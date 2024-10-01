بدائل - Loqate
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI عبارة عن ماجستير في البرمجة (LLM) للبرمجة مصمم لتحويل الطريقة التي نبني بها البرامج. من خلال بناء BLACKBOX.AI، هدفنا هو: تسريع وتيرة الابتكار داخل الشركات من خلال جعل المهندسين أسرع 10 مرات في بناء المنتجات وإصدارها تسريع نمو مهندسي البرمجيات حول العالم وزيادة عدد المهندسين بمقدار 10 أ...
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، والذي يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
Tableau
tableau.com
Tableau عبارة عن منصة تحليلية تعمل على تغيير الطريقة التي نستخدم بها البيانات لحل المشكلات - وتمكين الأشخاص والمؤسسات من تحقيق أقصى استفادة من بياناتهم. Tableau هو النظام الأساسي الأوسع والأعمق للبيانات والتحليلات. تأكد من الاستخدام المسؤول للبيانات وتحقيق نتائج أعمال أفضل من خلال إدارة البيانات الم...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS هي منصة حديثة للذهاب إلى السوق لشركات B2B. لدينا أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة وأكثرها تحديثًا للرؤى والذكاء وبيانات نية الشراء حول الشركات وجهات الاتصال. نحن نضع أدوات إضافية فوق تلك المعلومات الذكية - مثل ذكاء المحادثة (Chorus)، ومشاركة المبيعات (Engage)، وتنسيق البيانات (RingLead...
MailerLite
mailerlite.com
قم بإنشاء حملات تسويقية متقدمة عبر البريد الإلكتروني مع ميزات مثل الأتمتة والصفحات المقصودة والاستطلاعات. احصل على وصول مجاني إلى الميزات المميزة من خلال نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا!
ID.me
id.me
يعمل ID.me على تبسيط كيفية إثبات الأفراد لهويتهم ومشاركتها عبر الإنترنت. تضم شبكة الهوية الرقمية الآمنة ID.me أكثر من 98 مليون مستخدم، بالإضافة إلى شراكات مع 30 ولاية و10 وكالات فيدرالية وأكثر من 500 بائع تجزئة يحمل علامات تجارية. توفر الشركة إثبات الهوية والمصادقة والتحقق المجتمعي للمؤسسات عبر القط...
Scribble Maps
scribblemaps.com
من السهل استخدام حلول تصور نظم المعلومات الجغرافية وخرائط الويب عبر الإنترنت. قم بإضافة تعليقات توضيحية إلى الخرائط ومناطق الرسم وتصفية البيانات وتحليل البيانات وتحسين المسار والمزيد. رائعة للفرق التي تحتاج إلى إدارة وإنشاء الكثير من الخرائط. يؤدي منحنى التعلم المنخفض إلى جلب رقمنة الخرائط إلى جميع ...
Hunter.io
hunter.io
Hunter هو حل قائم على السحابة يساعد الشركات في العثور على عناوين البريد الإلكتروني المهنية والتحقق منها من المجالات أو الشركات أو محترف معين على الويب وغير ذلك الكثير. يتم أيضًا تضمين منصة بريد إلكتروني باردة مجانية لإرسال حملات البريد الإلكتروني مباشرة من Hunter. يجعل Hunter من السهل جدًا على موظفي...
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - برنامج قائم على السحابة لإنشاء خرائط الويب التفاعلية ومشاركتها. رسم خريطة والتفاعل مع بيانات موقعك أنشئ خرائط ويب تفاعلية باستخدام ArcGIS Online، وهو برنامج رسم الخرائط المستند إلى الويب من Esri. احصل على وجهات نظر جديدة وتفاصيل محسنة أثناء تفاعلك مع البيانات والتكبير والبحث على ال...
Pabbly
pabbly.com
اشتراكات Pabbly عبارة عن برنامج قائم على السحابة، متخصص في فوترة الاشتراكات وعملية الإدارة، مع تكامل بوابة الدفع الرائدة لتسهيل تحصيل المدفوعات. فهو يوفر ميزات تسهل عملك مثل إدارة الضرائب على الفواتير الخاصة بك، وتطبيق الرسوم العكسية على حسابات الضرائب، والتعامل مع بوابة العملاء من خلال تسجيل الدخول...
