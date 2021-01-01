بدائل - Mailazy
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) هي شركة تابعة لشركة Amazon توفر منصات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات عند الطلب للأفراد والشركات والحكومات، على أساس الدفع المحدود أولاً بأول. توفر خدمات الويب للحوسبة السحابية مجموعة متنوعة من البنية التحتية التقنية المجردة الأساسية وكتل وأدوات الحوسبة الموزعة. إح...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويق متقدمة عبر البريد الإلكتروني بميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (المعروفة أيضًا باسم Twilio SendGrid) هي عبارة عن منصة اتصالات للعملاء مقرها دنفر، كولورادو للبريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات والتسويق. تأسست الشركة على يد إسحاق سالدانا، وخوسيه لوبيز، وتيم جينكينز في عام 2009، وتم احتضانها من خلال برنامج تسريع الأعمال Techstars. اعتبارًا من عام 2017، جمع...
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud هي خدمة حوسبة سحابية تقدمها شركة Oracle Corporation توفر الخوادم والتخزين والشبكات والتطبيقات والخدمات من خلال شبكة عالمية من مراكز البيانات التي تديرها شركة Oracle Corporation. وتسمح الشركة بتوفير هذه الخدمات عند الطلب عبر الإنترنت.
Mailtrap
mailtrap.io
فحص وتصحيح نماذج البريد الإلكتروني الخاصة بك قبل تسليمها إلى عملائك.
GetResponse
getresponse.com
تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!
SendPulse
sendpulse.com
قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021
Mailjet
mailjet.com
قم بتبسيط رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وتعزيز مبيعاتك باستخدام Mailjet. نحن نخدم جميع احتياجات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الخاصة بك من خلال خدمة واحدة بسيطة وقوية.
Emma
myemma.com
من السهل العمل معك، وهو في الأساس التسويق عبر البريد الإلكتروني لصديقك المفضل. أفضل الأصدقاء يجعلون العلاقات سهلة. إنهم يهتفون لك ويظهرون عندما تكون الأوقات صعبة. وهذا ما تفعله إيما — لبريدك الإلكتروني.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
خدمة البريد الإلكتروني للمعاملات: تسليم مضمون وفوري تحمل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات معلومات مهمة. ZeptoMail هي خدمة موثوقة وآمنة تقوم بتسليم رسائل البريد الإلكتروني المهمة هذه على الفور. بفضل التسليم عالي السرعة ووضع البريد الوارد الرائع، يعني ZeptoMail أنك لم تعد تبقي عملائك في انتظ...
Mailgun
mailgun.com
واجهات برمجة تطبيقات قوية للبريد الإلكتروني للمعاملات تمكنك من إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وتتبعها، وقد تم تصميمها مع وضع المطورين في الاعتبار. تعلم المزيد اليوم!
Campaign Monitor
createsend.com
تحقيق النتائج من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي لا يُنسى. لم يكن التواصل مع جمهورك أسهل من أي وقت مضى بفضل أدوات التسويق والأتمتة المباشرة عبر البريد الإلكتروني في Campaign Monitor.
Postmark
postmarkapp.com
يقوم Postmark بتسليم البريد الإلكتروني الخاص بالمعاملات إلى العملاء في الوقت المحدد وفي كل مرة.
HelpCrunch
helpcrunch.com
قم بتوسيع نطاق دعمك وتسويقك ومبيعاتك باستخدام مجموعة أدوات HelpCrunch المتكاملة - كل ما تحتاجه موجود الآن في مكان واحد.
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
Courier
courier.com
البريد السريع هو أذكى وسيلة لتصميم وتسليم الإخطارات. قم بالتصميم مرة واحدة، وقم بالتسليم إلى أي قناة - البريد الإلكتروني، وSlack، والرسائل النصية القصيرة، والدفع، والمزيد - من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة.
SparkPost
developers.sparkpost.com
أول منصة تنبؤية لذكاء البريد الإلكتروني في العالم، تساعد العلامات التجارية على التنبؤ بأداء البريد الإلكتروني وتحسينه من خلال رؤية غير مسبوقة للبيانات.
