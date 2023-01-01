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MagCloud

MagCloud

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الموقع الإلكتروني: magcloud.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MagCloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يحتوي MagCloud على تنسيق لجميع احتياجات النشر الخاصة بالعمل والشخصية. من المجلات والكتيبات ذات الورقة الواحدة إلى المجلات والكتيبات متعددة الصفحات، اختر من بين مجموعة من التنسيقات بما في ذلك تنسيقات المجلات أو الملخصات أو المربعات أو تنسيقات التابلويد والملصقات الكبيرة جدًا.

الموقع الإلكتروني: magcloud.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MagCloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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