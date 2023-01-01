بدائل - Mindmatrix
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - يقوم حل أتمتة الشراكة الرائد عالميًا باكتشاف جميع قنوات الشراكة وإدارتها وحمايتها وتحسينها للوصول إلى نمو هائل حقيقي.
PartnerStack
partnerstack.com
برنامج لإدارة علاقات الشركاء لتوسيع نطاق أي برنامج: التابع، والموزع، والتسويق، والمزيد. تعرف على سبب نمو شركات SaaS مع PartnerStack PRM.
Kiflo
kiflo.com
أكثر من مجرد PRM، Kiflo هي منصة نجاح شريك بديهية تنمو معك. يضمن منتجنا سهل الاستخدام وفريق الخبراء العملي ومكتبتنا الواسعة من الموارد إقامة شراكات أقوى وأنظمة بيئية مزدهرة.
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap عبارة عن منصة اكتشاف تعتمد على البيانات لتحقيق إيرادات الشركاء. يوفر PartnerTap للشركاء والقنوات وفرق المبيعات كل ما يحتاجونه لأتمتة تعيين الحساب ومشاركة خط أنابيب الشركاء في الوقت الفعلي وتحديد فرص مبيعات المسافات البيضاء الجديدة وبدء البيع المشترك مع الشركاء. يستخدم عملاء المؤسسات برنام...
Reveal
reveal.co
تعمل منصة Reveal على ربط إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك مع الشركات الشريكة بشكل آمن، مما يوفر رؤى متداخلة للحسابات وعملاء محتملين وفرص تسويق مشترك لدفع نمو الإيرادات.
Reditus
getreditus.com
قم بتنمية MRR الخاص بك دون تكاليف مسبقة. منصة برنامج الشراكة لـ B2B SaaS، قم بتنمية برنامج الشراكة الخاص بك إلى آفاق جديدة.
Crossbeam
crossbeam.com
يساعدك Crossbeam على جذب علاقات العملاء الهادفة وتحويلها وتنميتها باستخدام أقوى أدوات النمو على هذا الكوكب: النظام البيئي الشريك الخاص بك.
Impartner
impartner.com
تقدم شركة Impartner أقوى حلول إدارة علاقات الشركاء وأتمتة التسويق (MAP) القائمة على SaaS في الصناعة.