Customer.io
customer.io
قم بتشغيل البريد الإلكتروني والدفع والرسائل النصية القصيرة وخطافات الويب والمزيد باستخدام Customer.io. يمكنك التحكم في البيانات السلوكية لتخصيص التواصل مع العملاء وتعزيز المشاركة. ابدأ مجانًا.
Omnisend
omnisend.com
التسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الآلية - قم بالتبديل إلى Omnisend وزيادة مبيعاتك دون زيادة عبء العمل لديك.
Sender
sender.net
قم ببناء الجسر بين قوائم بريدك الإلكتروني والإيرادات. يمكّنك Sender من البقاء على اتصال مع عملائك بسرعة وسهولة وتنمية أعمالك - مع إنفاق أقل بكثير.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.
Helpmonks
helpmonks.com
اكتشف منصة مشاركة العملاء الكل في واحد المصممة لفريق خدمة العملاء الخاص بك مع أدوات لتحسين تجربة العملاء الخاصة بك. يتعلم أكثر!
Litmus
litmus.com
يساعد Litmus المسوقين عبر البريد الإلكتروني على العمل بكفاءة أكبر والتعرف على الأخطاء المكلفة وتسريع أداء الحملة.
Levitate
levitate.ai
تجمع منصة السعادة لدينا بين أدوات الاتصال الأصلية والمتخصصين المتفانين في النجاح والذكاء الاصطناعي لمساعدتك في بناء علاقات دائمة.
mails.ai
mails.ai
نطاق واسع من حسابات البريد الإلكتروني غير المحدودة. يساعدك Mails.ai على تشغيل حملات بريد إلكتروني ذكية ومؤتمتة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتنمية أعمالك.
MailReach
mailreach.co
خدمة إحماء البريد الإلكتروني رقم 1 لإيقاف تلقي الرسائل غير المرغوب فيها. تعرف على MailReach، خدمة إعداد البريد الإلكتروني التي تعمل على تحسين سمعة بريدك الإلكتروني من خلال توليد تفاعل إيجابي وواقعي مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك على الطيار الآلي.
Warmup Inbox
warmupinbox.com
التوقف عن إرسال رسائل البريد الإلكتروني الباردة إلى البريد العشوائي. Warmup Inbox عبارة عن خدمة تمهيدية للبريد الإلكتروني تعمل تلقائيًا على تحسين سمعة إرسال البريد الإلكتروني الخاص بك من خلال شبكتنا من صناديق البريد الوارد التي تتحدث مع بعضها البعض.
Bouncer
usebouncer.com
خدمة التحقق من صحة البريد الإلكتروني والتحقق منه باستخدام تقنية رائعة وأشخاص مهتمين حقًا. الأسهل في الاستخدام، ولكنه الأقوى.
MailUp
mailup.com
MailUp هو الحل الكامل لتسليم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الذي يجمع بين أدوات تسويق البريد الإلكتروني القوية وترحيل SMTP والمكونات الإضافية لأنظمة التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء وأنظمة إدارة المحتوى.
dotdigital
dotdigital.com
تعرف على كيف يتيح لك النظام الأساسي الشامل لـ dotdigital إنشاء عمليات أتمتة تسويقية لإشراك جهات الاتصال الخاصة بك مع البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي والإشعارات الفورية والصفحات المقصودة.
Bento
bentonow.com
Bento عبارة عن منصة قوية لأتمتة الرسائل تم إنشاؤها للشركات عبر الإنترنت - تتميز بأتمتة قوية لتسويق البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
MailerSend
mailersend.com
أوه
SMTP2GO
smtp2go.com
SMTP2GO هو الحل الموثوق والقابل للتطوير لتسليم البريد الإلكتروني. إن الخوادم العالمية وواجهة برمجة التطبيقات القوية والتقارير القوية تميزنا. جرب خطتنا المجانية!
Interseller
interseller.io
يساعد Interseller مسؤولي التوظيف في العثور على المرشحين والتواصل معهم من خلال العثور على بريدهم الإلكتروني وإرسال تسلسلات البريد الإلكتروني.
