WebCatalog
Morning Brew

Morning Brew

morningbrew.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Morning Brew على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

احصل على البريد الإلكتروني اليومي الذي يجعل قراءة الأخبار ممتعة بالفعل. البقاء على علم والترفيه، مجانا.

الموقع الإلكتروني: morningbrew.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Morning Brew. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Blockfolio

Blockfolio

blockfolio.com

Euronews

Euronews

euronews.com

News Minimalist

News Minimalist

newsminimalist.com

Delaware Online

Delaware Online

delawareonline.com

B2BHint

B2BHint

b2bhint.com

Formcarry

Formcarry

formcarry.com

Literal

Literal

literalapp.com

Any.do

Any.do

app.any.do

WCVB NewsCenter 5

WCVB NewsCenter 5

wcvb.com

Glose

Glose

glose.com

BlogInMail

BlogInMail

bloginmail.com

Benzinga Pro

Benzinga Pro

pro.benzinga.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية