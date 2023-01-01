بدائل - Metadata

Intentsify

intentsify.io

ما الذي نفعله؟ توفر Intentsify للمؤسسات التي تتعامل مع الشركات معلومات أكثر دقة وشمولاً عن نوايا المشتري في السوق اليوم، بالإضافة إلى حلول للعمل بناءً على تلك المعلومات. كيف نفعل ذلك: من خلال تقديم وتفعيل بيانات النوايا الدقيقة الخاصة بالجيل التالي، تحدد منصة تنشيط الذكاء من Intentsify الشركات التي ...