بدائل - MaxMind
Tableau
tableau.com
Tableau (تعني كلمة فرنسية "طاولة صغيرة" حرفيًا، وتستخدم أيضًا لتعني "صورة"؛ pl. tableaux أو نادرًا، tableaus) قد تشير إلى:
Scribble Maps
scribblemaps.com
إنشاء الخرائط وتحليلها ومشاركتها بسهولة. شاركها مع الأصدقاء وقم بتضمين الخرائط على مواقع الويب وإنشاء صور أو ملفات pdf.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - برنامج قائم على السحابة لإنشاء خرائط الويب التفاعلية ومشاركتها. رسم خريطة والتفاعل مع بيانات موقعك أنشئ خرائط ويب تفاعلية باستخدام ArcGIS Online، وهو برنامج رسم الخرائط المستند إلى الويب من Esri. احصل على وجهات نظر جديدة وتفاصيل محسنة أثناء تفاعلك مع البيانات والتكبير والبحث على ال...
Mapbox
mapbox.com
الخرائط والموقع للمطورين. بيانات الموقع الدقيقة وأدوات المطور القوية لتغيير الطريقة التي نتنقل بها حول العالم.
IPinfo
ipinfo.io
نحن المصدر الموثوق به للحصول على معلومات عنوان IP، حيث نتعامل مع 40 مليار طلب من API لتحديد الموقع الجغرافي عبر IP شهريًا لأكثر من 1000 شركة وأكثر من 100000 مطور
Placer.ai
placer.ai
اتخذ قرارات عقارية أكثر ذكاءً وأبرم المزيد من الصفقات باستخدام معلومات موقع Placer.ai ورؤى حركة المرور على الأقدام.
Nearmap
nearmap.com
استكشف خرائط العرض الجوي عالية الدقة بجودة أفضل من صور الأقمار الصناعية والبيانات ثلاثية الأبعاد والرؤى الآلية للحكومات والشركات.
Radar
radar.com
البنية التحتية للموقع لكل منتج وخدمة. تستخدم الشركات الأكثر ابتكارًا حزم SDK وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بموقع Radar لتشغيل التجارب المستندة إلى الموقع عبر مئات الملايين من الأجهزة حول العالم.
SalesRabbit
salesrabbit.com
منصة المبيعات الميدانية الرائدة الآن مع تقنية Gamification إن Gamification عبارة عن مجموعة أدوات ثورية تعمل على تحويل البيانات إلى أداء محسّن بشكل كبير، مما يزيد من قدرة فريق المبيعات لديك على التفوق بنسبة تصل إلى 107%. جربها الآن، حصريًا على منصة SalesRabbit.
TravelTime
traveltime.com
أنشئ تطبيقات رائعة باستخدام واجهات برمجة تطبيقات موقع TravelTime. مخصص لخصوصية البيانات ودقة نقل البيانات.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
واجهة برمجة تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي IP المجانية وقاعدة بيانات دقيقة للبحث عن IP توفر واجهة برمجة تطبيقات IP المجانية البلد والمدينة والولاية والمقاطعة والعملة المحلية وخط العرض وخط الطول وتفاصيل الشركة والبحث عن مزود خدمة الإنترنت واللغة والرمز البريدي ورمز الاتصال بالبلد ومعلومات وكيل المستخد...
Smappen
smappen.com
تطبيق خريطة نصف قطر القيادة. Smappen هي خريطة تفاعلية يمكنك استخدامها لإنشاء مناطق بناءً على أوقات السفر. قم بتحليل مناطق التجمع بسرعة وسهولة، وتحسين الخدمات اللوجستية الخاصة بك، وإعداد استراتيجيات التسويق المحلية.
CARTO
carto.com
تحقيق الدخل من بيانات المعاملات. تستخدم Mastercard Advisors CARTO لتحويل الملايين من معاملات بطاقات الائتمان اليومية إلى رؤى تعتمد على الموقع لعملاء B2B في تجارة التجزئة والعقارات والقطاع العام.
Mapline
mapline.com
ربط بياناتك بالعالم الحقيقي. في ثوانٍ، يمكنك تحميل بياناتك ورؤيتها على الخريطة وإنشاء مسارات وإنشاء مخططات وتقارير وجمعها معًا في لوحة معلومات مرئية. باستخدام أدواتنا التحليلية القوية، يمكنك إنشاء طرق جديدة لتصور بياناتك وفهمها. إذا واجهت مشكلات، فإن فريق الخبراء لدينا على استعداد ليوضح لك كيفية تحق...
Geo Targetly
geotargetly.com
استهدف جغرافيًا زوار موقع الويب الخاص بك باستخدام أدوات الاستهداف الجغرافي الخاصة بنا. إعادة توجيه الزوار أو عرض المحتوى حسب البلد والولاية والمدينة باستخدام الموقع الجغرافي IP الخاص بهم.
GeoComply
geocomply.com
تأسست شركة GeoComply في عام 2011، وهي توفر حلولاً لمنع الاحتيال والأمن السيبراني تكتشف الاحتيال في الموقع وتساعد في التحقق من الهوية الرقمية الحقيقية للمستخدم. تحظى حلول الشركة الخاصة بالاحتيال والامتثال بثقة العلامات التجارية الرائدة والجهات التنظيمية على مدى السنوات العشر الماضية، وقد تمت الموافقة...
