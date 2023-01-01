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MICHELIN Guide

MICHELIN Guide

guide.michelin.com

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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المطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان وBib Gourmand ومجموعة دليل ميشلان بأكملها. أفضل العناوين لتناول الطعام الفاخر ومقالات الذواقة وغيرها الكثير.

الموقع الإلكتروني: guide.michelin.com

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