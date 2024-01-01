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WebCatalog

Meticulate

Meticulate

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: meticulate.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Meticulate على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Meticulate is an AI engine that gives business professionals easy access to world-class financial research. Hundreds of repeat users at BCG, KKR, Khosla, BofA, and EY use Meticulate today to build landscapes and market maps in minutes rather than hours. Try it now at meticulate.ai!

الموقع الإلكتروني: meticulate.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Meticulate. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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