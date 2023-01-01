بدائل - Microsoft Word Online

iCloud Pages

icloud.com

Pages هو معالج نصوص تم تطويره بواسطة شركة Apple Inc. وهو جزء من مجموعة إنتاجية iWork ويعمل على أنظمة التشغيل macOS وiPadOS وiOS. وهو متاح أيضًا على iCloud على الويب. تم الإعلان عن الإصدار الأول من Pages في 11 يناير 2005، وتم إصداره بعد شهر واحد.