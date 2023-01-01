بدائل - Microsoft Word Online
Google Docs
google.com
مُحرر مستندات Google عبارة عن معالج نصوص تم تضمينه كجزء من مجموعة برامج مكتبية مجانية قائمة على الويب تقدمها Google ضمن خدمة Google Drive. تتضمن هذه الخدمة أيضًا جداول بيانات Google وعروض Google التقديمية، وبرنامج جداول البيانات والعروض التقديمية على التوالي. يتوفر محرّر مستندات Google كتطبيق ويب وت...
iCloud Pages
icloud.com
Pages هو معالج نصوص تم تطويره بواسطة شركة Apple Inc. وهو جزء من مجموعة إنتاجية iWork ويعمل على أنظمة التشغيل macOS وiPadOS وiOS. وهو متاح أيضًا على iCloud على الويب. تم الإعلان عن الإصدار الأول من Pages في 11 يناير 2005، وتم إصداره بعد شهر واحد.
Zoho Writer
zoho.com
كاتب قوي. كلمات قوية. نحن نؤمن بقوة الكلمات. ولهذا السبب قمنا بإنشاء Writer، وهو معالج نصوص قوي متوفر عبر جميع أجهزتك. التعاون مع زملائك في الفريق في الوقت الحقيقي. أنشئ مستندات أنيقة وملهمة مجانًا.