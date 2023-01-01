LocalWork هو نظام كامل لتتبع مقدمي الطلبات مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. مناسب بشكل مثالي للمؤسسات التي تضم 20 -150 موظفًا. يحتوي LocalWork على أداة إنشاء الصفحات المقصودة بالسحب والإفلات لعرض ثقافة شركتك. اسمح لملفك التعريفي الثقافي أن يجذب اهتمام المرشحين لديك لزيادة معدل التحويل بمقدار 5 أضعاف. تعرف على سبب تسمية الملفات الشخصية الثقافية بـ "تجنيد الجيل القادم".

الموقع الإلكتروني: localwork.io

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