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بدائل - Mediafly

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive هي أداة إدارة علاقات العملاء (CRM) سهلة الاستخدام والمصنفة رقم 1 من قبل المستخدم. احصل على المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين وتنمية أعمالك. قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.

JustCall

JustCall

justcall.io

JustCall هو نظام هاتف قائم على السحابة لفرق المبيعات والدعم عن بعد. يتكامل مع HubSpot وIntercom وPipedrive وSalesforce وأدوات CRM/مكتب المساعدة الأخرى.

Outreach

Outreach

outreach.io

تساعد منصة مشاركة المبيعات الخارجية على إشراك العملاء المحتملين بكفاءة وفعالية لدفع المزيد من خطوط الأنابيب وإبرام المزيد من الصفقات. طلب العرض التوضيحي اليوم.

Looker

Looker

looker.com

Looker هو برنامج لذكاء الأعمال ومنصة لتحليل البيانات الضخمة تساعدك على استكشاف تحليلات الأعمال في الوقت الفعلي وتحليلها ومشاركتها بسهولة.

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) خفيف الوزن تم تصميمه خصيصًا للشركات الصغيرة. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام تجعل إدارة خطوط الأنابيب وإضافة الملاحظات وتحديث السجلات وجدولة المتابعة أمرًا سهلاً وتساعد على التركيز على الأمور الأكثر أهمية - إغلاق المزيد من الصفقات.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.

Cloze

Cloze

cloze.com

تطبيق الهاتف المحمول الذكي لتتبع العملاء والعملاء والمحتملين والعملاء المتوقعين دون متاعب إدارة علاقات العملاء. إدارة العلاقات التي تجمع بين البريد الوارد وجهات الاتصال والتقويم والهاتف وEvernote والبريد الإلكتروني ودفتر العناوين وTwitter وFacebook وLinkedIn تلقائيًا.

Issuu

Issuu

issuu.com

أنشئ دفاتر صور متحركة تفاعلية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصور GIF والمزيد من ملفات PDF. اكتشف قوة أدوات النشر الرقمي وتسويق المحتوى هنا!

Keap

Keap

keap.com

يساعدك Keap على تنمية أعمالك وتحسين خدمة العملاء وزيادة المبيعات. اختر Keap Grow أو Keap Pro أو Infusionsoft by Keap لتناسب احتياجات عملك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية.

Gong.io

Gong.io

gong.io

تعرف على كيفية استخدام قادة المبيعات لذكاء الإيرادات لزيادة نجاح مندوبي المبيعات والفوز بالمزيد من الصفقات. تم التصويت له رقم 1 من قبل محترفي الإيرادات مثلك. احجز عرضًا توضيحيًا.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...

Fireflies.ai

Fireflies.ai

fireflies.ai

قم بتسجيل ونسخ وبحث اجتماعاتك! ملاحظات الاجتماع التلقائية لـ Zoom وGMet وTeams وWebex والمزيد.

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

برامج ذكاء الأعمال والتحليلات. Zoho Analytics هو برنامج ذاتي الخدمة لتحليل المعلومات وذكاء الأعمال يتيح لك تحليل بياناتك بصريًا وإنشاء تصورات مذهلة للبيانات واكتشاف الرؤى المخفية في دقائق.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus عبارة عن منصة موحدة لتجربة العملاء تعمل على تمكين فرق المبيعات والتسويق والدعم لديك من العمل كفريق واحد على واجهة واحدة.

Drift

Drift

drift.com

الانجراف هو الطريقة الجديدة التي تشتري بها الشركات من الشركات. جرب أدوات التسويق والمبيعات التحادثية لدينا المصممة لتسهيل عملية الشراء اليوم، مجانًا تمامًا.

Writecream

Writecream

writecream.com

أ.لقد قمت بتشغيل رسائل البريد الإلكتروني الباردة وإنشاء المحتوى.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

قم بتسريع إيراداتك من خلال المبيعات المستندة إلى السياق قم بتخصيص المشاركة، واختصر دورة مبيعاتك، وقم بتنمية أعمالك من خلال Freshsales مجموعة منتجات مليئة بالميزات للشركات من جميع الأحجام. تحديث البرامج السحابية التي سيحبها فريقك. الدعم | مبيعات | اي تي اس ام | سحابة PBX

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

جرب نظامنا الآمن لمشاركة المستندات مجانًا. تعرف على الفور متى يتم فتح المستندات، وما هي الصفحات التي تتم قراءتها.

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

تعد SalesLoft منصة المشاركة في المبيعات رقم 1، حيث تساعد البائعين في مجال B2B على الوصول إلى "نعم" بشكل أسرع. نحن نتكامل مع أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء اليوم، لنحول بياناتك إلى دولارات.

