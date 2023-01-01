بدائل - Mekari Sign

ValidSign

validsign.eu

لقد تم تنفيذ توقيعنا الإلكتروني ضمن مجموعة متنوعة من العمليات من قبل أكثر من 3000 منظمة حول العالم. ValidSign هو حل مؤسسي، مما يعني أنه يمكنك استخدام ValidSign في جميع الأقسام المختلفة في مؤسستك لتوقيع المستندات المختلفة. تعمل ValidSign في أكثر من 30 سوقًا مختلفًا وتتمتع بخبرة في كل منها. على سبيل ا...