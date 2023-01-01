بدائل - Lusha
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 مليون+ عضو | إدارة هويتك المهنية. بناء والتعامل مع الشبكة المهنية. الوصول إلى المعرفة والأفكار والفرص.
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase عبارة عن منصة للعثور على المعلومات التجارية حول الشركات الخاصة والعامة. تتضمن معلومات Crunchbase معلومات عن الاستثمارات والتمويل، والأعضاء المؤسسين والأفراد في المناصب القيادية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والأخبار، واتجاهات الصناعة. تم إنشاء موقع Crunchbase في الأصل لتتبع الشركات الناشئة،...
Hunter.io
hunter.io
Hunter هو الحل الرائد للعثور على عناوين البريد الإلكتروني المهنية والتحقق منها. ابدأ في استخدام Hunter وتواصل مع الأشخاص المهمين لشركتك.
Similarweb
similarweb.com
يعد موقع Sameweb مزودًا للاستخبارات الرقمية لعملاء المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB). توفر المنصة خدمات تحليلات الويب وتقدم لمستخدميها معلومات حول حركة مرور الويب الخاصة بعملائهم ومنافسيهم.
Nimble
nimble.com
نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ليس مجرد مندوبي مبيعات. نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) يركز على العلاقات لفريقك بأكمله. سهل الاستخدام، ويعمل في صندوق الوارد الخاص بك في Outlook/Gmail، والوسائط الاجتماعية، والويب.
Seamless.AI
seamless.ai
أداة المبيعات المصنفة رقم 1 للاتصالات المباشرة بين الشركات وأرقام الهواتف المحمولة ورسائل البريد الإلكتروني. أكثر من 300.000 من مسؤولي المبيعات يستخدمون Seamless.AI لتوليد عملاء محتملين للمبيعات.
Reply.io
reply.io
الرد عبارة عن نظام أساسي لمشاركة المبيعات يساعدك على أتمتة وتوسيع نطاق التواصل متعدد القنوات، حتى تتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد وزيادة الإيرادات بشكل أسرع.
Snov.io
snov.io
المزيد من الخيوط. المزيد من المبيعات. المزيد من الإيرادات. قم بتوسيع نطاق أعمالك وإشراك العملاء المحتملين بشكل أفضل باستخدام مجموعة أدوات المبيعات ومنصة إدارة علاقات العملاء (CRM) التي تحقق النمو.
Mailshake
mailshake.com
قم ببناء إيقاعات التواصل مع المبيعات باستخدام البريد الإلكتروني والهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي في أقل من 5 دقائق. ابتداءً من 59 دولارًا شهريًا.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit هو محرك البيانات التسويقية لجميع تفاعلات عملائك. افهم عملائك بعمق، وحدد الآفاق المستقبلية، وقم بتخصيص كل تفاعل تسويقي ومبيعاتي.
FullContact
fullcontact.com
شركة FullContact Inc. هي شركة تكنولوجيا مملوكة للقطاع الخاص توفر مجموعة من منتجات البرمجيات المستندة إلى السحابة للشركات والمطورين والعلامات التجارية. ينصب تركيزهم الرئيسي على تحليل الهوية الآمن للخصوصية وتكامل واجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي. تتضمن مجموعة عروضهم منتجات مثل Enrich، التي تستخدم...
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
RocketReach
rocketreach.co
اتصالك من الدرجة الأولى بأي محترف. تواصل مباشرة مع صناع القرار المناسبين، باستخدام أكبر وأدق قاعدة بيانات في العالم لرسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر.
Clay
clay.com
البحث عن العملاء المتوقعين من أي مكان على شبكة الإنترنت. قم ببناء قوائم العملاء المتوقعين من الأماكن التي لم تعتقد أنها ممكنة من قبل. تواصل مع أكثر من 50 عملية تكامل لسحب الأسماء ورسائل البريد الإلكتروني والمكدس التقني والأدوار المفتوحة وغير ذلك الكثير تلقائيًا.
Growbots
growbots.com
استخدم Growbots لأتمتة عملية المبيعات الخارجية بشكل كامل. التنقيب والتوعية في مكان واحد. نحن نتكامل مع Salesforce وHubSpot.
