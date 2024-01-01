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MarketersMEDIA Newswire هي شركة نشرات صحفية تساعد الشركات على الوصول إلى وكالات الأنباء الدولية والنشر على وسائل الإعلام ذات السمعة الطيبة، بما في ذلك APNews وMarketWatch وYahoo! الأخبار، وAsiaOne، وأكثر من 500 نقطة نهاية للوسائط. بفضل قوة التكنولوجيا والتزامها بإسعاد العملاء، توفر MarketersMEDIA تجربة إرسال بيان صحفي بديهية ومبسطة لمساعدة الشركات على تحقيق العلامة التجارية وتأثير الأعمال.

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الموقع الإلكتروني: marketersmedia.com

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