بدائل - Momenteo
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc هي شركة برمجيات أمريكية تقدم برامج SaaS. توفر المنصة برامج عمليات المبيعات. يقع مقر PandaDoc في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب رئيسية في مينسك، بيلاروسيا وسانت بطرسبرغ، فلوريدا. برنامج أتمتة المستندات كخدمة تحتوي على توقيعات إلكترونية مدمجة، وإدارة سير العمل، ومنشئ المستندات، ووظيفة C...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
أفضل أداة لإدارة العملاء للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة. الفواتير والمقترحات وتتبع الوقت والمدفوعات والعقود الأكثر ذكاءً سابقا شركة AND.CO.
Dropbox DocSend
docsend.com
جرب نظامنا الآمن لمشاركة المستندات مجانًا. تعرف على الفور متى يتم فتح المستندات، وما هي الصفحات التي تتم قراءتها.
Accelo
accelo.com
تبسيط المشروع والتوكيل والمبيعات وإدارة الخدمة. احصل على الرؤية عبر قاعدة بيانات عملائك، وقم بتحسين العمليات وقضاء المزيد من الوقت في خبرتك.
Better Proposals
betterproposals.io
أرسل مقترحات أعمال ذات مظهر احترافي في نصف الوقت باستخدام عروض أفضل. قم بإبرام المزيد من الصفقات باستخدام التحليلات المتعمقة والتوقيعات الرقمية.
RFPIO
rfpio.com
يوفر RFPIO برنامج RFP الذي يساعدك على تحسين عملية عرض المبيعات. قم بجدولة عرض توضيحي لتقليل وقت الاستجابة لطلب تقديم العروض الخاص بك على الفور.
Qwilr
qwilr.com
ختم كل صفقة. اربح المزيد من خلال المقترحات المستندة إلى الويب والتي تتميز وتقدم تجارب للمشتري على مستوى عالمي.
Quotient
quotientapp.com
تختار آلاف الشركات Quotient لتقديم عروض أسعار من فئة 5 نجوم لعملائها. يقوم Quotient بتنظيم عملية البيع الخاصة بك ويجعلك تبدو جيدًا.
Nusii
nusii.com
توقف عن القتال مع ملفات Word وInDesign وPDF. يتيح لك Nusii إنشاء مقترحات جميلة في وقت أقل وفي كل مرة.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS) تقدم منصة تجارة إلكترونية كاملة الخدمات للشركات التي تبيع البرامج والمنتجات الرقمية الأخرى عبر الإنترنت.
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress هو حل إعادة التسعير الذكي الرائد في السوق لبائعي Amazon وeBay، مما يسمح بزيادة المبيعات وهوامش الربح.
Paddle
paddle.com
مساعدة B2B وB2C SaaS على زيادة التحويلات العالمية، وتقليل التباطؤ، والبقاء متوافقين، والتوسع بسرعة.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap هو حل للدفع عبر الإنترنت لشركات التجارة الإلكترونية، وB2B، وSaaS، وهو متخصص في معالجة الدفع العالمية وحلول بوابة الدفع للشركات عبر الإنترنت.
Loopio
loopio.com
قم بتغيير عملية الاستجابة للمقترح الخاص بك - وأطلق العنان لنموك. تعرف على سبب استخدام أكثر من 800 شركة لـ Loopio للإجابة على طلبات تقديم العروض وأسئلة DDQ واستبيانات الأمان.
Quoter
quoter.com
لن تكون برامج تسعير مبيعات تكنولوجيا المعلومات هي نفسها أبدًا. Quoter عبارة عن منصة تسعير مقابل نقدي تعمل على إزالة الاحتكاك بين المشتري والبائع للخدمات المهنية. قم بترقية عملية المبيعات الخاصة بك اليوم.
DigiFabster
digifabster.com
كيف يمكن لبرنامج تقدير التكلفة أن يعزز مبيعات متجر ماكينات CNC الخاص بك؟ يساعد تقديم عروض أسعار CNC الفورية عبر الإنترنت محلات الآلات على تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها. استخدمه داخليًا لتقليل وقت استجابة RFQ الخاص بك إلى دقائق أو تقديم عروض أسعار وطلبات عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام ال...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave عبارة عن منصة لتمكين التجارة الرقمية قائمة على SaaS وتوفر تحليلات الرف الرقمي وحلول التسعير الديناميكية للعلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة. تعمل منصة تمكين التجارة الرقمية وتحسين القنوات الخاصة بالشركة على تمكين العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة من تسري...