Demandbase
demandbase.com
برنامج ABM الرائد للشركات المتوسطة في السوق والشركات التي تعمل في مجال B2B. تعرف على المزيد حول شركة التسويق الحقيقية القائمة على الحساب الشامل.
Kaspr
kaspr.io
اقض وقتًا أقل في التنقيب وحقق حصتك. Kaspr عبارة عن ملحق LinkedIn Chrome ولوحة تحكم تتيح لك الوصول إلى بيانات الاتصال B2B في ثوانٍ.
HG Insights
hginsights.com
نحن نقدم خدمات رائدة في مجال الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات، وتثبيت التكنولوجيا، وذكاء العقود لمساعدة فرق المبيعات والتسويق والاستراتيجية على زيادة الإيرادات بشكل أسرع...
SalesIntel
salesintel.io
ابحث عن عملائك المثاليين وتواصل معهم واكسبهم. احصل على بيانات دقيقة عن الشركات وبيانات الاتصال لتحقيق المزيد من الإيرادات بشكل أسرع.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ عبارة عن منصة لأدوات التنقيب عن مبيعات B2B. ابحث عن بيانات العملاء المحتملين، وتتبع إشارات الشراء، وقم بتخصيص التواصل البارد للتنقيب الخارجي.
Visual Visitor
visualvisitor.com
تساعد منصة ذكاء المبيعات B2B الخاصة بنا فرق المبيعات والتسويق على بيع المزيد. بيانات النوايا وقاعدة بيانات B2B ومعرف زائر الويب وتتبع البريد الإلكتروني.
Cognism
cognism.com
تواصل مع شريكك المثالي. ابدأ محادثات هادفة مع الحسابات وجهات الاتصال المستهدفة باستخدام معلومات المبيعات الأكثر تميزًا في السوق.
GetEmail.io
getemail.io
احصل على البريد الإلكتروني لأي شخص في ثوانٍ. نحن نستخدم خوارزميات البيانات الضخمة والتعلم الآلي للعثور على عنوان البريد الإلكتروني لأي محترف في أي شركة في ثانية واحدة.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder عبارة عن منصة مبتكرة لإنشاء العملاء المحتملين وإثراء البيانات في مجال B2B والتي تُحدث ثورة في المبيعات والتسويق. مدعومًا بالخوارزميات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، فهو يمكّن الشركات من اكتشاف العملاء المحتملين ذوي الجودة العالية وإثراء بيانات العملاء وتبسيط العمليات. من خلال التكامل السلس مع ...
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (المعروفة سابقًا باسم Leadleader) هي منصة تسويقية توفر لفرق المبيعات والتسويق البيانات والتطبيقات والرؤى التي يحتاجونها للعثور على عملاء محتملين وإبرام الصفقات.
SalesQL
salesql.com
قم بتعزيز التنقيب الخاص بك على LinkedIn استخدم SalesQL للحصول على عناوين البريد الإلكتروني لأهدافك على LinkedIn - حتى لو لم تكن متصلاً بهم بعد.
Bombora
bombora.com
ابحث عن الشركات المستعدة للشراء قبل منافسيك. تواصل وبيع باستخدام بيانات النوايا الأكثر شمولاً ومتوافقة مع الخصوصية في الصناعة.
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius uses machine learning and a global network of human researchers to help B2B sales and marketing teams scale their outbound processes. The world's fastest growing companies use LeadGenius to find and connect with lasting customers. LeadGenius offers 3 primary services to B2B sales and mark...
LeadDelta
leaddelta.com
A single workspace for your company's relationships. LeadDelta helps you organize and engage your network so that you can become proactive about your most valuable asset – your connections. With LeadDelta, you will obtain a CRM view of your and your team's professional network. LeadDelta allows you ...
bant.io
bant.io
All-in-one lead generation & sales acceleration platform that helps automate your customer acquisition with data-driven experiments, making failure impossible.
