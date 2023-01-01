تسمح واجهة برمجة التطبيقات الموحدة لـ Merge للمطورين بالتكامل مرة واحدة فقط ومنح عملائهم إمكانية الوصول إلى أكثر من 150 عملية تكامل لـ HRIS وATS والمحاسبة وحجز التذاكر وإدارة علاقات العملاء.

الموقع الإلكتروني: merge.dev

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