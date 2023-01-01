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MuqeeAI

MuqeeAI

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الموقع الإلكتروني: muqee.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MuqeeAI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إنشاء المحتوى على الطيار الآلي. احصل على محتوى يومي غني واستثنائي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومصمم خصيصًا ليناسب أسلوب وصوت علامتك التجارية الفريدة.

الموقع الإلكتروني: muqee.ai

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