Jango Mail
jangomail.com
com.jangoMail. نشر البريد الإلكتروني على مستوى المؤسسة. البريد الإلكتروني الخاص بك طريقك. الدعم المباشر. التقارير في الوقت الحقيقي. 888-465-2646.
sendwithus
sendwithus.com
يساعد Sendwithus الفرق الصغيرة على إدارة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات خارج كود المصدر الخاص بهم، مما يؤدي إلى سير عمل مبسط ورسائل بريد إلكتروني خاصة بالعلامة التجارية دائمًا.
Maropost
maropost.com
التسويق عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والهواتف المحمولة، والرحلات، والتجارة الإلكترونية - جميع الأدوات لتوسيع نطاق وتبسيط طريقة الاتصال والتسويق والبيع لعملائك!
Primailer
primailer.com
نتطلع إلى تنمية الأعمال التجارية من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني. إذن PRIMAILER موجود من أجلك حيث يمكن للمرء إرسال رسائل البريد الإلكتروني وحملات بريدية جماعية قائمة على النتائج. أنشئ رسائل بريد إلكتروني جماعية بخطوات سهلة وحقق المزيد من المبيعات مع أفضل مزود خدمة بريد إلكتروني جماعي. * إمكا...
MediaHQ
mediahq.com
سوف يقوم MediaHQ بتحويل علاقاتك الإعلامية. في مكان واحد، يمكنك إنشاء قوائم إعلامية، وتوزيع البيانات الصحفية، وعرض قصتك، وقراءة تقارير البيانات الصحفية. يجعل مشاركة الأخبار الخاصة بك فورية وخالية من المتاعب.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
برنامج أتمتة البريد الإلكتروني الذي يلهم المشاركة. قم بإشراك جمهور بريدك الإلكتروني بمحتوى مخصص يجذب التحويلات. Upland Adestra هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير البريد الإلكتروني للتسويق من منظور الشخص الأول وحلول التسويق لدورة الحياة للعلامات التجارية العالمية والمتنامية على حدٍ سواء.
Maildroppa
maildroppa.com
تسويق بسيط عبر البريد الإلكتروني للمؤسسين المشغولين. Maildroppa هي أداة سهلة التعلم للشركات الناشئة التي تقوم ببناء شيء جديد. إنها أبسط طريقة للتواصل والنمو مع جمهورك.
Mailmodo
mailmodo.com
لا تحصل على ما يكفي من التحويلات؟ استخدم أفضل أفكار تدفق البريد الإلكتروني لكل صناعة لجذب العملاء المحتملين ورعايتهم وتحويلهم إلى عملاء يدفعون.
Knock
knock.app
البنية التحتية للإخطارات للمطورين. Knock عبارة عن بنية أساسية مرنة وموثوقة للإشعارات تم تصميمها لتناسب احتياجاتك.
Act-On
act-on.com
منصة أتمتة التسويق متخصصة في التسويق بين الشركات (B2B) وB2C (B2C) والبريد الإلكتروني، وهي مصممة لتلبية الاحتياجات الفعلية للأعمال في العصر الحديث.
Emercury
emercury.net
تحويل المزيد من عملاء البريد الإلكتروني المحتملين إلى عملاء اكتشف منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني التي يستخدمها المسوقون للوصول إلى عملائهم وتحويلهم والاحتفاظ بهم.
Waypoint
usewaypoint.com
Waypoint عبارة عن منصة بريد إلكتروني وواجهة برمجة التطبيقات (API). تستخدم فرق البرامج Waypoint لإنشاء إشعارات البريد الإلكتروني وتنسيقها ومراقبتها.
SMTPServer
smtpserver.com
SMTPServer هي منصة التسويق الرقمي الوحيدة الشاملة التي تمكن المؤسسات B2B وB2C وتجار التجارة الإلكترونية والوكالات من تطوير علاقات العملاء عبر حملات التسويق الرقمي ورسائل المعاملات وأتمتة التسويق. على عكس الحلول التسويقية الأخرى المصممة للميزانيات والخبرة على مستوى المؤسسة، تلبي مجموعة SMTPServer ال...