Pricer24
pricer24.com
القرار المعقد للموزعين والبائعين والمصنعين: التحكم في مشروع تجديد نظم الإدارة، وتحليل السوق والاتجاهات، وتقارير السوق، وتحليلات المنتجات، والتسعير الديناميكي.
Orgzit
orgzit.com
قوة نظام إدارة علاقات العملاء للمؤسسات (CRM) مع مرونة برنامج Excel. نظام مبيعات الكل في واحد لممثلي الشركات المصنعة والموزعين. يمكنك تبسيط المبيعات وعروض الأسعار والخدمة والتمويل من خلال الانتقال من جداول البيانات المتفرقة إلى تطبيق مركزي واحد.
Bidsketch
bidsketch.com
يتيح لك برنامج Bidsketch المقترح إنشاء مقترحات العملاء ذات المظهر الاحترافي والتوقيع عليها إلكترونيًا وتتبعها في وقت أقل بنسبة 50%.
Zoura
zuora.com
Zuora هي الشركة الرائدة في إدارة الاشتراكات. قم ببناء وتنمية أعمال الاشتراك الناجحة الخاصة بك باستخدام مجموعة أدوات الفوترة المتقدمة من Zuora.
DeepStream
deep.stream
With DeepStream you can finally save your procurement team from wasting their time running source to contract processes using manual tools, and get them back to strategic work that will add business value. As a best-of-breed e-sourcing platform, we are poised to help teams move from business require...
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner is a SaaS tool to automate how you manage CV Resumes and Case Studies for bids and proposals. With CV Partner, you can tailor your company's CV Resumes and past projects/cases for tenders, bids or RFPs. Also, the tool allow for effortless tailoring and exporting of CVs and Case Studies to...
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals is online proposal management tool that allows sales team to craft stunning proposals with interactive quotes and eSignature to impress prospects. Use proposal insights to close more deals.
RFP360
rfp360.com
RFP360 empowers sourcing and procurement teams to centralize their RFx issuing process — collecting insights, evaluating proposals and working with colleagues and vendors in a single, digital workspace. In addition to making smarter buying choices, customers improve efficiency, mitigate risk and inc...
Ombud
ombud.com
Built on a foundation of expertise in sales engineering & response management, Ombud serves enterprise-level RevOps teams. Our platform combines content collaboration, project management, & machine learning to streamline the creation of client-facing Sales & Business Development documentation. We mo...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs is a Seattle, WA based AI-powered proposal management software provider that automates the creation of critical RFP responses and proposals that stand out and win deals. The company supports enterprise proposal and sales teams from companies like WSP, MinterEllison, Insight, CDW, Kramer Le...
Stigg
stigg.io
Stigg عبارة عن منصة سهلة التنفيذ وقابلة للتكيف لإدارة التسعير والتعبئة. نحن نزيل التعقيد غير الضروري والتفاصيل الدخيلة، حتى تتمكن من تنفيذ أي خطة تسعير في بضع دقائق فقط. لقد اهتممنا بجميع عمليات التجريد والتكامل الصحيحة، لذلك لا تحتاج إلى قضاء الوقت في البناء والصيانة.
Spresso
spresso.com
حلول SaaS المعيارية من Spresso، تم إنشاؤها بواسطة تجار التجزئة استجابة لتحديات العالم الحقيقي المتعلقة بالتسعير، وخصوصية البيانات، والقيمة الدائمة للعملاء، والتغيير. تعمل رؤى Spresso على إطلاق العنان للربح من بياناتك من خلال الاستفادة من التعلم الآلي والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي
Pricemoov
pricemoov.com
تعتبر Pricemoov مزودًا عالميًا للجيل التالي من حلول إدارة الأسعار وتحسينها التي تساعد الشركات على تعزيز التجارة الرقمية، والتكيف مع ديناميكيات السوق، وتمكين فرق المبيعات. بفضل علوم البيانات القوية والأتمتة الشاملة وتجربة المستخدم البديهية، تتيح منصة Pricemoov السحابية الأصلية للشركات B2B وB2C إطلاق ...