UserGems
usergems.com
UserGems helps revenue teams drive bigger pipeline and faster sales cycle by delivering prospects that are most likely to buy. Whenever your customers change their jobs, UserGems automatically surfaces them as new leads to your sales reps. This allows reps to be in front of the buyers at the right t...
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer is a web technology profiler and leads data provider. With thousands of technologies tracked across websites of millions of companies, Wappalyzer helps you to identify new prospects and increase your addressable market.
Success.ai
success.ai
Success.ai uses AI to help you send unlimited emails to verified leads, turbocharging your outreach. We identify the right leads to target, personalize your emails, and track the results of your campaigns so you can achieve unstoppable growth.
RelPro
relpro.com
توفر لك حلول تطوير الأعمال من RelPro، القابلة للتخصيص والتكيف والمتكاملة مع سير عملك، وقتًا ثمينًا وتسريع مبادرات النمو وتحقيق النتائج.
BuzzBoard
buzzboard.ai
يوفر BuzzBoard منصة مساعد مبيعات رقمية تعمل بالذكاء الاصطناعي لجعل مندوبي المبيعات أكثر ثقة وأكثر نجاحًا من خلال محتوى بيع مخصص للغاية عبر أنواع الوسائط.
Owler
owler.com
Owler عبارة عن منصة لذكاء الأعمال تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم توفر معلومات حول العملاء المحتملين والحسابات والعملاء الرئيسيين. يمكنك الوصول بسهولة إلى البيانات في الوقت الفعلي من أكثر من 15 مليون شركة خاصة وعامة حتى تتمكن من البقاء في صدارة المنافسة من خلال تحديثات فورية عن الشركات في جميع الصناعات!...
MediaRadar
mediaradar.com
تقدم حلول الذكاء الإعلاني الحائزة على جوائز من MediaRadar رؤى عبر الوسائط في الوقت المناسب والتي تستهدف أولئك المشاركين في عمليات بيع الوسائط أو التخطيط أو الشراء. تعتمد فرق بيع الوسائط على MediaRadar للبحث عن أعمال جديدة وإنشاء عروض تقديمية مقنعة والتواصل مع المشترين المناسبين. تستخدم الوكالات والم...
Leadinfo
leadinfo.com
اكتشف كيف يمكن أن تساعدك Leadinfo في تحقيق مبيعات أكثر وأفضل من منافسيك من خلال تحويل زوار موقع الويب المجهولين إلى عملاء متوقعين
Enlyft
enlyft.com
تساعد Enlyft فرق المبيعات والتسويق B2B في العثور على الشركات التي من المرجح أن تشتري منتجاتها وتحديد أولوياتها وإشراكها وتحويلها من خلال الذكاء الاصطناعي المخصص وبيانات الحسابات الخاصة العميقة. نحن نمكنك من اكتشاف أفضل الحسابات الملائمة بين عشرات الملايين من الشركات في جميع أنحاء العالم من خلال استه...
RollWorks
rollworks.com
يقدم RollWorks، أحد أقسام NextRoll، للشركات الطموحة العاملة في مجال B2B من أي حجم منصة قائمة على الحسابات لمواءمة فرق التسويق والمبيعات لديها وزيادة الإيرادات بثقة. مدعومًا بالتعلم الآلي وأساس شامل لبيانات الحساب، تساعدك منصة RollWorks على تحديد حساباتك المستهدفة، وإشراكها في الإعلانات الرقمية، وتخص...
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap عبارة عن منصة اكتشاف تعتمد على البيانات لتحقيق إيرادات الشركاء. يوفر PartnerTap للشركاء والقنوات وفرق المبيعات كل ما يحتاجونه لأتمتة تعيين الحساب ومشاركة خط أنابيب الشركاء في الوقت الفعلي وتحديد فرص مبيعات المسافات البيضاء الجديدة وبدء البيع المشترك مع الشركاء. يستخدم عملاء المؤسسات برنام...
Reveal
reveal.co
تعمل منصة Reveal على ربط إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاصة بك مع الشركات الشريكة بشكل آمن، مما يوفر رؤى متداخلة للحسابات وعملاء محتملين وفرص تسويق مشترك لدفع نمو الإيرادات.
