Metro Retro هو تطبيق ويب مجاني يساعد الفرق على إدارة فعاليات استرجاعية منتجة وجذابة وممتعة وجلسات متراكمة وفحوصات صحية وورش عمل والعديد من أنواع الاجتماعات الأخرى.

الموقع الإلكتروني: metroretro.io

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