Sidemail
sidemail.io
منصة البريد الإلكتروني الجديدة الخاصة بنظام SaaS الخاص بك وإليك السبب: يمكنك بسهولة إنشاء رسائل البريد الإلكتروني ودمجها وإرسالها وأتمتتها وتحليلها. يأتي Sidemail مليئًا بالقوالب لأي سيناريو ووظيفة للسماح لك بالبدء في العمل - في دقائق. بمعنى أنه يمكنك التركيز على ما تفعله بشكل أفضل، في حين أن لعبة ...
luxsci
luxsci.com
توفر LuxSci حلول اتصالات آمنة للغاية تتمحور حول المريض. توفر تقنية SecureLine مزيجًا لا مثيل له من الأمان والمرونة، مما يمكّن مؤسسات الرعاية الصحية من تقديم رعاية شخصية وتبسيط سير العمل وزيادة الإيرادات مع حماية بيانات المرضى. حلول LuxSci معتمدة من HITRUST وهي مصممة لدعم احتياجات مؤسسات الرعاية الص...
Sarv.com
sarv.com
Sarv.com هو مزود خدمات هاتفية سحابية مبتكر يساعد الشركات في العصر الجديد على حل مشكلات الاتصال. منذ تجسيد Sarv في عام 2011، قدمت منصة اتصالات موحدة مليئة بواجهات برمجة التطبيقات القوية لدعم خدماتها عبر جميع المنصات والصناعات. مع الأخذ في الاعتبار الإبداع كموضوع لنا، فإنها توفر مجموعة متعددة الوظائف...
Mailtinni
mailtinni.com
Mailtinni هو فريق من المحترفين المتفانين والمتخصصين في تقديم خدمات تسليم البريد الإلكتروني عالية الجودة للشركات والمؤسسات من جميع الأحجام. تتمثل مهمة Mailtinni في مساعدة عملائنا على تحقيق أهداف تسليم البريد الإلكتروني الخاصة بهم من خلال توفير خدمات SMTP موثوقة وفعالة.
mailpipe
mailpipe.co
حل قائم على الويب للشركات يوفر أدوات لإنشاء التسويق عبر البريد الإلكتروني وتحريره وتحليله وتحسينه.
MailBrainiers
mailbrainiers.com
جميع أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأساسية لم يكن إرسال حملة بريد إلكتروني ترويجية وإدارة قائمة البريد الإلكتروني أسهل من أي وقت مضى. * المجيب التلقائي * نماذج الاشتراك بالبريد الإلكتروني * واجهات برمجة التطبيقات للمعاملات * رسائل البريد الإلكتروني المصادق عليها * تسليم البريد الإلكتروني الأ...
indemandly
indemandly.com
إن الطلب هو أداة تسويقية للمحادثة - أكثر من مجرد تطبيق مراسلة للعملاء. زيادة الموقع والانستقرام.
CritSend
critsend.com
CritSend هو الحل لمشاكل التسليم الخاصة بك. قامت CritSend، التي تأسست عام 2007، بتطوير أول خدمة لمواجهة تحدي إمكانية تسليم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات. هدف CritSend: تسهيل تسليم رسائل البريد الإلكتروني في البريد الوارد لعملائك. وإدراكًا لتحديات قابلية التسليم، قررت CritSend أن تقدم ل...
rapidmail
rapidmail.com
يمكن لأي شخص إنشاء وإرسال رسائل إخبارية ناجحة باستخدام البريد السريع. سهل الاستخدام، ويتميز بالتسليم الموثوق به والمتوافق تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وستكون قادرًا على إرسال رسائل إخبارية حديثة دون معرفة تسويقية متخصصة. انضم إلى أكثر من 200.000 عميل وضعوا ثقتهم بالفعل في البريد...
HandySends
handysends.com
هنا في HandySends، ينصب تركيزنا الأساسي على قابلية التسليم وقابلية التوسع والدعم. بفضل خبرتنا الفنية والدعم الفني الذي نقدمه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، يمكنك الاطمئنان إلى أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتسويق والأعمال الهامة سيتم تسليمها بأمان في البريد الوارد الخاص بالعميل الخاص بك. ...