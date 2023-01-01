بدائل - Maze
UserTesting
usertesting.com
اختبار قابلية الاستخدام وأدوات البحث لتحسين تجربة العملاء عبر الإنترنت من UserTesting، منصة Human Insight. برنامج صناعة تجربة العملاء رقم 1 من G2.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسات، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar ف...
dscout
dscout.com
تستخدم منصة البحث النوعي الخاصة بـ dscout تطبيقًا للهاتف المحمول وأكثر من 100 ألف مشارك متحمس لالتقاط الفيديو اللحظي بكفاءة وجعل الرؤى سهلة الفهم...
Prolific
prolific.co
جمع البيانات بالخدمة الذاتية عند الطلب. يساعدك Prolific على توظيف مشاركين بحثيين ذوي جودة عالية للمشاركة في دراستك أو استبيانك أو تجربتك.
User Interviews
userinterviews.com
قم بتجنيد مستخدمين من جمهورنا الذي يزيد عن 450.000 مستهلك ومحترف تم فحصهم، أو قم بإحضار جمهورك الخاص وقم ببناء قاعدة بيانات للمشاركين لأي نوع من أبحاث تجربة المستخدم.
Usersnap
usersnap.com
يساعد برنامج Usersnap أعمالك من خلال نظام التعليقات متعدد الاستخدامات الخاص به لبناء منتجات وخدمات أفضل وأكثر نجاحًا بمساعدة تعليقات العملاء. اجمع تعليقات المستخدمين طوال دورة حياة تطوير منتجك. قم بتجربته مجانا.
UserZoom
userzoom.com
تم إجراء بحث UX بشكل صحيح. باستخدام نظام UX Insights الخاص بـ UserZoom، يمكنك البحث بشكل أعمق وأسرع لتقديم تجارب رقمية فائقة طوال دورة حياة تطوير المنتج.
Respondent Researcher
respondent.io
مطابقة الباحثين مع المشاركين. قم بتجنيد أي جمهور مشارك أو ابحث عن فرص بحث مدفوعة الأجر عبر أي طريقة بحث في جميع أنحاء العالم.
Discuss
discuss.io
تم تصميمه لتوسيع نطاق البحث النوعي من خلال رؤى مولدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتغيير قواعد اللعبة، وهو موطن لأدوات أبحاث السوق الأكثر شعبية في العالم.
Respondent Participant
respondent.io
مطابقة الباحثين مع المشاركين. قم بتجنيد أي جمهور مشارك أو ابحث عن فرص بحث مدفوعة الأجر عبر أي طريقة بحث في جميع أنحاء العالم.
UXArmy
uxarmy.com
UXArmy is a user research platform. With UXArmy, the creation of a user test takes minutes and user responses start flowing in within hours of the test launch. UXArmy Online Usability Testing captures screen video as the testers follow the instructions and tasks you have set out for them. You can se...
Lyssna
app.lyssna.com
Lyssna (formally UsabilityHub) is a remote user research platform that allows companies to recruit, research, interview and understand their audiences so they can create better experiences. The best teams use Lyssna so they can deeply understand their audience and move in the right direction — faste...
PickFu
pickfu.com
Create polls to test your product designs, images and copy to find out which version your target market likes best. Whether you’re an Amazon seller, e-commerce store, mobile app developer, book author, or entrepreneur, PickFu can help you make data-driven decisions. Here are just some of the ways yo...
Marvin
heymarvin.com
Hi, hello, so nice to meet you. We're Marvin, a qualitative data analysis platform & research repository designed that helps you centralize all customer knowledge & design user-centric products. Powered by advanced AI, we automate the tedious parts of research so you’re free to organize, analyze, un...
Wynter
wynter.com
Wynter gives you feedback from your target customers. Learn what your B2B SaaS ICPs: ⦿ think and want, what are their pains, desired gains, and jobs-to-be-done ⦿ how your marketing and product messaging is resonating with them Wynter helps B2B companies speed up market feedback loops and convert mor...
Survicate
survicate.com
برنامج استطلاع سهل يتيح لك جمع تعليقات العملاء على نطاق واسع خلال دقائق، وليس أسابيع. لأن تعليقات العملاء لا ينبغي أن تكون بهذا التعقيد. تم تصنيف Survicate بدرجة عالية من حيث الإعداد والتخصيص والتكامل السهل.
WEVO
wevo.ai
باستخدام جمهورك المستهدف، تعد WEVO الأداة الوحيدة التي تحدد عوائق التحويل وتقدم توصيات لزيادة تحويل موقع الويب قبل البث المباشر. قم بإنشاء تجارب العملاء المناسبة بشكل أسرع من خلال تعليقات المستخدمين الأكثر دقة.
Sprig
sprig.com
Sprig - UserLeap سابقًا. بحث المستخدم في السياق سريع وموثوق. تأكد من إجراء بحث المستخدم مبكرًا وبشكل متكرر من خلال الاستطلاعات الدقيقة المستهدفة وأسئلة الفيديو والمزيد من Sprig.