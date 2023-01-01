بدائل - Momenteo

Pricefx

pricefx.com

بالنسبة للمؤسسات التي تواجه تحديات التسعير، والتي تحتاج إلى تسريع النمو المربح بشكل موثوق، وتريد الدقة والرؤية والكفاءة في تنفيذ التسعير، فإن Pricefx هي منصة تحسين التسعير السحابي وإدارتها وCPQ التي توفر حلاً شفافًا وسريع الاستجابة لتحديد السعر الصحيح، في كل مرة. على عكس Excel أو الأدوات المحلية أو ...