Instantly
instantly.ai
قم بتوسيع حملات التوعية الخاصة بك على الفور من خلال عدد غير محدود من حسابات إرسال البريد الإلكتروني والإحماء وقاعدة بيانات العملاء المحتملين والذكاء الاصطناعي الذكي. ابحث عن العملاء المحتملين، وأنشئ حملاتك، واربط حسابات الإرسال الخاصة بك، وشاهد هؤلاء العملاء المحتملين وهم يتحولون إلى عملاء - من خلال...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse عبارة عن منصة أتمتة تسويقية متعددة القنوات لترويج الأعمال متعددة الأوجه والاحتفاظ بالعملاء. يتيح لك SendPulse إرسال حملات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، والعمل مع العملاء باستخدام برامج الدردشة الآلية لـ Telegram وFacebook Messenger وWhatsApp وInstagram، وإنشاء صفحات مقصودة...
Mapbox
mapbox.com
Mapbox هي منصة الموقع المباشر التي يفضلها أكثر من 4 ملايين مطور. يوفر Mapbox بيانات موقع دقيقة وأدوات مطورة مرنة تجهز أي شركة لإضافة ميزات جغرافية مكانية إلى تطبيقاتها وتعزيز العمليات باستخدام ذكاء الموقع. يشمل العملاء مجالات السيارات، والخدمات اللوجستية، وذكاء الأعمال، وتجارة التجزئة، والسفر، وتصور...
GeoComply
geocomply.com
تأسست شركة GeoComply في عام 2011، وتوفر حلولاً لمنع الاحتيال والأمن السيبراني تكتشف الاحتيال في الموقع وتساعد في التحقق من الهوية الرقمية الحقيقية للمستخدم. لقد حظيت حلول الشركة الخاصة بالاحتيال والامتثال بثقة العلامات التجارية الرائدة والجهات التنظيمية على مدار الأعوام العشرة الماضية، وقد تمت الموا...
Plaid
plaid.com
Plaid عبارة عن منصة تحتوي على مجموعة من المنتجات التي تمكن المطورين من إنشاء تطبيقات مالية يمكنها التفاعل مع الحسابات المصرفية وتنفيذ المدفوعات وإدارة المخاطر. فهو يتيح للمستخدم إمكانية مصادقة حسابه المصرفي وربطه بسهولة بأي تطبيق والاستفادة من الوظائف الشبيهة بالبنك من هذا التطبيق. باستخدام Plaid، س...
Nearmap
nearmap.com
استكشف خرائط العرض الجوي عالية الدقة بجودة أفضل من صور الأقمار الصناعية والبيانات ثلاثية الأبعاد والرؤى الآلية للحكومات والشركات.
SalesRabbit
salesrabbit.com
يساعد برنامج SalesRabbit فرق المبيعات الميدانية على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. تعالج حلولهم جميع نقاط الضعف الرئيسية لمؤسسات المبيعات باستخدام الأدوات الرقمية. ميزات مثل إدارة العملاء المحتملين والمنطقة، وتتبع أداء الممثلين، والعقود الرقمية، وتوليد العملاء المحتملين، والمزيد. كما أنها توفر خدمات إ...
Placer.ai
placer.ai
يوفر لك Placer.ai القصة وراء أي مكان. تتيح لك بيانات حركة المرور الخاصة بـ Placer.ai قياس الزيارات وعرض الاتجاهات وقياس المنافسة واكتشاف جماهير جديدة والعثور على المستأجر أو العقار المثالي والفوز به. يعتمد تجار التجزئة ومتخصصو CRE وشركات السلع الاستهلاكية المعبأة والمستثمرون والبلديات على Placer.ai ...
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
واجهة برمجة تطبيقات تحديد الموقع الجغرافي IP المجانية وقاعدة بيانات دقيقة للبحث عن IP توفر واجهة برمجة تطبيقات IP المجانية البلد والمدينة والولاية والمقاطعة والعملة المحلية وخط العرض وخط الطول وتفاصيل الشركة والبحث عن مزود خدمة الإنترنت واللغة والرمز البريدي ورمز الاتصال بالبلد ومعلومات وكيل المستخد...
