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MediaMarkt Türkiye

MediaMarkt Türkiye

mediamarkt.com.tr

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MediaMarkt Türkiye على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لدى Media Markt مجموعة واسعة من المنتجات تصل إلى 50000 منتج، بدءًا من أجهزة التلفزيون وحتى أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ومن الكاميرات الرقمية إلى وحدات تحكم الألعاب.

الموقع الإلكتروني: mediamarkt.com.tr

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MediaMarkt Türkiye. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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