Zendesk Sell

Zendesk Sell

zendesk.com

Zendesk Sell هي أداة برمجية لإدارة علاقات العملاء للمبيعات تعمل على تحسين الإنتاجية والعمليات ورؤية خطوط الأنابيب لفرق المبيعات. القضاء على الاحتكاك وبيع المزيد.

Accelo

Accelo

accelo.com

تبسيط المشروع والتوكيل والمبيعات وإدارة الخدمة. احصل على الرؤية عبر قاعدة بيانات عملائك، وقم بتحسين العمليات وقضاء المزيد من الوقت في خبرتك.

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

أذكى نظام هاتف سحابي ومتصل بالطاقة. smrtPhone عبارة عن منصة اتصالات شاملة للشركات التي تعتمد على المبيعات. الصوت والرسائل النصية والاتصال المباشر وإدارة العملاء المتوقعين - تتم مزامنة كل ذلك بسهولة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.

Showpad

Showpad

showpad.com

تدمج منصة تمكين المبيعات Showpad برامج التدريب والتوجيه الرائدة في الصناعة مع حلول المحتوى المبتكرة، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات.

Chorus.ai

Chorus.ai

chorus.ai

اجعل كل تفاعل مهمًا. يجلب الذكاء الاصطناعي للمحادثة في الكورس قوة قصتك إلى كل محادثة.

Grain

Grain

grain.com

قم بتسجيل ونسخ وقص ومشاركة الفيديو من Zoom في الوقت الفعلي. أداة أساسية للفرق الحديثة.

involve.me

involve.me

involve.me

تنمية مشاركة العملاء. من خلال مسارات التفاعلية. منشئ محتوى بدون تعليمات برمجية للاختبارات والاستطلاعات والآلات الحاسبة والنماذج وصفحات الدفع. قم بإنشاء تفاعلات مخصصة في كل خطوة من رحلة العميل.

Insightly

Insightly

insightly.com

إنسايتلي هي شركة خاصة متخصصة في تكنولوجيا الكمبيوتر ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.

Highspot

Highspot

highspot.com

توفر Highspot أدوات وبرامج تمكين المبيعات الأكثر تقدمًا في الصناعة لتحسين فعالية التسويق وزيادة المبيعات.

Vowel

Vowel

vowel.com

أسهل طريقة لعقد اجتماعات مثمرة. مؤتمرات الفيديو، ونسخ الاجتماعات المباشرة، والتسجيلات الفورية، وجداول الأعمال التعاونية + الملاحظات - كل ذلك في مكان واحد.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

يمكنك تحويل ملفات PDF البسيطة إلى مستندات تفاعلية وجذابة بمظهر احترافي وإدارة أدوات التسويق وتحليل الملفات والمزيد.

Reply.io

Reply.io

reply.io

الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.

Nutshell

Nutshell

nutshell.com

Nutshell هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لأتمتة المبيعات سهل الاستخدام، ويساعد مندوبي المبيعات على الفوز بالمزيد من الصفقات، من خلال الإعداد السريع والتقارير القوية والدعم المجاني بنسبة 100%.

Clari

Clari

clari.com

التنبؤ وذكاء النشاط وإدارة خطوط الأنابيب لفرق الإيرادات B2B.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

جرّب Salesflare، برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) البسيط رقم 1 للشركات الصغيرة التي تبيع خدمات B2B. التكامل مع جوجل وأوتلوك. كن متحركًا بالكامل. أتمتة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك من البيانات الموجودة.

Outplay

Outplay

outplayhq.com

3 أضعاف اجتماعات مبيعاتك، وليس ميزانيتك تحتوي منصة مشاركة المبيعات في Outplay على كل ما تحتاجه لجعل فريق المبيعات الخاص بك أكثر كفاءة - التواصل متعدد القنوات، وأتمتة المبيعات الخارجية، وتتبع العملاء المحتملين، وسوق الاستعانة بمصادر العملاء المحتملين، وجدولة الاجتماعات، والمزيد. ابدأ في تحقيق أهداف...

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk عبارة عن منصة ذكية لاجتماعات العملاء تساعدك على زيادة سرعة المبيعات وزيادة الإيرادات. جرّب مجانًا واكتشف لماذا تستخدم الشركات الكبرى Demodesk لزيادة فرق الإيرادات لديها بالكامل.

Allego

Allego

allego.com

الشركة الرائدة في السوق في مجال حلول التعلم والتمكين الافتراضية. قم بتحويل مؤسستك باستخدام النظام الأساسي المحمول المصمم للفرق الموزعة اليوم.

Signals

Signals

getsignals.ai

تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

ختم كل صفقة. اربح المزيد من خلال المقترحات المستندة إلى الويب والتي تتميز وتقدم تجارب للمشتري على مستوى عالمي.

