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MarketsMojo

MarketsMojo

marketsmojo.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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MarketsMojo هي أول منصة لأبحاث التكنولوجيا المالية تعتمد على الخوارزميات في الهند للمستثمر الأكثر ذكاءً. ويستخدم نفس الاستراتيجيات التي يستخدمها المستثمرون الأكثر نجاحا في العالم لاختيار الأسهم.

الموقع الإلكتروني: marketsmojo.com

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