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يحتوي MagCloud على تنسيق لجميع احتياجات النشر الخاصة بالعمل والشخصية. من المجلات والكتيبات ذات الورقة الواحدة إلى المجلات والكتيبات متعددة الصفحات، اختر من بين مجموعة من التنسيقات بما في ذلك تنسيقات المجلات أو الملخصات أو المربعات أو تنسيقات التابلويد والملصقات الكبيرة جدًا.

الموقع الإلكتروني: magcloud.com

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