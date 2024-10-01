بدائل - MATLAB Online
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI عبارة عن منصة لإدارة العلامات التجارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي حيث يمكن للمسوقين إنشاء استراتيجية علامتهم التجارية واختبار الأصول الإبداعية ومراقبة أداء العلامة التجارية - كل ذلك في الوقت الفعلي. تتفاعل ProQuo مع المستهلكين يوميًا وتقيس مدى شعورهم تجاه علامتك التجارية والمنافسين والفئة. ي...
InfluxData
influxdata.com
توفر قاعدة بيانات السلاسل الزمنية المفتوحة المصدر InfluxDB، والتي تم إنشاؤها خصيصًا بواسطة InfluxData لمراقبة المقاييس والأحداث، رؤية في الوقت الفعلي للمكدسات وأجهزة الاستشعار والأنظمة. استخدم InfluxDB لالتقاط ملايين النقاط وتحليلها وتخزينها في الثانية، وتلبية متطلبات اتفاقيات مستوى الخدمة، ورسم مسا...
Alteryx
alteryx.com
Alteryx عبارة عن منصة تحليلات بيانات ممتعة، منخفضة التعليمات البرمجية / بدون تعليمات برمجية، تسمح لأي شخص، في أي مكان، بتحويل كميات غير عادية من البيانات إلى رؤى سريعة تساعدهم على تحقيق اختراقات كل يوم. اليوم، تعتمد المؤسسات في جميع أنحاء العالم على Alteryx لتحسين مهارات القوى العاملة لديها بسرعة وت...
Epsilon3
epsilon3.io
تدير منصة برمجيات Epsilon3 الإجراءات التشغيلية المعقدة، مما يوفر وقت المشغلين ويقلل الأخطاء. وهو يدعم دورة حياة المشروع بأكملها بدءًا من التكامل والاختبار وحتى العمليات الحية. * إجراءات متزامنة تفاعلية في الوقت الحقيقي لبرامج/مهام متعددة * عملية الإصدار المضمنة بما في ذلك الموافقات والتعديلات والتع...
Clarify
clarify.io
يتيح Clarify لك ولفريقك تصور المعرفة واستكشافها ومشاركتها بسهولة حول بيانات السلاسل الزمنية. مساعدتك في تحويل البيانات إلى قيمة فعلية، كل يوم. من خلال تصور بياناتك في واجهة واحدة سهلة الاستخدام وجذابة، تجعل Clarify البيانات متاحة للجميع. اجمع فريقك معًا لإضافة السياق ومشاركة المعرفة حول ما تعنيه بيا...
Avora
avora.com
Avora هو الحل AutoML للجميع. لقد أدت رقمنة الاقتصاد إلى تسريع وتيرة تحرك الأسواق مع الحاجة الناشئة لأي صاحب مصلحة في الأعمال لاتخاذ القرارات وإنشاء استراتيجيات تعتمد على بيانات السوق والأداء الدقيقة. تساعد Avora المؤسسات على القيام بذلك عبر مجموعة من الصناعات بما في ذلك الخدمات المالية والتجارة الإل...
Sedai
sedai.io
تقدم Sedai تحسين التكلفة السحابية وضبط الأداء المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتمكين فرق DevOps وSRE من تحقيق أقصى قدر من المدخرات السحابية، وتحسين تجربة العملاء، والتوسع بسلاسة. مع Sedai، يمكن للشركات تحقيق التحسين المستمر في الوقت الفعلي والقابل للتكيف مع التغييرات والنمو المستمر مع الحد الأدنى من التد...
Ikigai
ikigailabs.io
تعمل منصة ذكاء الأعمال التشغيلية من Ikigai على تغيير الطريقة التي تتخذ بها الشركات القرارات التكتيكية. تمكن واجهة المستخدم/تجربة المستخدم سهلة الاستخدام للأعمال أي شخص من إدخال البيانات وإعدادها وإجراء تحليلات قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف أعماله. يقوم DeepMatch بدمج مجموعات البيانات ال...
Marple
marpledata.com
Marple عبارة عن منصة لتحليل بيانات السلاسل الزمنية على شبكة الإنترنت للفرق الهندسية. تركز Marple بشكل خاص على بيانات المستشعر القادمة من الاختبارات والقياسات. تقدم Marple ميزات إدارة البيانات وتحليل البيانات. إنه قوي بشكل خاص في تصور مجموعات بيانات السلاسل الزمنية الكبيرة. يمكن تحميل البيانات باستخد...
Kinetica
kinetica.com
Kinetica هي قاعدة البيانات للزمان والمكان. تجعل Kinetica من السهل والسريع ما يلي: - استيعاب كميات هائلة من بيانات إنترنت الأشياء ومجموعات البيانات السياقية الأخرى - دمج مجموعات البيانات باستخدام الصلات المكانية والزمانية - تحليل البيانات باستخدام التحليلات المستندة إلى SQL للتحليلات المكانية والرسوم...
Anodot
anodot.com
تعد منصة التحليلات المعززة من Anodot هي الجيل التالي في ذكاء الأعمال. يحدد Anodot بشكل استباقي حوادث العمل ذات الأهمية للإيرادات، ويوصي بالإجراءات، ويقوم بأتمتة عملية المعالجة في الوقت الفعلي. تتجاوز تقنية Anodot الحاصلة على براءة اختراع تصور البيانات من خلال التحليل المستمر وربط مقاييس الأعمال والت...
Baresquare
baresquare.com
لا تدع أبدًا زرًا مسدودًا يخفض معدلات التحويل، أو تفقد الزائرين بسبب إبطاء تحميل الصفحات، أو تفوت المقاييس المهمة. تحدد تحليلات Baresquare القائمة على العمل المشكلات الصغيرة قبل أن تصبح مشكلات كبيرة، كما تعرض رؤى دقيقة يمكن أن تؤدي إلى فرص كبيرة. نحن نتواصل مع منصة التحليلات الحالية الخاصة بك لفهم ا...