ParityDeals
paritydeals.com
قم بتبسيط أسعار منتجاتك والعروض الترويجية باستخدام ParityDeals API توفر واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى قاعدة بياناتنا الشاملة للتسعير حسب الموقع والمهرجانات وغير ذلك الكثير، مما يسهل عليك تحسين وظائف منتجك ويوفر للمستخدمين تجربة سلسة.
Competitoor
competitoor.com
Competitoor هي خدمة معلوماتية عن الأسعار. نحن نتتبع أسعار منافسيك ونساعدك على تحديد استراتيجية الأسعار الخاصة بك.
Boardfy
boardfy.com
أسرع منصة لتتبع الأسعار والتسعير الديناميكي في العالم يسمح لك Boardfy بتتبع المنافسين أو الموزعين، وإجراء تغييرات تلقائية في الأسعار، وتحسين حملات Google Shopping الخاصة بك، وغير ذلك الكثير!
ProductEngine
productengine.app
شارك قائمة الأسعار الخاصة بك في الوقت الفعلي مع جميع أصحاب المصلحة. استخدم ProductEngine لتوحيد أسعارك والبدء في رحلة أتمتة أعمالك!
Minderest
minderest.com
Minderest، الشركة الأوروبية الرائدة في مجال معلومات الأسعار والكتالوجات، ولديها أكثر من 400 عميل في أكثر من 40 دولة. تأسست شركة Minderest في عام 2012 وكانت من بين أولى شركات Price Intelligence في السوق. تعمل شركة Minderest مع تجار التجزئة الذين يحتاجون إلى أسعار منافسيهم، ومع الشركات المصنعة التي تر...
Minoa
minoa.io
Minoa هي عبارة عن منصة لتمكين القيمة مقرها سان فرانسيسكو تساعد فرق المبيعات على بناء حالات عمل تؤدي إلى زيادة كفاءة المبيعات وصفقات أكبر. في الأوقات التي تقوم فيها فرق المشتريات والتمويل بفحص المزيد من الصفقات، يصبح تقديم عائد الاستثمار ودراسة الجدوى التجارية القوية أكثر أهمية من أي وقت مضى. تستخدم ...
ProPricer
propricer.com
ProPricer هو برنامج تسعير مقترح مصمم لإنتاج حلول لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والدقة في تطوير وتقديم وتقييم والتفاوض ومراجعة تسعير المقترحات. بدءًا من تخزين بيانات العروض التاريخية وحتى سهولة إنشاء التقارير المختلفة، يعمل ProPricer على تمكين المقاولين الحكوميين من إنشاء مقترحات مخصصة بسرعة وسهولة، وإج...
Togai
togai.com
إطلاق نماذج تسعير تعتمد على الاستخدام من خلال منصة القياس والفوترة الموثوقة من Togai. بنية أساسية للفوترة قائمة على الاستخدام مصممة للتعامل مع أي حجم.
QL2 Software
ql2.com
تعد شركة QL2 Software, LLC رائدة في سوق البيانات التنافسية، حيث توفر استخراج بيانات الويب وتحليلها للعملاء في العديد من صناعات السفر والبيع بالتجزئة. يوفر QL2 ميزة تنافسية حقيقية من خلال الحصول على البيانات عند الطلب، ومراقبة الأسعار، وتحسين التشكيلة، ومطابقة المنتجات، والرؤى القابلة للتنفيذ. تساعد ...
Price Edge
priceedge.eu
PriceEdge هو برنامج لتحسين الأسعار وإدارتها يستخدم لتحديد الأسعار المتقدمة في مختلف الصناعات. تساعدك الأداة في العثور على فرص تحسين الأسعار، وقياس فعالية الأسعار، وتوفر نظرة عامة واضحة على تأثير التسعير بمرور الوقت من خلال تقاريرها المدمجة أو المخصصة. الفوائد: - يمكن تنفيذها بسرعة. - موثقة بالكامل؛ ...
