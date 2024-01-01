Mailforge

Mailforge

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: mailforge.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mailforge على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

البنية التحتية للبريد الإلكتروني البارد يتم فرزها في دقائق. أنشئ مئات النطاقات وصناديق البريد في دقائق مع إمكانية التسليم المتميزة والإعداد الآلي المجاني.

الموقع الإلكتروني: mailforge.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mailforge. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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