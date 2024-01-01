بدائل - LiveSession
Sentry
sentry.io
Sentry عبارة عن مراقبة للتطبيقات عبر الأنظمة الأساسية، مع التركيز على الإبلاغ عن الأخطاء.
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
تعرف على ما يريده المستخدمون لديك — مع الوضوح. Clarity هي أداة مجانية وسهلة الاستخدام توضح كيفية استخدام الأشخاص الحقيقيين لموقعك فعليًا. الإعداد سهل وستبدأ في الحصول على البيانات خلال دقائق.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسات، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar ف...
Zoho PageSense
zoho.com
منصة تحسين التحويل والتخصيص. قم بقياس المقاييس الرئيسية لموقعك على الويب، وافهم سلوك زوار موقعك عبر الإنترنت، وامنحهم تجربة موقع ويب مخصصة لتعزيز التحويلات.
TWIPLA
twipla.com
البديل الأمثل للخصوصية في Google Analytics. انضم إلى أكثر من 2.5 مليون موقع ويب يستفيد بالفعل من التحليلات والذكاء المثالي للخصوصية.
Pendo
pendo.io
Pendo هو مسلسل تلفزيوني درامي كيني يُبث على قناة NTV وتم عرضه لأول مرة في 3 ديسمبر 2014. المسلسل من تأليف جريس دانيل، وإنتاج وتوزيع DIL Pictures.
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica هي خدمة مجانية لتحليلات الويب تقدمها Yandex لتتبع حركة مرور موقع الويب والإبلاغ عنها. أطلقت Yandex الخدمة في عام 2008 وأعلنتها للعامة في عام 2009. اعتبارًا من عام 2019، تعد Yandex.Metrica ثالث أكثر خدمات تحليلات الويب استخدامًا على الويب.
FullStory
fullstory.com
FullStory عبارة عن منصة تحليلات للتجربة الرقمية الخاصة بك لمسارات التحويل السريعة وإعادة التشغيل المثالية للبيكسل والأحداث المخصصة والخرائط الحرارية والبحث المتقدم وأدوات التطوير والمزيد.
PostHog
posthog.com
حزمة تحليلات المنتج ذاتية الاستضافة، لنشرها على البنية الأساسية لديك.
LogRocket
logrocket.com
مراقبة الواجهة الأمامية الحديثة وتحليلات المنتج. يجمع LogRocket بين إعادة تشغيل الجلسة ومراقبة الأداء وتحليلات المنتج - مما يمكّن فرق البرامج من إنشاء تجربة مثالية لمنتجات الويب والهواتف المحمولة
Plerdy
plerdy.com
أدوات تحسين معدل التحويل تتبع الزائرين وتحليلهم وتحويلهم إلى مشترين جربه مجانًا 4.9/5 4.5/5 4.9/5 منتجاتنا
Smartlook
smartlook.com
تحليل سلوك المستخدم بطرق لم تكن ممكنة من قبل. Smartlook هو قطعة اللغز المفقودة في تحليل سلوك المستخدم. احصل على رؤى نوعية حقيقية تساعدك على تحسين تطبيق الهاتف المحمول وموقع الويب الخاص بك.
Lucky Orange
luckyorange.com
وقت أقل في معالجة الأرقام، مزيد من الوقت في تنمية أعمالك. قم بتحسين معدل التحويل لموقع الويب الخاص بك باستخدام مجموعة الأدوات لدينا بما في ذلك الخرائط الحرارية الديناميكية وتسجيلات الجلسة والدردشة المباشرة.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
قم بتحسين أداء المحتوى الخاص بك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. تعرض لك خرائط الحرارة التنبؤية الخاصة بنا على الفور ما يجذب انتباه جمهورك أولاً عبر أي محتوى، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، دون إبطائك. • احصل على رؤى في الوقت الفعلي تكشف ما يجذب انتباه عملائك حقًا • زيادة الكفاءات عبر...
Instabug
instabug.com
Instabug هي شركة برمجيات توفر تقارير الأخطاء، ومراقبة أداء التطبيقات، وتقارير الأعطال، والمحادثات داخل التطبيقات، واستطلاعات المستخدمين لتطبيقات الهاتف المحمول. تأسست الشركة في عام 2014. واعتبارًا من سبتمبر 2019، وصلت Instabug إلى أكثر من 25000 شركة، وتم تلقي 400 مليون مشكلة وتعليقات تم الإبلاغ عنها...
Heap
heap.io
تقدم Heap طريقة أكثر ذكاءً لبناء المنتجات الرقمية. من خلال جمع البيانات الشاملة والعمليات المنظمة، تساعد Heap مديري المنتجات على فهم مستخدميهم، واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وصياغة تجارب رقمية مبهجة.