Collective[i]
collectivei.com
تعمل فرق المبيعات المنتجة والمستنيرة بشكل أكثر ذكاءً وتفوز بالمزيد. يُعد Collective[i] نهجًا شاملاً لمواءمة بياناتك وأفرادك وعملياتك. نحن نسمي هذا تحسين علاقات العملاء. تخيل كل شيء بدءًا من بياناتك، وكيفية عمل فريق المبيعات لديك والأنشطة التي يتم تنفيذها، واحصل على المزيد من الكفاءة من خلال العمل بب...
Draup
draup.com
منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لقادة المواهب وبرامج التنقيب عن المبيعات بين الشركات. Draup هي منصة الذكاء الاصطناعي المفضلة لقادة المبيعات والمواهب.
xiQ
xiqinc.com
تتيح منصة المبيعات والتسويق القائمة على الشخصية من xiQ للبائعين فهم عقلية المشترين من خلال رؤى شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura عبارة عن منصة للتنقيب عن المبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوليد العملاء المحتملين عبر الإنترنت، وذكاء المبيعات القابل للتنفيذ، وتسلسلات المبيعات الآلية.
Autobound
autobound.ai
لا ينبغي أن يستغرق البحث عن عميل محتمل وكتابة بريد إلكتروني شخصي ومدروس 20 دقيقة. يعمل Autobound على زيادة معدل الرد على البريد الإلكتروني من خلال إنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة للمبيعات ذات صلة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
FlashIntel
flashintel.ai
افتح شبكة تضم أكثر من مليار عميل محتمل. استخدم مسارات العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط المشاركة وإغلاق الصفقات بشكل أسرع مع المشترين المثاليين.
Foundry
foundryco.com
قم بتحويل أهم حساباتك من خلال تنسيق ABM القائم على النوايا من Foundry - مما يؤدي إلى مسار أكبر وأفضل.
6sense
6sense.com
أعد اختراع الطريقة التي تقوم بها شركتك بإنشاء وإدارة وتحويل خط الأنابيب إلى إيرادات. يكشف برنامج ABM الخاص بنا عن رؤى حول الإيرادات تؤدي إلى مسارات عالية الجودة، مما يزيل التخمين ويزود فريق الإيرادات لديك بالبيانات والرؤية التي يحتاجها.
Crossbeam
crossbeam.com
يساعدك Crossbeam على جذب علاقات العملاء الهادفة وتحويلها وتنميتها باستخدام أقوى أدوات النمو على هذا الكوكب: النظام البيئي الشريك الخاص بك.
Autoklose
autoklose.com
Autoklose هو برنامج لأتمتة المبيعات لكل مرحلة من مراحل مسار التحويل. قم بأتمتة طريقك خلال عملية البيع وأبرم المزيد من الصفقات.
amplemarket
amplemarket.com
يعتني Amplemarket بالمهام الشاقة بينما تركز أنت على البيع. إنه إنشاء العملاء المحتملين والتواصل عبر البريد الإلكتروني وتأهيل العملاء المحتملين على الطيار الآلي.
AroundDeal
arounddeal.com
اعمل أقل، أنجز أكثر، مبيعات أعلى. يمكنك العثور على المزيد من جهات الاتصال B2B، وإثراء السجلات والتحقق منها، والتفاعل مع سير العمل التلقائي، وإغلاق المزيد من الصفقات، كل ذلك في منصة RoundDeal. عزز نمو أعمالك في جميع أنحاء العالم.
UpLead
uplead.com
قم بالوصول إلى قاعدة بيانات B2B الدقيقة والحقيقية لدينا لدفع النمو. من خلال التحقق من البريد الإلكتروني المدمج، تعد UpLead الشركة الرائدة في مجال بيانات الاتصال التجارية عالية الجودة. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 7 أيام اليوم!
Vainu
vainu.io
تتصل منصة معلومات الشركة في الوقت الفعلي الخاصة بشركة Vainu بأنظمة المبيعات والتسويق لديك للعثور على العملاء المثاليين وإشراكهم بالطريقة الصحيحة.