بدائل - Mortar AI

RevSetter

revsetter.com

RevSetter عبارة عن منصة متطورة لعلوم الكمبيوتر والإيرادات مبنية على نموذج بيانات فريد ومحرك رؤى لتعزيز نجاح العملاء وإدارة الحسابات وفرق الإيرادات في جميع أنحاء العالم. يفتح RevSetter كفاءة فرقك التي تواجه الإيرادات - بدءًا من عملية الإعداد المبسطة والوقت السريع لتحقيق القيمة، كما أنه قابل للتخصيص ب...