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak عبارة عن منصة لأبحاث تجربة المستخدم جاهزة لمساعدتك في مواجهة أي تحديات تواجهها. إذا تساءلت يومًا عما يفكر فيه المستخدمون ويشعرون به فيما يتعلق بموقعك على الويب أو تطبيقك أو نموذجك الأولي، فلا داعي للتخمين بعد الآن. هناك العديد من الأدوات المتاحة من خلال منصة UXtweak، بما في ذلك اختبار موقع ا...
Contentsquare
contentsquare.com
قم بتحسين الإيرادات والتحويل والمشاركة من خلال منصة تحليلات التجربة الرقمية الأكثر اكتمالاً في العالم.
Silktide
silktide.com
اجعل موقع الويب الخاص بك أفضل من خلال اختبار إمكانية الوصول الآلي وتحسين المحتوى والتسويق الرقمي في نظام أساسي واحد.
Flywheel
getflywheel.com
منصة استضافة وكالة WordPress الكل في واحد. قم بإدارة مواقع WordPress الخاصة بعملائك في مكان واحد، واحصل على إيرادات متكررة، وأسعدهم باستمرار.
Crazy Egg
crazyegg.com
استخدم Crazy Egg لمعرفة ما هو ساخن وما هو غير ساخن، ولمعرفة ما يفعله زوار الويب باستخدام الأدوات، مثل الخرائط الحرارية والتسجيلات والاستطلاعات واختبار A/B والمزيد.
Mouseflow
mouseflow.com
قم بتحسين موقع الويب الخاص بك باليقين، وليس الافتراض تعرف على ما يحدث في كل نقطة اتصال في رحلة المستخدمين. لا التخمين المطلوبة.
Session Rewind
sessionrewind.com
قم بتحسين تجربة الويب الخاصة بك من خلال تسجيلات الفيديو لسلوك المستخدم. قم بتسجيل كل جلسة وإصدار بدقة مقابل 14 دولارًا شهريًا فقط.
Howuku
howuku.com
Howuku عبارة عن مجموعة من الأدوات لمساعدتك في إنشاء تجربة مستخدم عالية الأداء من خلال تسجيل الزائرين والخريطة الحرارية وأداة التعليقات واختبار A/B وما إلى ذلك.
Squeaky
squeaky.ai
منصة رؤى العملاء ذات الأولوية للخصوصية. يساعدك Squeaky على تنمية أعمالك من خلال بناء تجارب رقمية أفضل. تشتمل أداتنا الشاملة على التحليلات وتسجيل الجلسة والتعليقات والخرائط الحرارية.
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow مخصص لتحويل رؤى موقع الويب. تعمل أدوات التحليلات المبتكرة لدينا، بما في ذلك الخرائط الحرارية وتتبع السلوك وتحليل الأحداث، على تمكين القرارات المستندة إلى البيانات. تفسر لوحة المعلومات سهلة الاستخدام إجراءات المستخدم، مما يتيح خيارات تصميم مستنيرة لرحلة رقمية استثنائية. اكتشف عمليات إعاد...
EyeQuant
eyequant.com
EyeQuant عبارة عن ذكاء اصطناعي تنبؤي يسلط الضوء بصريًا على ما يراه الأشخاص، وأين ينظرون أولاً، ومقدار انتباههم الذي تستحوذ عليه عناصر محددة من تصميمك.
TruConversion
truconversion.com
TruConversion هو تطبيق تحليلي الكل في واحد للمساعدة في تحديد وإصلاح نقاط الضعف في التحويل من خلال معرفة السبب وراء سلوك الزائر/المستخدم.
RealEye
realeye.io
منصة بحث عبر الإنترنت مزودة بميزة تتبع العين عبر كاميرا الويب. إنها: - أسرع بكثير وأرخص من أجهزة تتبع العين التقليدية - دقيقة (دقة حجم الزر) وتستخدم في الدراسات الأكاديمية - سهلة الاستخدام (يشيد العملاء بنا على الواجهة سهلة الاستخدام) RealEye هي أداة عبر الإنترنت تتيح لك القيام بما يلي: 1. تتبع العي...
Reactflow
reactflow.com
يسلط Reactflow الضوء على الأسباب المرئية والمنطقية التي تجعل زوار موقعك لا يتحولون إلى عملاء ويضمن مسار مبيعات سلسًا للحصول على عائد استثمار أسرع. يقوم Reactflow بتشغيل تسجيلات نشاط عميلك كفيديو، وتجميع الخرائط الحرارية، وتحليلات المسار، والأخطاء، وسجلات وحدة التحكم وتقديم التعليقات التي تساعدك على ...