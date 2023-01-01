WebCatalog
LUNA Astrology

LUNA Astrology

lunaastrology.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LUNA Astrology على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

علم التنجيم الجميل والمهني على جميع أجهزتك بأقل من 5 دولارات شهريًا.

الموقع الإلكتروني: lunaastrology.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LUNA Astrology. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

bunq

bunq

bunq.com

Givebutter

Givebutter

givebutter.com

IndieMade

IndieMade

indiemade.com

Blackсatсard

Blackсatсard

blackcatcard.com

ImpactFactors

ImpactFactors

impactfactors.net

GoSimplo

GoSimplo

gosimplo.com

Hushl

Hushl

hushl.ai

BlueNotary

BlueNotary

bluenotary.us

Webbotify

Webbotify

webbotify.com

RippleMatch

RippleMatch

ripplematch.com

Hourone

Hourone

hourone.ai

WebHR

WebHR


    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية