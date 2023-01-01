WebCatalog
Masterworks

Masterworks

masterworks.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Masterworks على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بشراء أسهم في روائع رائعة لفنانين مثل بابلو بيكاسو وكلود مونيه وآندي وارهول وغيرهم.

الموقع الإلكتروني: masterworks.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Masterworks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Equiti

Equiti

portal.my-equiti.com

BeatStars

BeatStars

beatstars.com

Jamendo

Jamendo

jamendo.com

Merchbar

Merchbar

merchbar.com

Minted

Minted

minted.com

Audiio

Audiio

audiio.com

BDSWiss

BDSWiss

dashboard-global.bdswiss.com

Sears

Sears

sears.com

TurboTenant Renter

TurboTenant Renter

renter.turbotenant.com

Beanworks

Beanworks

beanworks.ca

SLOWLY

SLOWLY

web.slowly.app

Superhero

Superhero

app.superhero.com.au

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية