بدائل - MonkeyLearn
Claude
claude.ai
يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.
Hugging Face
huggingface.co
مجتمع الذكاء الاصطناعي يبني المستقبل. قم ببناء وتدريب ونشر أحدث النماذج المدعومة بالمصدر المفتوح المرجعي في التعلم الآلي.
scite.ai
scite.ai
scite هي أداة تستخدم لمساعدة الباحثين على اكتشاف المقالات العلمية وفهمها بشكل أفضل عبر الاستشهادات الذكية. تسمح الاستشهادات الذكية للمستخدمين بمعرفة كيفية الاستشهاد بالورقة العلمية من خلال توفير سياق الاقتباس وتصنيف يصف ما إذا كان يوفر أدلة داعمة أو متعارضة للادعاء المستشهد به. ابحث في أكثر من 800 ...
Synthesys
synthesys.io
التعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي ومولد الفيديو بالذكاء الاصطناعي. أنتج المحتوى السمعي البصري الاحترافي التالي الخاص بك دون إنفاق الأموال على توظيف ممثلين أو كاميرات أو معدات صوتية
InfraNodus
infranodus.com
توليد الأفكار والرؤى باستخدام الذكاء الاصطناعي والتفكير الشبكي. يجمع InfraNodus بين تحليل النص وتصور الشبكة وGPT-3 AI لمساعدتك في دراسة الخطاب وتعزيز سير عمل القراءة والكتابة والبحث. احصل على نظرة عامة موجزة عن أي نص من مصادر استيراد متعددة، واكشف عن الموضوعات الرئيسية والعلاقات بينها، وحدد الأنما...
AfforAI
afforai.com
عقلك الثاني لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية. Afforai عبارة عن روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بالبحث عن المعلومات وتلخيصها وترجمتها من مصادر متعددة لإنتاج بحث جدير بالثقة. قم بتغذية مستندات البحث المطولة بأكوام من متطلبات الامتثال الجافة واستخرج النتائج الرئيسية التي تحتاج إليها.
Iris.ai
iris.ai
أدوات قوية لبحثك. لقد قمنا ببناء محرك ذكاء اصطناعي رائد عالميًا لفهم النص العلمي. عند تطبيقه على مراجعة الأدبيات أو استخراج البيانات أو مراقبة ما بعد السوق أو أي مهمة أخرى تتضمن آلاف المستندات مثل الأوراق أو براءات الاختراع، فإن هذا المحرك سيجعل حياتك أسهل كثيرًا.
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
NVivo
qsrinternational.com
أطلق العنان للرؤى في بياناتك باستخدام أفضل برامج تحليل البيانات النوعية. يساعدك NVivo على اكتشاف المزيد من بيانات الأساليب النوعية والمختلطة. اكتشف رؤى أكثر ثراءً وقم بإنتاج نتائج واضحة المعالم ويمكن الدفاع عنها ومدعومة بأدلة صارمة.
UiPath
uipath.com
UiPath هي شركة برمجيات عالمية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تأسست في رومانيا على يد دانيال داينز وماريوس تيرا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يقوم برنامج الشركة بمراقبة نشاط المستخدم لأتمتة مهام المكتب الأمامي والخلفي المتكررة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها باستخدام برامج أعمال أخرى مثل بر...
Cohere
cohere.com
جعل البرمجة اللغوية العصبية (NLP) جزءًا من مجموعة أدوات كل مطور. تسخير قوة فهم اللغة. انضم إلى المطورين والشركات الذين يستخدمون Cohere لإنشاء النص وتصنيفه وتنظيمه على نطاق لم يكن من الممكن تصوره من قبل.
Enago Read
read.enago.com
قم بتسريع تحليل الأدبيات واستيعابها باستخدام RAx - المساعد الذكي لاستكشاف الأفكار وجمعها وتنظيم بحثك بسهولة.
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
الذكاء الاصطناعي بدون كود لمحترفي الأتمتة. وأخيرًا، منصة الكل في واحد لإنشاء عمليات أتمتة للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات لعمليات النصوص والمستندات، بدون تعليمات برمجية.
Symbl.ai
symbl.ai
الذكاء البشري للمؤسسات. يفتح فهم المحادثة وتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية في Symbl.ai الإمكانات الكاملة للمحادثات البشرية - لتحقيق أهدافك.
tinq.ai
tinq.ai
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لجميع احتياجات تحليل النص الخاصة بك. Tinq.ai هي أداة بسيطة لمعالجة اللغة الطبيعية. يساعدك على تنفيذ تحليل النص بسهولة داخل مشاريعك.
ReText.AI
retext.ai
ReText.AI هي أداة لإنشاء وإعادة صياغة أي نص. استخدم ReText.AI لتحسين جودة النص باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Convai
convai.com
قم بتمكين شخصياتك من خلال إمكانيات المحادثة الشبيهة بالإنسان في الألعاب وتطبيقات العالم الافتراضي.
Text2data
text2data.com
بمجرد الانتهاء من التحليل، سترى النتيجة الإجمالية للمستند وإدخال النص مع العبارات المميزة. من المهم التحقق من النفي إذا كنت تعتقد أن بعض الكلمات يجب أن يكون لها قطبية مختلفة
NetMiner
netminer.com
يقوم NetMiner بتضمين محرك نصي داخلي قائم على لغة Python ومجهز بمولد البرامج النصية التلقائي للمستخدمين غير المهرة. ثم يمكن للمستخدمين تشغيل NetMiner باستخدام واجهة المستخدم الرسومية الموجودة أو لغة البرنامج النصي القابلة للبرمجة.