Alteryx
alteryx.com
توفر Alteryx منصة التحليلات السحابية الرائدة. نحن نمكن الجميع من اكتشاف رؤى عالية التأثير من خلال أتمتة التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI عبارة عن منصة متقدمة للكشف عن الأشياء مصممة لتحليل صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار. فهو يوفر للمستخدمين القدرة على اكتشاف الكائنات والمناطق داخل هذه الصور وتقسيمها وتعريبها بالإضافة إلى تتبع التغييرات وتحديد الحالات الشاذة. إنها واجهة سهلة الاستخدام ونهج بدون تعليمات برمجية يمكّن ...
Glympse
corp.glympse.com
Glympse هي الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا تحديد المواقع والمنصة الرائدة لتتبع الموقع الجغرافي مع إشعارات واتصالات العملاء المضمنة. نحن نقدم أفضل التقنيات القائمة على الموقع في فئتها لالتقاط البيانات واستيعابها ومعالجتها للتصور التنبؤي وتقديم الإشعارات والتحديثات حول مكان تواجد الأشخاص والمنتجات وا...
LogiNext
loginextsolutions.com
يوفر LogiNext Mile تحسين مسار التسليم من خلال تحديد الموقع الجغرافي وأتمتة التتبع. كما يوضح الاستخدام الأمثل لقدرة الموارد لتقليل تكلفتها بما يصل إلى 10%. يمكن تقليل مسافة السفر والوقت الإجمالي مما يؤدي إلى تحسين موارد الشركة.
PlaceKit
placekit.io
واجهة برمجة تطبيقات البحث عن المواقع - البحث عن الأماكن حول العالم، والإكمال التلقائي، وموقع المتجر، والترميز الجغرافي ثنائي الاتجاه لتطبيقك.
Azira Allspark
azira.com
تساعد Azira LLC، وهي منصة عالمية لرؤى المستهلك، قادة التسويق والعمليات على تحسين فعاليتهم من خلال الذكاء القابل للتنفيذ لتحقيق نتائج الأعمال. وتتمثل مهمتها في خلق عالم أكثر صلة حيث يتم تمكين العلامات التجارية للوصول إلى المستهلكين وبناء العلاقات معهم. تقدم Azira حلولاً تسويقية مبتكرة لتنظيم الجماهير...
Loqate
loqate.com
تحسين جودة البيانات من خلال التقاط عناوين المملكة المتحدة الصحيحة. تعزيز التحويلات وتجربة المستخدم من خلال التحقق من عنوان الرمز البريدي وتقنية الترميز الجغرافي.
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP هي أداة لتحسين الموقع تساعد الشركات التقليدية مثل المحلات التجارية والمطاعم ومقدمي الخدمات في التخطيط الاستراتيجي للموقع واتخاذ القرار. TargomoLOOP عبارة عن منصة مركزية لإدارة جميع المعلومات المستندة إلى موقع عملك، بما في ذلك المعلومات السكانية للعملاء ومبيعات التجزئة وعروض منطقة الخدمة....
Solvice
solvice.io
Solvice عبارة عن منصة لأتمتة القرار للمطورين. يقوم كل من موردي البرامج الكبار والمستخدمين النهائيين المبتكرين بتنفيذ حلولنا وتحسين تخطيط المسار وجدولة الموارد على أساس يومي. نحن نزود الشركات بالأدوات التي تحتاجها لحل مشكلات التخطيط والتوجيه والجدولة المعقدة. يقوم Solvice بإدخال التكنولوجيا التي تعمل...
Mapotic
mapotic.com
Mapotic عبارة عن منصة سحابية تساعد المؤسسات على الاستفادة من بيانات تحديد الموقع الجغرافي وإنشاء تطبيقات تعتمد على الخرائط. وهو يقدم العديد من المنتجات بما في ذلك أداة إنشاء الخرائط التفاعلية ومنصة معالجة بيانات تحديد الموقع الجغرافي وتطبيقات الهاتف المحمول وحلول التصور في الوقت الفعلي أو شبه الفعلي...
Kinetica
kinetica.com
Kinetica هي قاعدة البيانات للزمان والمكان. تجعل Kinetica من السهل والسريع ما يلي: - استيعاب كميات هائلة من بيانات إنترنت الأشياء ومجموعات البيانات السياقية الأخرى - دمج مجموعات البيانات باستخدام الروابط المكانية والزمانية - تحليل البيانات باستخدام التحليلات المستندة إلى SQL للتحليلات المكانية والرسو...
intuizi
intuizi.com
تأسست شركة Intuizi, Inc. في عام 2019 على يد متخصصين ذوي خبرة في مجال التسويق والتكنولوجيا لبناء حل برمجيات اشتراك سهل الاستخدام يمكن استخدامه لتحسين الحملات الإعلامية، ويمكن أن يحسن فهم المؤسسة لعملائها وعملائها المحتملين، ويحسن بشكل كبير عوائد مالية على الإنفاق الرقمي. منذ البداية، أردنا إنشاء حل ب...
SiteZeus
sitezeus.com
يمكن للعلامات التجارية الناشئة والقائمة متعددة الوحدات والوسطاء والمطورين الاستفادة من SiteZeus لتقطير ملايين نقاط البيانات بسرعة إلى رؤى سهلة الفهم وقابلة للتنفيذ. فهي تساعد على اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على الموقع.
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic هي منصة معلومات الموقع لأي مكان فعلي في جميع أنحاء أوروبا. نحن نقدم البيانات الأكثر دقة للتحديات التي تواجهك. استثمر في المواقع المناسبة بالسعر المناسب. تعزيز الأصول الخاصة بك. قيادة حركة مرور إضافية من المناطق الاستراتيجية. قياس أداء الأصول الخاصة بك. استخدم رؤية حركة المرور لاتخاذ قرار أ...