drop functionality 2.) Cost / efficienc...
Brandlive
brandlive.com
Bring the magic of television to your webinars, events, and meetings with Brandlive, your platform for creating elevated video experiences. Whether it’s monthly webinars, product launches, investor meetings, or the biggest event of the year, we help companies take projects of any scale and complexit...
ScreenSpace
screenspace.io
In a world of distractions, oversaturated markets, & millennials… Marketing & sales teams rely on ScreenSpace to break through the noise → emotionally engage high-quality customers → and guide them on an irresistible journey to YES! Let’s be honest → Your customers are overwhelmed. Generic Videos • ...
Content Launch
contentlaunch.com
The Easiest Way to Plan & Order GREAT Content THE CONTENT MARKETING PLATFORM FOR AGENCIES & SMBs Content Launch is a content discovery and distribution platform that is simplified.
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital publishing software unites all five crucial points of effective digital publishing; CREATING, MANAGING, DISTRIBUTING, MONETISING and ANALYSING. Create interactive and engaging content without coding and distribute it across all platforms – tablets, mobile and desktop.
Smint.io
smint.io
بوابة علامتك التجارية، المركز الإعلامي، البوابة الصحفية، بوابة شراء المحتوى لـ Aprimo، Box، Bynder، CELUM، Cloudinary، Google Drive، Picturepark، SharePoint / OneDrive، Tenovos، Thron، DAM / إدارة الأصول الرقمية، ومصادر متعددة. تزدهر الأعمال عندما يكون محتواها حيًا. قم بتنشيط المحتوى الخاص بك الآن!
Live Center
livecenter.com
Live Center هو حل مرن للتدوين المباشر يمكّن فرق التحرير من تقديم تغطية إخبارية حية محدثة بسلاسة وفعالية. يتمتع المستخدمون بالتحكم الكامل في تصميم مدونتهم المباشرة ويمكنهم إنشاء عناصر مرئية وعناصر منشورات مخصصة مثل لوحات النتائج وعدادات نتائج الانتخابات وما إلى ذلك. يمكن بسهولة تضمين مدونات Live Cent...
Flowla
flowla.com
Flowla هي الطريقة الجديدة لجذب عملائك المحتملين من خلال الرحلات الرقمية المخصصة، حيث يتم استهلاك المحتوى الخاص بك بطريقة ممتعة وجذابة وتبدأ المحادثات بشكل طبيعي... سواء كنت هنا؛ - المبيعات وإغلاق الصفقات - النجاح واستقطاب عملاء جدد - التوظيف وإبهار المرشحين - أو أي دور آخر حيث تقوم ببناء الزخم والشه...
SPCE
spce.com
توفر SP_CE غرفًا رقمية حيث يمكنك دعوة الأشخاص ومشاركة المحتوى والتعاون بأمان. كل ذلك مع الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول رحلة المشترين. عادةً ما يكون لدى عملائنا ثلاثة أشياء مشتركة: 1. دورات مبيعات طويلة. 2. جهات اتصال متعددة لإبرام صفقة، والعديد من أصحاب المصلحة داخليًا ومن جانب المشترين الذين يحتا...
Aligned
alignedup.com
فرق المبيعات - ببساطة، ALIGNED عبارة عن غرفة مبيعات رقمية - منصة تعاون لفريقك والمشترين. فهو يتيح لك تنسيق الصفقات المعقدة، وزيادة مشاركة المشتري، واختصار الوقت اللازم لتحقيق القيمة. كيف؟ يعمل برنامج Aligned على تبسيط جميع اتصالات العملاء والمحتوى والعمليات والأدوات في مساحة عمل مخصصة واحدة للعملاء ...
Youengage
youengage.me
إنشاء تجارب تفاعلية تؤدي إلى التحويل. لا رمز. أنشئ اختبارات واستطلاعات ونماذج ذكية وآلات حاسبة وأسئلة وأجوبة مباشرة وأحداث افتراضية تفاعلية وغير ذلك الكثير. الجمع بين الطرق المتزامنة وغير المتزامنة لجمع التعليقات ومشاركة المستخدمين.
Brojure
brojure.com
قم بإنشاء محتوى ومقترحات وعروض تقديمية جذابة والمزيد باستخدام Brojure، برنامج سرد القصص المرئية الأكثر سهولة. تسهل تصميمات قوالب Brojures والواجهة البسيطة إنشاء قصص مرئية جذابة ومشاركتها وتتبعها لعلامتك التجارية وعملائك - دون الحاجة إلى مصمم.
SundaySky
sundaysky.com
يعرف المسوقون المعاصرون قوة الفيديو ولكنهم يدركون أن نموذج الإنتاج التقليدي معطل. تعمل SundaySky على تمكين الشركات من إنشاء مقاطع الفيديو وتخصيصها وتوزيعها على نطاق واسع بكفاءة وبشكل مستقل. نحن نجعل من السهل على المستخدمين إنشاء فيديو عالي الجودة ذو مظهر احترافي دون خبرة سابقة ونسهل على الشركات تشغي...
DCatalog
dcatalog.com
تعد DCatalog الشركة الرائدة في صناعة النشر الرقمي منذ عام 2008. تعمل منصتنا على تمكين الناشرين ومنشئي المحتوى ومحترفي التسويق والتجارة الإلكترونية من إنشاء تجارب رقمية جذابة ونشرها بسهولة. بفضل تقنية HTML5 Flip Book المتقدمة لدينا، يمكن عرض المحتوى الخاص بك على أي جهاز. ما عليك سوى تحميل ملف PDF الخ...
OneIQ
oneiq.com
قم بتحسين تجربة التطبيق والتكاليف والموارد من خلال تمكين الفرق من خلال رؤى قابلة للتنفيذ تعتمد على الذكاء الاصطناعي وسياق مشترك ومترابط عبر جميع الطبقات.
Shorthand
shorthand.com
يعد Shorthand النظام الأساسي الأول لإنشاء محتوى رقمي غامر للويب. يتيح محرر Shorthand البسيط لأي شخص إنشاء تجارب قراءة مذهلة وتحريرها ونشرها في دقائق - دون الحاجة إلى مهارات في البرمجة أو تصميم الويب. الآن، يمكن لفرق الإعلام والتسويق والاتصالات إنشاء محتوى غامر على نطاق واسع، مما يؤدي إلى تفاعل أعمق ...
Knotch
knotch.com
تكشف منصة ذكاء المحتوى في Knotch عن المحتوى الذي يعمل وسبب نجاحه، حتى تتمكن من قضاء وقت أقل في التخمين ووقت أطول في التصرف. موثوق به من قبل فرق التسويق المعتمدة على البيانات
InEvent
inevent.com
يتكون InEvent من محترفي الأحداث ومتخصصي الصوت والصورة الملهمين لدفع حدود الندوات عبر الإنترنت وتكنولوجيا الأحداث. يقدم منتجنا تجارب متميزة لشركات المؤسسات، مما يمكّنها من خلال حل العلامة البيضاء لإنشاء أحداث شخصية وافتراضية ومختلطة من خلال حلول البرامج والأجهزة. كل ذلك مدعومًا بخدمة عملاء مخصصة على ...
Outgrow
outgrow.co
يتيح لك Outgrow اكتساب العملاء المحتملين وتأهيلهم وإشراكهم بشكل أفضل من خلال تسهيل إنشاء اختبارات مخصصة وآلات حاسبة وتقييمات ومسابقات ونماذج/استطلاعات وتوصيات واستطلاعات رأي وروبوتات دردشة. لا حاجة للمطورين أو المصممين! لدى Outgrow مجموعة من قوالب التصميم التي تم تحسينها بالكامل للجوال وسطح المكتب و...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon هو حل لتخصيص الويب والتنسيق على أساس الحساب - منصة تنسيق الرحلة القائمة على الهدف هي المحور الرئيسي المستخدم لفهم رحلة العميل وتقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع، مما يشجع الزائرين على مواصلة التفاعل مع موقع الويب الخاص بك - مما يؤدي إلى زيادة أداء الأعمال . قم بتسريع مسار التدفق والإيرادات ا...
Hushly
hushly.com
Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة...
Navattic
navattic.com
تعمل Navattic على تمكين فرق الذهاب إلى السوق من إنشاء عروض توضيحية تفاعلية للمنتجات على الفور. نحن نساعد المئات من فرق المبيعات والتسويق على تعزيز مبادرات النمو التي يقودها المنتج عبر مسار المبيعات والتسويق: - تحويل زوار موقع الويب: اجذب المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين من خلال عملاء CTA الجدد ا...
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...
Mediafly
mediafly.com
محطة B2B الأولى والوحيدة لتمكين الإيرادات كل ما يحتاجه فريقك لإشراك المشترين، وإعداد البائعين، وتحديد القيمة، وتحسين الأداء باستمرار. منصة معيارية واحدة - تحقق نموًا متوقعًا في الإيرادات على نطاق واسع.
Foundry
foundryco.com
قم بتحويل أهم حساباتك من خلال تنسيق ABM القائم على النوايا من Foundry - مما يؤدي إلى مسار أكبر وأفضل.
StoryScale
storyscale.com
قم بتغيير طريقة عرضك. للأبد. على موقع الويب الخاص بك. في كومة المبيعات الخاصة بك. جعل العروض التوضيحية للمنتج ذاتية الخدمة. مساعدة العملاء المحتملين على عبور "هوة الاهتمام". املأ خط الأنابيب الخاص بك بالفرص المؤهلة للمنتج.
RELAYTO
relayto.com
يقوم RELAYTO بتحويل ملفات PDF والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى إلى تجارب ويب تفاعلية مع العلامات التجارية الفورية والتحليلات والمزيد
Vev
vev.design
Vev هو جيل جديد من منشئي الويب لتمكين الفرق من تحقيق مفاهيم الويب الأكثر إثارة لديهم مع الحرية الإبداعية والتقنية الكاملة.
EX.CO
ex.co
EX.CO هي المنصة الرائدة عالميًا لتكنولوجيا الفيديو للناشرين، حيث تعمل على تمكين الناشرين من امتلاك إستراتيجية الفيديو الخاصة بهم لتحقيق أقصى قدر من العائد.
Paperflite
paperflite.com
قم بتنظيم وتنظيم وتوزيع الضمانات التسويقية الخاصة بك، وتتبع أدائها ومشاركتها في الوقت الفعلي باستخدام Paperflite.
Hubilo
hubilo.com
أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية لخط الأنابيب من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.
UpContent
upcontent.com
يساعد UpContent المستخدمين على بناء الثقة مع جماهيرهم من خلال اكتشاف المحتوى المنسق والتعاون فيه وتوزيعه عبر مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية.
Skyword360
skyword.com
تسهل Skyword على العلامات التجارية سرد القصص الحقيقية التي تؤسس الثقة وتبني علاقات دائمة. يعمل برنامجنا لتسويق المحتوى الحائز على جوائز وشبكة المواهب العالمية ومجموعة الخدمات على تعزيز نمو الأعمال لأكثر من 300 من أفضل العلامات التجارية في العالم.
Proof Experiences
useproof.com
ثبت أن إضافة إثبات إلى مسار التسويق الخاص بك يبني ثقة الزائر، ويخلق حالة من الإلحاح، ويزيد التحويلات بنسبة 10-15% لكل صفحة.