Labelf
labelf.ai
Labelf عبارة عن أداة لتصنيف النصوص بالذكاء الاصطناعي بدون أي تعليمات برمجية تتيح لك تدريب أحدث وأكبر نماذج الذكاء الاصطناعي في فترة ما بعد الظهر بناءً على بياناتك الخاصة. حالة الاستخدام الأكثر شيوعًا هي تفسير وتحليل وأتمتة سير عمل دعم العملاء بناءً على المكالمات أو البريد أو الدردشات. يمنحك هذا ميزة...
Yabble
yabble.com
يقوم Yabble بإنشاء رؤى فورية حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات فورية. بدءًا من أول مكون إضافي لـ ChatGPT في العالم إلى مجموعة من الأدوات التي تقوم بإحصاء بياناتك وتلخيصها والدردشة معها على الفور - Yabble هي شركة التكنولوجيا المتطورة الأولى من نوعها التي تُحدث ثورة في الرؤى وتحليلات النصوص باستخدام منتجات ا...
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI هو برنامج لاستخراج بيانات الذكاء الاصطناعي حائز على العديد من الجوائز. من خلال الجمع بين رؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، تستطيع نماذج الذكاء الاصطناعي لدينا فهم وتفسير أي نوع من المستندات بدقة غير مسبوقة. تضع تقنيتنا معيارًا جديدًا لاستخراج البيانات تلقائيًا: دقة تشبه دقة ا...
unitQ
unitq.com
UnitQ هي الحلقة المفقودة في حلقة تعليقاتك، حيث توفر رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي من تعليقات المستخدمين لمساعدتك في صياغة منتجات وخدمات وتجارب عالية الجودة. تعتمد الشركات الرائدة في فئتها مثل Spotify وBumble وPinterest وReddit وChime وHelloFresh على UnitQ لدفع النمو وتقليل التباطؤ وبناء الولاء.
Prosa.ai
prosa.ai
نحن شركة ذكاء اصطناعي تعمل على تطوير حلول تعتمد على معالجة اللغات الطبيعية الإندونيسية مع التعلم العميق. ينصب تركيزنا على تمكين الشركات من التعامل مع عملائها بشكل أكثر فعالية، وتبسيط العمليات وزيادة قيمة الأعمال من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة.
Promptmetheus
promptmetheus.com
Promptmetheus عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) للهندسة السريعة عبر الأنظمة الأساسية تساعدك على زيادة تطبيقاتك وسير العمل لديك من خلال الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي التوليدي. ساحة لعب واحدة قوية، جميع مقدمي الخدمات وحاملي شهادة الماجستير في القانون. مزامنة الأجهزة والتعاون في الوقت الفعلي والتت...
Knots
knots.io
أتمتة Zendesk بثقة. توفر Knots حلاً آليًا واحدًا لـ Zendesk يمكن تسليمه عبر تطبيقات بدون تعليمات برمجية أو تعليمات برمجية مخصصة. ابدأ في تبسيط الوقت لوكلائك وإسعاد عملائك اليوم.
ADVANCE.AI
advance.ai
حائز على جائزة ASEAN Fintech في حفل توزيع جوائز التكنولوجيا المالية العالمية لعام 2023 من قبل سلطة النقد في سنغافورة وجمعية سنغافورة للتكنولوجيا المالية. ADVANCE.AI هي شركة رائدة في إدارة مخاطر SaaS الشاملة في جنوب شرق آسيا، وتوفر الهوية الرقمية KYC/KYB والامتثال ومنع الاحتيال وأتمتة العمليات لعملا...
Plasticity
plasticity.ai
تقوم اللدونة ببناء منتجات معالجة اللغة الطبيعية وواجهات برمجة التطبيقات لفهم البيانات غير المنظمة واستخراج المعلومات من النص. توفر اللدونة حلولاً معدة مسبقًا لفهم البيانات غير المنظمة ونقاط نهاية واجهة برمجة التطبيقات (API) لمعالجة اللغة الطبيعية. لذا، سواء كنت تبحث عن منتج جاهز للاستخدام أو تقوم ب...
DatumBox
datumbox.com
توفر Datumbox API عددًا كبيرًا من المصنفات الجاهزة وخدمات معالجة اللغات الطبيعية والتي يمكن استخدامها في مجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك: تحليل المشاعر، وتصنيف المواضيع، واكتشاف اللغة، وتحليل الموضوعية، واكتشاف البريد العشوائي، وتقييم القراءة، والكلمات الرئيسية. واستخراج النص وأكثر من ذلك. يمكن...
Tune AI
tunehq.ai
تعمل Tune AI على تعزيز اعتماد GenAI في المؤسسات. نحن مدعومون من قبل Accel وFlipkart Ventures وTogether Fund وSpeciale Invest وTechstars وغيرهم من المستثمرين البارزين TuneChat: تطبيق الدردشة الخاص بنا مدعوم بنماذج مفتوحة المصدر TuneStudio: ملعبنا للمطورين لضبط ونشر LLMs ChainFury: محركنا الفوري مفت...