BlackCurve
blackcurve.com
BlackCurve هو المقر الرئيسي لتسعير التجارة الإلكترونية. نحن نساعد شركات التجارة الإلكترونية على فهم منافسيها، واستخدام السعر لتحسين أداء المبيعات. يثق عملاؤنا في BlackCurve لتتبع أسعار المنافسين ومعلومات الأسعار والتسعير الديناميكي.
tgndata
tgndata.com
تحليل الأسعار التنافسية من tgndata عبارة عن مجموعة متكاملة متميزة وشاملة تغطي جميع المحاور الأربعة الرئيسية للمنافسة عبر الإنترنت، ومراقبة سوق التجارة الإلكترونية في الوقت الفعلي والمنافسين/الموزعين لدى كل شركة. قم بتقسيم بيانات منافسيك إلى مخططات تفصيلية باستخدام حل معلومات التسعير الخاص بنا وحدد م...
TrackStreet
trackstreet.com
يقوم TrackStreet™ بمراقبة ما يحدث لعلامتك التجارية عبر الإنترنت ويقدم معلومات مبيعات قابلة للتنفيذ لحماية علامتك التجارية وتنميتها. تعتبر TrackStreet شريكًا حقيقيًا للعلامة التجارية. نحن نستفيد من الخبرة الصناعية العميقة والذكاء الاصطناعي للمساعدة في أتمتة تطبيق سياسة MAP (الحد الأدنى للسعر المعلن) ...
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy هو برنامج تسعير للبيع بالتجزئة تستخدمه الشركات بمختلف أحجامها من مجموعة متنوعة من الصناعات حول العالم. يساعد برنامج تسعير التجزئة، المعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، محترفي التجارة الإلكترونية على مراقبة بيانات التسعير وتحليلها وإعادة تسعير المنتجات، اعتمادًا على استراتيجية السوق ...
Feedvisor
feedvisor.com
Feedvisor هي منصة التحسين والاستخبارات "AI-first" للعلامات التجارية والبائعين على Amazon وWalmart والأسواق الإلكترونية. توفر منصة Feedvisor وفريق الخبراء أفضل تحسين للحملات الإعلانية، وتقنية التسعير الحاصلة على براءة اختراع، وإدارة العلامة التجارية والمحتوى، والذكاء المدعم بالبيانات. تعمل هذه الميزا...
Prisync
prisync.com
تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في قائمة Fortune 500 على بيانات Prisync لاستخلاص تحليل مفصل على المستوى التنفيذي وتنفيذ لعبة A الخاصة بها لزيادة نمو المبيعات وهوامش الربح لأكثر من 20% في المتوسط مقابل أقل من أسبوع من أموال القهوة. يتوفر دائمًا فريق دعم العملاء عبر الإنترنت ذو الخمس نجوم وا...
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks عبارة عن أداة لتصميم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وسير العمل متعددة البائعين SaaS. نحن نساعد القائمين على تكامل الأنظمة والمؤسسات على تسريع عملية إعداد الحلول، وتقليل التكاليف، وتسريع وقت الوصول إلى القيمة — من خلال أتمتة مهام الاقتباس والتقدير الروتينية.
MiClient
miclient.ai
تقدم MiClient الحل الكامل لإدارة العروض؛ من إنشاء الاقتراح إلى الإغلاق. من خلال تضمين عملية تأهيل العميل الآلية، يمكنك ضمان معدل تحويل أكبر وتحسين تجربة العميل. يساعدك هذا أيضًا على فهم مقترحاتك والحصول على كافة التفاصيل لزيادة عمليات الإغلاق الخاصة بك. يمكنك تقليل معدل التباطؤ وتحويل المزيد من العر...
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes هي أداة عروض أسعار قوية تدعم جميع احتياجاتك من عروض الأسعار والفواتير. إنشاء عروض الأسعار، وتتبع ومراقبة عروض الأسعار للتغييرات، وتخصيص التخطيطات، وتخزين سجلات الاتصال، وسجلات الشركة، وتعيين عروض الأسعار المتكررة وتواريخ انتهاء الصلاحية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التكامل مع أدوات إدارة المشا...