IPinfo
ipinfo.io
نحن المصدر الموثوق به للحصول على معلومات عنوان IP، حيث نتعامل مع 40 مليار طلب من API لتحديد الموقع الجغرافي عبر IP شهريًا لأكثر من 1000 شركة وأكثر من 100000 مطور
TravelTime
traveltime.com
TravelTime عبارة عن واجهة برمجة التطبيقات (API) التي يمكنها حساب أوقات السفر بأي وسيلة نقل إلى آلاف المواقع خلال أجزاء من الثانية. يتم استخدامه في بحث المؤسسات وذكاء الموقع.
RocketReach
rocketreach.co
تثق أكثر من 18 مليون شركة حول العالم في RocketReach، بما في ذلك Apple وDisney وGoogle وAmazon وFacebook و95% من S&P 500. باستخدام RocketReach، يمكنك إنشاء قوائم جهات الاتصال والشركات باستخدام أكبر قاعدة بيانات وأكثرها دقة في العالم. رسائل البريد الإلكتروني والاتصال المباشر. قم بحل مجموعة واسعة من اح...
Mailgun
mailgun.com
مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات القوية التي تمكنك من إرسال واستقبال وتتبع البريد الإلكتروني من تطبيقك بسهولة سواء كنت تستخدم Python أو Ruby أو PHP أو C# أو Node.js أو Java. يعمل تكامل SMTP السهل وواجهة برمجة تطبيقات RESTful البسيطة على التخلص من التفاصيل الفوضوية لإرسال البريد الإلكتروني الخاص بالم...
Debounce
debounce.io
أداة التحقق من البريد الإلكتروني؛ بسيطة وسريعة ودقيقة. لا تدع رسائل البريد الإلكتروني المرتدة أو التي يمكن التخلص منها أو مصيدة البريد العشوائي أو رسائل البريد الإلكتروني المعطلة تقلل من سمعتك في الإرسال وتضيع وقتك وأموالك. 30% من رسائل البريد الإلكتروني تصبح سيئة خلال عام واحد فقط. إذا كان أكثر من ...
Radar
radar.com
البنية التحتية للموقع لكل منتج وخدمة. تستخدم الشركات الأكثر ابتكارًا حزم SDK وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بموقع Radar لتشغيل التجارب المستندة إلى الموقع عبر مئات الملايين من الأجهزة حول العالم.
Cashfree
cashfree.com
منصة دفع قوية وقابلة للتطوير مصممة لتلبية احتياجات عملك - جمع المدفوعات وإرسال الدفعات وإدارة المدفوعات الدولية والقيام بالمزيد. تم تصميم Cashfree Payments لجميع أنواع الشركات بدءًا من الشركات الناشئة إلى المؤسسات لقبول المدفوعات على موقع الويب أو تطبيق الهاتف المحمول أو القنوات الأخرى مثل Whatsapp ...
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail (المعروفة سابقًا باسم TransMail) هي خدمة مخصصة لإرسال البريد الإلكتروني للمعاملات من Zoho. يسمح ZeptoMail للمستخدمين فقط بإرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات، مما يساعدنا على ضمان التسليم الموثوق والمضمون لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات الخاصة بك. خيارات الإعداد يوف...
Email Validation
emailvalidation.io
قم بالتحقق من صحة أي عنوان بريد إلكتروني باستخدام برنامج مدقق البريد الإلكتروني المجاني وسهل الاستخدام. نحن نقدم دقة 99٪.
Geo Targetly
geotargetly.com
استهدف جغرافيًا زوار موقع الويب الخاص بك باستخدام أدوات الاستهداف الجغرافي الخاصة بنا. إعادة توجيه الزوار أو عرض المحتوى حسب البلد والولاية والمدينة باستخدام الموقع الجغرافي IP الخاص بهم.
Onfido
onfido.com
تساعد Onfido، إحدى شركات Entrust، الشركات على إنشاء تحقق تلقائي من الهوية حول احتياجاتها الفريدة من خلال حل شامل للتحقق من الهوية مدعوم بالذكاء الاصطناعي. نحن نساعد أكثر من 1200 شركة على تعزيز علاقات مفتوحة وآمنة وشاملة مع عملائها. تساعد منصة الهوية الحقيقية الخاصة بنا الشركات على التعامل مع العملاء...