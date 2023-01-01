WebCatalog
LocalWork

LocalWork

app.localwork.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LocalWork على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

LocalWork هو نظام كامل لتتبع مقدمي الطلبات مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. مناسب بشكل مثالي للمؤسسات التي تضم 20 -150 موظفًا. يحتوي LocalWork على أداة إنشاء الصفحات المقصودة بالسحب والإفلات لعرض ثقافة شركتك. اسمح لملفك التعريفي الثقافي أن يجذب اهتمام المرشحين لديك لزيادة معدل التحويل بمقدار 5 أضعاف. تعرف على سبب تسمية الملفات الشخصية الثقافية بـ "تجنيد الجيل القادم".

الموقع الإلكتروني: localwork.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LocalWork. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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