Aloware

Aloware

aloware.com

استمتع بمكالمات + رسائل نصية غير محدودة ابتداءً من 50 دولارًا للوكيل/الشهر. يتكامل مع HubSpot وZoho والمزيد! كاملة مع Power Dialer وأدوات التشغيل الآلي.

Troops

Troops

troops.ai

لا تفوت أبدًا إشارة الإيرادات مع القوات. قم بتحديث Salesforce وHubSpot وZendesk وJira بسهولة من Slack وMicrosoft Teams. ابدأ مجانًا.

Clay

Clay

clay.com

البحث عن العملاء المتوقعين من أي مكان على شبكة الإنترنت. قم ببناء قوائم العملاء المتوقعين من الأماكن التي لم تعتقد أنها ممكنة من قبل. تواصل مع أكثر من 50 عملية تكامل لسحب الأسماء ورسائل البريد الإلكتروني والمكدس التقني والأدوار المفتوحة وغير ذلك الكثير تلقائيًا.

Visually

Visually

visual.ly

قم بإنشاء رسوم بيانية ومقاطع فيديو وكتب إلكترونية جذابة لحملاتك التسويقية. نحن نجعل إنشاء المحتوى المتميز سريعًا وبسيطًا وبأسعار معقولة.

People.ai

People.ai

people.ai

يقوم People.ai بأتمتة إدخال البيانات يدويًا، وزيادة إنتاجية المبيعات، وتوفير معلومات قابلة للتنفيذ عبر جميع أدوات الإدارة الخاصة بك.

Klenty

Klenty

klenty.com

منصة مشاركة المبيعات التي تحصل على المزيد من الردود والاجتماعات المحجوزة. استخدم Klenty لتنفيذ توعية مبيعات متعددة القنوات. أرسل رسائل بريد إلكتروني مخصصة وقم بأتمتة متابعاتك على نطاق واسع من خلال المكالمات ومهام LinkedIn.

Kizen

Kizen

kizen.com

يمنح Kizen فرق المبيعات والتسويق والخدمة من أي حجم ميزة من خلال ربط جميع بياناتك بالأتمتة الذكية والذكاء الاصطناعي القوي.

Humanic AI

Humanic AI

humanic.ai

يعمل Humanic PLG CRM كمنحدر إلى HubSpot ويكشف عن Dark Pipeline بدون مستودع بيانات.

Groove

Groove

groove.co

اختبر قوة البيع السلس. تخلص من الاحتكاك في عملية المبيعات الخاصة بك وحقق المزيد من الإيرادات باستخدام منصة مشاركة المبيعات الأعلى تقييمًا لـ Salesforce.

sales-i

sales-i

sales-i.com

المبيعات - يمكنني جعل مندوبي مبيعات المنتجات أكثر فعالية وتعزيز إنتاجية الشركة من خلال برنامج تحليلات المبيعات الذي يحدد القطاع. بيع بذكاء. اعمل بذكاء.

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

pipelinersales.com

أفضل CRM، كل ما يتعلق بالمبيعات! أداة تمكين المبيعات، صيغة بسيطة وفائزة. التركيز على إدارة خطوط الأنابيب وعملية المبيعات والتحليلات لزيادة الإيرادات إلى أقصى حد.

CoPilot AI

CoPilot AI

copilotai.com

تعمل مجموعة أدوات CoPilot AI المتقدمة على تمكين مندوبي المبيعات من استهداف العملاء المحتملين الأكثر ملائمة ورعاية العملاء المحتملين ذوي الجودة وحجز المزيد من الاجتماعات على LinkedIn Sales Navigator.

Spott

Spott

spott.ai

قم بإنشاء محتوى تفاعلي باستخدام الصور والكتالوجات ومقاطع الفيديو والإعلاناتجرب مجانًاقم بإنشاء محتوى تفاعلي باستخدام الصور والكتالوجات ومقاطع الفيديو والإعلاناتجرب مجانًاقم بإنشاء محتوى تفاعلي باستخدام الصور والكتالوجات ومقاطع الفيديو والإعلاناتجرب مجانًاقم بإنشاء محتوى تفاعلي باستخدام الصور والكتال...

Jiminny

Jiminny

jiminny.com

تعظيم إيرادات فريقك. أطلق العنان لإمكانات فريق المبيعات لديك لزيادة الإيرادات من خلال ذكاء المحادثة.

Compass

Compass

getcompass.ai

أتمتة برامج الحوافز الخاصة بك. قم بتسريع المبيعات من خلال برنامجنا الخاص بالألعاب، دون أي متاعب في الدفع.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

إثبات عائد الاستثمار. زيادة التحويلات. دفع الإيرادات. قم بتتبع وإسناد كل عميل محتمل عبر الإنترنت وغير متصل إلى الحملة التي تقوده بالضبط.

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