ScopeStack
scopestack.io
تم تصميم ScopeStack خصيصًا لمقدمي الخدمات المُدارة وبائعي القيمة المضافة في صناعة تكنولوجيا المعلومات. يوفر برنامج CPQ لخدماتنا الكفاءة والاتساق والدقة في كل خطوة من خطوات عملية ما قبل البيع.
Salesbricks
salesbricks.com
طريقة أفضل لإدارة عرض الأسعار إلى النقد لمؤسستك، والمبيعات الداخلية، وحركات الذهاب إلى السوق ذات الخدمة الذاتية
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad CPQ مخصص للصناعة التحويلية. يربط برنامج CPQ الخاص بنا بين عمليتي المبيعات والإنتاج، ويمكّن فريق المبيعات والتجار وحتى العملاء من تكوين المنتجات المعقدة دون أخطاء. تقوم Elfsquad بإنشاء مستند عرض أسعار لا تشوبه شائبة، والذي يلبي طلب العملاء بسلاسة. يمكنك التكامل مع البنية التحتية الحالية لتكن...
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress هو تطبيق SaaS قائم على الويب يمكّن الشركات من أتمتة عملية تقدير مبيعاتها باستخدام أحدث تقنيات الإنترنت. يستطيع موظفو المبيعات إنشاء مقترحات المبيعات بسهولة وسرعة والتي تكون أكثر تفصيلاً ودقة وتتضمن معلومات تسويق المنتج. يستمتع مستخدمو iQuote Xpress بصورة محسنة حيث يتم تسليم الاتصالات ا...
Pricefx
pricefx.com
بالنسبة للمؤسسات التي تواجه تحديات التسعير، والتي تحتاج إلى تسريع النمو المربح بشكل موثوق، وتريد الدقة والرؤية والكفاءة في تنفيذ التسعير، فإن Pricefx هي منصة تحسين التسعير السحابي وإدارتها وCPQ التي توفر حلاً شفافًا وسريع الاستجابة لتحديد السعر الصحيح، في كل مرة. على عكس Excel أو الأدوات المحلية أو ...
Connectbase
connectbase.com
نحن نقدم رؤى لموقع صناعة الاتصال وأدوات آلية لمساعدتهم على الفوز بمزيد من الصفقات. تحويل شراء وبيع شبكتك.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS)، وهي متخصصة في مراقبة أسعار المنافسين لشركات التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية - مما يمكنهم من كسب المزيد من المبيعات وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد. نحن نساعد البائعين عبر الإنترنت على تحسين استراتيجية التسعير الخاصة بهم، بناءً على بيانات المنافسين - بما ف...
Apparound
apparound.com
Apparound هي أداة مبيعات شاملة تعمل على رقمنة وتسريع وإدارة رحلة المبيعات بأكملها، بدءًا من عرض المواد التسويقية ووصولاً إلى تكوين الطلب وتجميعه. الميزات الرئيسية لـ Apparound هي: مشاركة المحتوى: توزيع المواد التسويقية بتنسيق رقمي، مثل الكتيبات والكتالوجات ومواصفات المنتج والعروض التقديمية ومقاطع ال...
RevOps
revops.io
RevOps عبارة عن منصة Deal Desk حديثة ذات مهمة بسيطة: تمكين الشركات من إنشاء عملية Deal Desk قابلة للتطوير تساعد مؤسسات المبيعات الخاصة بها على إبرام المزيد من الصفقات بشكل أسرع، وتوحيد العلامات التجارية، وتقليل أخطاء العقود، وتوفير مستودع اتفاقيات مركزي. *** التعاون والسعر والاقتباس *** أنشئ صفقات ب...
vloxq
vloxq.com
أنشئ عروض أسعار في دقائق باستخدام vloxq CPQ! الحل الذي نقدمه قابل للتخصيص بالكامل وسهل النشر. لقد حان الوقت لكي يتوقف مندوبو المبيعات ذوو الأداء العالي عن إضاعة الوقت في إدارة المبيعات وبدلاً من ذلك توفير 90% من وقتهم باستخدام الأتمتة. استبدل الأنظمة القديمة وجداول البيانات وقوالب المستندات وعمليات ...